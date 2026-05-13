איזו ממשלה אחראית לכניסת הפועלים מעזה?

תקציר בדיקה הטענה: בנט כראש ממשלה הורה להכניס אלפי פועלים עזתים לישראל מצד אחד:

● ממשלת בנט הוסיפה היתר יציאה מעזה ל"צרכים כלכליים"

● לדברי מומחים, ברקע לחקיקה עמד הצורך להקים מוסד חקירה עצמאי ואמין מצד שני:

● ב־2023, תחת ממשלת נתניהו, מספר ההיתרים היה גדול יותר ועמד על 22 אלף

● בכל חודש מינואר עד אוגוסט 2023 מספר היציאות מעזה לישראל היה גדול יותר מהממוצע החודשי של 2022 הציון: לשיפוטכם

"שום דבר שבעולם שבנט יגיד או יעשה - לא ינקה אותו מהאחריות על מה שקרה לנו", חרץ שר התרבות מיקי זוהר בפרסום ברשת איקס. איזו אחריות? זוהר פירט: "בנט הורה להכניס לישראל אלפי פועלים מעזה שהסתובבו ביישובי העוטף ואספו מודיעין לקראת המתקפה הנוראית ב־7 באוקטובר".

לשאלת המעורבות של הפועלים העזתים בטבח ה־7 באוקטובר לא ניכנס כאן, אבל הסוגיה המדינית העקרונית שזוהר מעלה עומדת בעינה: מי אחראי לכניסת הפועלים מעזה לישראל?

באמצע 2021 החלה כהונת ממשלת בנט־לפיד. בסוף אותה שנה נוסף היתר יציאה מעזה ל"צרכים כלכליים". במרץ 2022 התקבלה החלטת ממשלה להגדיל את מספר ההיתרים לצרכים כלכליים לתושבי עזה ל־20,050: 12 אלף נועדו לענף הבנייה, 8,000 לחקלאות ועוד 50 למתן שירותים במעברים מהרצועה לישראל. בכל מקרה, לפי גישה, נכון לאוגוסט 2022 הגיעו רק ל־11,501 היתרים בתוקף.

אז ממשלת בנט אכן הגדילה משמעותית את מספר הפועלים העזתיים שנכנסו לישראל. אבל זו רק תמונה חלקית של המציאות, שכן ב־2023 כבר כיהנה ממשלה אחרת - הממשלה הנוכחית בראשות בנימין נתניהו, בה חבר גם זוהר עצמו. ומה קרה תחת הממשלה הזאת?

בספטמבר 2023, פחות משבועיים לפני הטבח, המכסה להיתרי כניסה מטעמי "צרכים כלכליים" עמדה על 18,500, שיחד עם 3,500 היתרי סוחר מהווים 22 אלף היתרים. כלומר, תחת הממשלה הנוכחית היתרי העבודה בישראל שקיבלו תושבי עזה היה גבוה יותר לעומת השנה שלפניה.

בנוסף, גם נתונים של משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים (OCHA) מדברים על כך שבאביב 2023, תחת הממשלה הנוכחית, מספר היתרי העבודה לעזתים בישראל גדל. בכל חודש מינואר עד אוגוסט 2023 מספר היציאות מעזה לישראל היה גדול יותר מהממוצע החודשי של 2022.

יש לציין כי מספר היציאות שונה ממספר ההיתרים, ולא כולן נעשות לצורכי עבודה, אבל לצורך העניין באוגוסט 2023, שלא היה חודש שיא, היו 58,606 יציאות, מהן 87% (50,987) היו לצורכי עבודה, יותר מהממוצע החודשי של כל סוגי היציאות ב־2022 (35,370).

מטעם שר התרבות והספורט מיקי זוהר לא נמסרה תגובה.

השורה התחתונה: ממשלת בנט־לפיד אכן נתנה היתרים לפועלי יום מעזה והגדילה מאוד את מספרם. עם זאת, עד לטבח ה־7 באוקטובר, תחת הממשלה הנוכחית הם נכנסו במספרים גדולים יותר.