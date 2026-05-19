סילמן הזכירה שבנט רץ עם בן גביר. הבעיה? זה מעולם לא קרה

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: נפתלי בנט ואיתמר בן גביר רצו בעבר באותה רשימה

מה לא נכון:

● בנט ובן גביר מעולם לא רצו יחדיו תחת אותה רשימה

● אף שהתנהלו שיחות לצירוף מפלגתו של בן גביר לאיחוד של מפלגות הימין, אלה לא הבשילו, ובן גביר האשים את בנט בכישלון המגעים

● מספר חודשים לאחר מכן, בנט יצא בהצהרה מפורשת נגד ריצה משותפת עם בן גביר

הציון: לא נכון

אחת המבקרות החריפות ביותר של מהלכיו הפוליטיים של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, היא מי שהייתה עד לא כל כך מזמן חברה במפלגתו ויו"ר הקואליציה שלו - עידית סילמן, כיום השרה להגנת הסביבה.

בתגובה להחלטה של בנט לרוץ ביחד עם יאיר לפיד, סילמן יצאה במתקפה: "לא היה בתולדות הפוליטיקה הישראלית שחקן, לוליין וציניקן כמו נפתלי בנט", כתבה ברשתות החברתיות, "יום אחד הוא ברשימה עם בן גביר, למחרת הוא מתאחד עם לפיד". אין ספק שבנט התאחד עם לפיד, אבל האם לפני כן הוא אכן היה ברשימה אחת עם איתמר בן גביר?

נתחיל מהסוף: בדיקת ההיסטוריה הפוליטית של השניים מעלה כי בנט ובן גביר מעולם לא הופיעו יחד על אותו פתק בקלפי. אז למה סילמן מתכוונת? השרה לא השיבה לפנייתנו, אבל ייתכן שהשורשים של הטענה שלה נעוצים במערכת הבחירות לכנסת ה־22, שהתקיימה בספטמבר 2019 (מערכת הבחירות השנייה שהתקיימה בשנה זו).

לקראת מערכת הבחירות, נחתם הסכם איחוד בין מפלגת הימין החדש בראשות איילת שקד ונפתלי בנט, הבית היהודי בראשות רפי פרץ והאיחוד הלאומי בראשות סמוטריץ', לכדי רשימת הימין המאוחד, שנקראה מאוחר יותר "ימינה". בראש הרשימה המאוחדת עמדה איילת שקד, ונפתלי בנט הוצב במקום הרביעי.

ומה עם איתמר בן גביר? אומנם מפלגת הימין המאוחדת קיימה איתו שיחות על הצטרפות, אך אלה לא נשאו פרי. בהסכם האיחוד נכתב כי אם תהיה חבירה של מפלגת "עוצמה יהודית" (בראשות בן גביר) לרשימה, בן גביר יקבל את המקום השמיני. אלא שבן גביר דרש את המקום החמישי - ולבסוף עוצמה יהודית לא צורפה לאיחוד הימין. בן גביר עצמו, אגב, סימן את בנט כאחראי לכך: "נפתלי בנט, יש לו ברית אחים עם לפיד, הוא הוביל לפיצוץ ההסכם עם הימין המאוחד", אמר.

כעבור כמה חודשים, בנט כבר השמיע קול ברור נגד ריצה עם בן גביר. במערכת הבחירות שהגיעה לאחר מכן (מרץ 2020), אז עמד בנט בראשות מפלגת ימינה, הוא הצהיר ערב סגירת הרשימות כי לא ירוצו עם בן גביר, משום שהדבר "יצבע את הציונות הדתית בצבעים כהניסטיים ויגרום נזק לדורות".

יתרה מכך, הוא הוסיף וכתב בפוסט שפירסם בפייסבוק, כי כשר החינוך לשעבר של מדינת ישראל, הוא לא יכלול ברשימתו את מי שמחזיק בסלון ביתו תמונה של אדם שרצח חפים מפשע (כשהכוונה היא לתמונתו של ברוך גולדשטיין, מבצע הטבח במערת המכפלה, שהייתה תלויה בסלון ביתו של בן גביר).

מטעם השרה להגנת הסביבה עידית סילמן לא נמסרה תגובה.

השורה התחתונה: דברי סילמן לא נכונים. בנט ובן גביר מעולם לא רצו תחת רשימה אחת. בעבר היו מגעים לצירוף מפלגתו של בן גביר לאיחוד מפלגות הימין, אך אלה לא הבשילו.