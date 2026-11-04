אחרי האולטימטום מ"כאן": איילה חסון לא תשדר הערב

הנהלת חטיבת החדשות בתאגיד השידור הישראלי הציבה אולטימטום למגישה הבכירה איילה חסון, ודרשה ממנה להתנצל ולהבהיר את דבריה בשידור חי בכאן 11. לפי ההנחיה, אם חסון תסרב לדרישה זו, תישלל ממנה האפשרות לעלות לשידור. הדרישה נוגעת לשתי התבטאויות שנויות במחלוקת: אמירתה של חסון בנוגע לנשים בחברה הבדואית, וכן טענתה בשידור כי נפלו כשלים "בכל הקלפיות במגזר הערבי".

בהנהלת חטיבת החדשות הבהירו כי מדובר באמירות מכלילות, בלתי מבוססות ובלתי מדויקות, אשר מעבר לפגיעה בציבור, טומנות בחובן סכנה ממשית לאמון הציבור בתוצאות הבחירות בישראל - קו אדום ששידור ציבורי אינו יכול לקבל. על פי הדרישה, חסון תצטרך להקריא הבהרה והתנצלות מפורשת בשני הנושאים, בנוסח שיאושר על ידי הנהלת החטיבה ויהיה מקובל עליה, כתנאי להמשך שידוריה.

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לדברי חסון, התקיים שיח בין הצדדים, והם הגיעו להבנה שלפיה היא תציע נוסח חלופי להצהרה שנכתבה עבורה. לאחר מכן, חזרה בה ההנהלה מנכונותה לבחון נוסח חלופי. לטענת חסון, ההצהרה שהתבקשה להקריא היא "טקסט המציג את דבריי באופן מניפולטיבי ומסולף, מייחס לי משמעויות שקריות לפרסום ויוצר בפני הצופים מצג מטעה".

חסון פרסמה בפייסבוק התייחסות מלאה לנושא וכתבה: "הערב לא ניפגש בשידור". לדבריה, "אתמול הציב בפניי מנהל החדשות בתאגיד, ליאור לנדנברג, אולטימטום: להקריא בשידור, מילה במילה, טקסט שהכתיב לי בהודעת וואטסאפ שמייחס לדבריי משמעויות שגויות ומסולפות ושיש בו, לטעמי, כדי לבזות אותי ואיים שאם לא אקריא אותו, לא אגיש את תוכניתי".

לטענתה, מדובר בדרישה להציג בפני הצופים הצהרה שהוכתבה לה על ידי לנדנברג, כאילו מדובר בהודעה אישית שניסחה בעצמה. "למיטב ידיעתי, אין תקדים להתנהלות מסוג זה. למנהל חדשות נתונה הסמכות לערוך ולבקר, אך אין בכך כדי להצדיק כפיית הצהרה אישית על עיתונאי והצגתה לציבור כאילו ניתנה מרצונו החופשי", כתבה. עוד האשימה אותו באכיפה בררנית מצידו. "כשנשמעו בשידורי התאגיד בעברית ובערבית התבטאויות פוגעניות כלפי לוחמי וחיילי צה"ל וכלפי מגזרים בחברה הישראלית, למיטב ידיעתי מנהל החדשות לא נקט צעדים דומים, לא הציב אולטימטומים ולא התנה את המשך הופעתם של העיתונאים בשידור בהקראת הצהרות מוכתבות".

חסון ציינה כי דבריה המקוריים נאמרו בשידורי רדיו אזורי ולא בשידורי התאגיד. "הדברים כללו תיאור בניסוח לא מוצלח של תופעה כואבת בחברה הבדואית בנגב, המגובה במחקרים אקדמיים ובכתבות", כתבה. עוד ציינה כי לבקשת מנהל החדשות פרסמה הבהרה שהייתה לשביעות רצונו, הן בשידורים והן ברשתות החברתיות. "ואחרי כל אלה, לפתע, אתמול, נחת עליי האולטימטום. לא בשיחה. לא בהידברות. בניגוד למקובל בתקשורת חופשית ולמתחייב מהתנהלות מקצועית והוגנת".

ועדת האתיקה קיבלה את ההתנצלות

נזכיר כי ועדת האתיקה הפנימית של תאגיד השידור הישראלי "כאן", בראשות ד"ר אורי פז, התכנסה בשבוע שעבר כדי לדון בהתבטאויותיה של חסון. במהלך הדיון הוצגה בפני חברי הוועדה התנצלותה הפומבית של חסון, שפורסמה ברשתות החברתיות, ובה מסרה: "אני מבקשת להתייחס לדברים שאמרתי בריאיון ברדיו 'גלי ישראל' בנוגע לנשים בחברה הבדואית בנגב. אני מבקשת להבהיר שלא הייתה לי שום כוונה לפגוע בשום אישה ומי שנפגעה מדבריי אני מתנצלת לפניה מעומק הלב." חברי הוועדה בחנו את הדברים ואת נוסח ההתנצלות, והחליטו לקבלה.

במקביל להחלטת הוועדה, פרסם תאגיד השידור הודעת התנצלות רשמית משלו על האמירה המכלילה, וגינה כל התבטאות הפוגעת בקבוצה כלשהי בחברה: "אנו מתנצלים בפני הנשים בחברה הבדואית בישראל, שהן חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, מהדמוקרטיה וממערכת הבחירות".

מתאגיד השידור הציבורי נמסר בתגובה כי "איילה חסון התבקשה על ידי מנהליה להתנצל ולהבהיר באופן מפורש בשידור בכאן 11 את דבריה - הן לגבי התבטאותה המכלילה כלפי הנשים, בנות החברה הבדואית, והן לגבי הכשלים "בכל הקלפיות במגזר הערבי". אלה לא רק התבטאויות מכלילות, לא מבוססות ולא מדוייקות, אלא כאלה שיש בהן סכנה למידת האמון שרוכש הציבור לתוצאות הבחירות בישראל - ושידור ציבורי אינו יכול לקחת בהן חלק. הנהלת חטיבת החדשות דרשה מחסון לפרסם הערב הבהרה והתנצלות בשני העניינים, בנוסח שיהיה מקובל גם על חטיבת החדשות, וככל שתסרב היא לא תוכל לשדר".