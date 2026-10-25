ועדת האיתור של תאגיד השידור הציבורי, פעלה בשבועות האחרונים על מנת למצוא יו"ר וחברי מועצה לתאגיד השידור הציבורי. לגלובס נודע כי לוועדת האיתור ניגשו מספר מועמדים בהם ארבעה שהגיעו לראיונות אישיים: פרופ' מנחם בן-ששון, חבר מועצת התאגיד, מכהן כנגיד האוניברסיטה העברית ולשעבר נשיא ורקטור האוניברסיטה; אלדד קובלנץ, לשעבר מנכ"ל התאגיד הראשון מאז הקמתו; מוטי שקלאר, לשעבר מנכ"ל רשות השידור, מנכ"ל הרשות השנייה ויו"ר ערוץ 20; יונה ויזנטל, חבר מועצת התאגיד, לשעבר מנכ"ל רשות השידור ולשעבר סמנכ"ל התוכן ב-yes.

● אולטימטום וטענות לדיבה: הסערה בארגון העיתונאים שהובילה למהלך החריג

● תעלומת הבוטים האנטישמיים: מתקפת הרחפנים ברוסיה שהציתה סערה

עוד נודע כי גם ישנן מספר מועמדות נוספות, אך לא נודע אם קיימו איתן ראיונות בוועדת האיתור והן: יוליה שמאלוב-ברקוביץ', כיום יו"ר מועצת הכבלים והלוויין ובעברה מנכ"לית חדשות 13 שסיימה את תפקידה לאחר התנגדות העובדים; אווה מדז'יבוז'-לוי, לשעבר מנכ"לית מוזיאון ישראל, יו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, מנכ"לית רדיו תל אביב ועוד.

נזכיר כי שר התקשורת שלמה קרעי מהליכוד, ניסה להדיח את יו"ר ועדת האיתור, השופטת בדימוס נחמה מוניץ בטענה כי לא מילאה את תפקידה כראוי, אך לפני כמה חודשים בג"ץ קבע כי המהלך פסול וביטל את ההדחה.

היו"ר שייבחר במסגרת ועדת האיתור הנוכחית ייכנס לנעליו של גיל עומר, שכיהן כיושב ראש מועצת התאגיד מיום הקמתו והוביל אותה במשך שתי קדנציות רצופות, לאחר שכהונתו הוארכה בעבר בידי שר התקשורת דאז יועז הנדל בהתאם להמלצת ועדת האיתור.

לא נמסרו תגובות מרשימת המועמדים אר הובאה כאן לעיל.

העתירות לבג"ץ שהחזירו את ועדת האיתור לפעולה

המאבק על איוש תפקידים במועצת תאגיד השידור הישראלי, מתנהל בצל שיתוק מתמשך במוסדות הניהול של התאגיד, לאחר שמאז נובמבר 2024 ירד מספר חברי המועצה מתחת לקוורום (מספר המשתתפים המינימלי הנדרש בישיבה) החוקי הדרוש לקבלת החלטות (שבעה חברים). מצב זה שלל מהמועצה את היכולת לפקח על פעילות התאגיד ולקבל החלטות קריטיות, ובראשן בחירת מנכ"ל קבוע ומינוי יושב ראש מועצה קבוע, בעוד כהונת המנכ"ל הנוכחי, גולן יוכפז, הוארכה בצו שיפוטי עד להסדרת המניין החוקי.

בג"ץ קיבל את עתירות עמותת "הצלחה" לפני כחודש וביטל את ניסיונו של שר התקשורת שלמה קרעי להדיח את יו"ר ועדת האיתור, השופטת בדימוס נחמה מוניץ, וחייבו אותו לחתום על מינוי ארבעה חברי מועצה, בהם מיכל רפאלי כדורי, פרופ' מנחם בן ששון, רו"ח אמיר סבהט ועליזה דיין חממה. בג"ץ הדגיש כי שיקול דעתו של השר מצומצם ביותר, מחייב הישענות על נימוקים מקצועיים בלבד, ודחה על הסף נימוקים פוליטיים לפסילת מועמדים.

המועצה אמורה לכלול על פי חוק 12 חברים. עד נובמבר 2024 כיהנו בה עשרה, ועם פקיעת כהונתם של חמישה נותרו חמישה בלבד. כעת, גם לאחר פסק הדין המאשר ארבעה מינויים, היא מונה שישה חברים בלבד - כמחצית מהרכבה המלא ועדיין מתחת לרף שבעת החברים הדרוש להפעלת סמכויות.

יש לציין כי לפני מינויה של השופטת בדימוס מוניץ, מינה קרעי ליו"ר ועדת האיתור את השופט בדימוס משה דרורי. נגד המינוי הוגשו עתירות, ודרורי התפטר בנובמבר 2024. רק בעקבות התפטרותו מונתה מוניץ, ואותה ניסה קרעי להדיח כאמור בהמשך.