כמה ממשלת בנט הצליחה לצמצם את הרצח?

להגדרות הציונים לחצו כאן
נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי
תקציר הבדיקה
הטענה: בממשלה בראשות נפתלי בנט, מספר מקרי הרצח ירד ב־30%
מה לא נכון:
● מספר קורבנות הרצח ירד ב־14% בלבד ב-2022 בהשוואה ל־2021
● מספר אירועי הרצח (בהם יש לפחות קורבן אחד) ירד ב־12%
הציון: לא נכון
לאחרונה ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט עוסק רבות במצב הפשיעה. הוא הקדיש לנושא לא מעט פרסומים ברשתות החברתיות, כשבחלקם שב ועלה הישג שבנט ייחס לממשלתו: "הצלחנו בעבודה מאד רצינית להוריד את מספר מקרי הרצח הפלילי בישראל ב־30% תוך שנה!", התגאה. האם זה נכון?
הממשלה הקודמת, בראשה עמד בנט במשך כשנה עד שהוחלף על־ידי יאיר לפיד, כיהנה מיוני 2021 עד סוף 2022. כדי לבדוק את בנט, השתמשנו במענה שקיבלנו מהמשטרה לבקשת חופש מידע על מספר מקרי הרצח לשנים 2015-2025. בנט כאמור התחיל את כהונתו באמצע 2021, אך הנתונים שנמסרו לנו מהמשטרה הם לשנים קלנדריות מלאות בלי חלוקה לחודשים. בכל מקרה, כפי שעולה מהפרסומים של בנט, גם הוא משווה את כל 2022 לכל 2021 - ולכן נעשה זאת גם אנחנו.
ב־2021 מספר הנרצחים עמד על 173, לעומת 147 ב־2020 - עלייה של 18%. ב־2022 אכן הייתה ירידה, כשהמספר כאמור ירד ל־148 קורבנות. אך מדובר בירידה של 14% בלבד, ולא 30%.
בפוסטים שפרסם, בנט השתמש במונח "מקרי רצח", ומאחר שבמקרה רצח יכול להיות יותר מקורבן אחד, בדקנו גם את הנתונים לגבי מספר אירועי הרצח. ב־2020 היו 138 אירועים, וב־2021 המספר עלה ב־17% ל־161. ב־2022 נרשמה ירידה של 12%, כשמספר האירועים הגיע ל־142. בשני המקרים אין ירידה של 30%.
אף על־פי שאין נתונים בעניין, ניסינו בכל זאת לקבל אינדיקציה כלשהי להיקף הרציחות ב־12 החודשים הראשונים לכהונתו של בנט ביחס לשנה המקבילה הקודמת. זאת, באמצעות נתוני יוזמות אברהם. הנתונים הללו אומנם נוגעים לחברה הערבית בלבד (ולכן לא שימשו אותנו לצורך קביעת הציון), אך הם יכולים לתת אינדיקציה לא רעה - שכן רוב מקרי הרצח נעשים בחברה הערבית, ובחברה היהודית המספרים נוטים ליציבות יחסית.
בבחינה כזאת, תחת בנט דווקא הייתה עלייה של 13% במספר הנרצחים בהשוואה לתקופה שלפניו - מ־98 נרצחים ערבים ל־111. כלומר, אם ניקח את 12 החודשים הראשונים תחת בנט, הרי שהייתה עלייה, שרק אחריה הגיעה ירידה.
מטעם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לא נמסרה תגובה.
השורה התחתונה: דברי בנט לא נכונים. תחת ממשלת בנט־לפיד אכן נראתה ירידה במספרי הרציחות בהשוואה של 2022 ל־2021, אך שיעורה עמד על פחות מחצי מזה שבנט טען.
שם: נפתלי בנט
מפלגה: ביחד
פלטפורמה: רשתות חברתיות
תאריך: מספר מועדים במאי 2026
ציטוט: "הצלחנו בעבודה מאד רצינית להוריד את מספר מקרי הרצח הפלילי בישראל ב־30% תוך שנה"
ציון: לא נכון
ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב ברשתות החברתיות (שלושה פוסטים באיקס ושלושה פוסטים זהים בפייסבוק) על מצב הפשיעה הקשה. לדבריו, תחת ממשלתו נראה הישג חשוב. בפוסט אחד הוא כתב: "בממשלה הקודמת הצלחנו בעבודה מאד רצינית להוריד את מספר מקרי הרצח הפלילי בישראל ב30% תוך שנה!".
בפוסט השני הוא נקב באותו נתון: "הגעתי לכאן (רתמים - אב"מ) היום יחד עם יואב סגלוביץ', שכראש הממשלה מיניתי אותו לפרויקטור לאומי נגד פשיעה ערבית, ויחד ריסקנו את ארגוני הפשיעה והורדנו את מקרי הרצח ב־30% תוך שנה".
בפוסט השלישי הוא כתב: "תוך שנה הורדנו את ב־30% את מספר מקרי הרצח".
יצוין כי בשניים מהפוסטים ההקשר היה מצב הפשיעה בנגב, אך בנט התייחס במפורש לרצח בכל המדינה. בדקנו האם אכן הנתון נכון.
ממשלת בנט־לפיד היא הממשלה ה־36, הושבעה ב־13 ביוני 2021 והוחלפה ב־29 בדצמבר 2022. כלומר, ב־2021 היא כיהנה כחצי שנה וב־2022 שנה מלאה (למעט יומיים). בנט כיהן כראש הממשלה עד ל־1 ביולי 2022, ומיום זה החליף אותו מי שהיה ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד.
כדי לבדוק את בנט, השתמשנו במענה שקיבלו מהמשטרה לבקשת חופש מידע על מספר מקרי הרצח לשנים 2015-2025. בנט כאמור התחיל את כהונתו באמצע 2021, אך הנתונים שבידינו הם לשנים קלנדריות מלאות בלי חלוקה לחודשים, ולא הצלחנו לקבל מהמשטרה מידע בזמן בחלוקה הרצויה.
מאחר שבאחד הפוסטים בנט בעצמו כתב שמספר הנרצחים עלה "מ־148 אצלי ל־300 נרצחים אצל בן גביר ונתניהו", שאלה המספרים של 2022 ו־2023, ניתן להבין שבנט משווה את השנה המלאה של ממשלתו (2022) לשנה שלפניה. לכן, עשינו זאת גם אנחנו.
ב־2021 מספר הנרצחים עמד על 173, לעומת 148 ב־2020 - עלייה של 18%. ב־2022 אכן הייתה ירידה, כשהמספר כאמור ירד ל־148 קורבנות. אך מדובר בירידה של 14% בלבד, ולא 30%.
בפוסטים שפרסם, בנט השתמש במונח "מקרי רצח", ומאחר שבמקרה רצח יכול להיות יותר מקורבן אחד, בדקנו גם את הנתונים לגבי מספר אירועי הרצח, שכלולים גם הם במענה של המשטרה לבקשת חופש המידע. ב־2020 היו 138 אירועים, וב־2021 המספר עלה ב־17% ל־161. ב־2022 נרשמה ירידה של 12%, כשמספר האירועים הגיע ל־142. בשני המקרים, אין ירידה של 30%.
עם זאת, יש להדגיש כי ההשוואה של 2021 ל־2022 לצורך בדיקת דבריו של בנט, שהרצח ירד ב־30% "תוך שנה", היא בעייתית. זאת כיוון שמדובר בהשוואה של שנה בה הממשלה ה־36 כיהנה לכל אורכה (למעט יומיים) לשנה בה חציה עבר תחת הממשלה ה־35 וחציה כבר תחת הממשלה ה־36, כך שלא ניתן לראות כאן ביצועים בין ממשלות.
כאמור, לא הצלחנו לקבל מהמשטרה את נתוני הרצח בחלוקה לחודשים כדי לבדוק את המצב ב־12 החודשים הראשונים של הממשלה אל מול 12 החודשים שקדמו לה. מה שכן יכולנו לעשות, כדי לקבל אינדיקציה, זה להשוות את הנתונים של יוזמות אברהם, שמקדם שותפות יהודית־ערבית ועוקב אחרי האלימות בחברה הערבית.
יש לציין כי בגלל הבדלים מתודולוגיים, המספרים שלהם אינם זהים בדיוק לאלה שהיינו מקבלים מהמשטרה. הנתונים נוגעים לחברה הערבית בלבד, ולכן הדבר לא שימש לקביעת ציון אלא רק לקביעת אינדיקציה, מתוך הנחה שרוב מקרי הרצח נעשים בחברה זו, ובחברה היהודית הם נוטים ליציבות יחסית.
השתמשנו בדוחות של הארגון ל־2023 ו־2021 על הרצח בחברה הערבית כדי לבדוק את שנתו הראשונה בתפקיד (יוני 2021-יוני 2022) ביחס לשנה המקבילה הקודמת. אם נשווה את השנה שהתחילה ב־1 ביולי 2021 והסתיימה ב־30 ביוני 2022 לזו שהתחילה ב־1 ביולי 2020 והסתיימה ב־30 ביוני 2021 (יצוין שהיא מכילה שבועיים תחת ממשלת בנט־לפיד, אך לא היה ניתן לרדת לרזולוציה נמוכה יותר), הרי שהייתה עלייה ל־111 נרצחים ערבים מ־98 - עלייה של 13%. כלומר, אם ניקח את 12 החודשים הראשונים תחת בנט, הרי שהייתה עלייה, שרק אחריה הגיעה ירידה.
מטעם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לא נמסרה תגובה.
לסיכום, תחת ממשלת בנט־לפיד אכן נראתה ירידה במספרי הרציחות בהשוואה של 2022 ל־2021, אך שיעורה עמד על פחות מחצי מזה שבנט טען. לכן דברי בנט לא נכונים.
