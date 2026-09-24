בג"ץ בהרכב בראשות הנשיא יצחק עמית והשופטים עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ, קיבל היום (ה') פה אחד את עתירת עמותת "הצלחה" והורה לשר התקשורת שלמה קרעי לחתום בתוך שבעה ימים על כתבי המינוי של ארבעה חברי מועצה לתאגיד השידור הציבורי.

מדובר במינויה של עליזה דיין חממה, ובהארכת כהונתם של שלושה חברים מכהנים - פרופ' מנחם בן ששון, מיכל רפאלי כדורי ואמיר סבהט. בית המשפט קבע כי אם השר לא יחתום על המינויים במועד, הם ייכנסו לתוקף באופן ישיר מכוח פסק הדין.

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פסק הדין ניתן בהמשך לפסק דין חלקי ממאי האחרון, שבו נקבע כי החלטת השר להדיח את יו"ר ועדת האיתור, השופטת בדימוס נחמה מוניץ, התקבלה שלא כדין. לאחר שהוועדה לבדיקת מינויים אישרה את ארבעת המועמדים, דחה אותם השר קרעי ביוני האחרון תוך העלאת שורה של טעמים רוחביים ואישיים.

בפסק הדין הנוכחי, שכתב השופט עופר גרוסקופף, נדחו נימוקיו של השר. השופטים הבהירו כי שיקול הדעת של השר במינוי חברי מועצת התאגיד הוא מצומצם במיוחד, ונועד להבטיח את עצמאות השידור הציבורי ולמנוע זיקות פוליטיות. בנוסף, דחה בג"ץ את הנימוקים האישיים שהציג השר לפסילת המועמדים וכינה אותם "טיעוני קש". כך לדוגמה קבעו כי השתתפות בהפגנות נגד הרפורמה המשטרית אינה עילה לפסילה.

המועצה משותקת

במוקד ההחלטה עמדה גם תופעת השיתוק במועצת התאגיד, הפועלת מזה שנתיים מתחת לרף הקוורום החוקי (שהינו שבעה חברים) - מצב שאינו מאפשר לה לקבל החלטות סטטוטוריות, ובראשן בחירת מנכ"ל חדש לקראת סיום כהונתו של גולן יוכפז בנובמבר הקרוב. השופטים הדגישו כי באין מנכ"ל, אין תאגיד שידור ציבורי מתפקד.

על כן, נעתר בית המשפט לבקשת עמותת הצלחה והורה על צו ביניים המאריך את כהונתו של יוכפז לתקופת ביניים: עד 60 ימים מהמועד שבו יתקיימו במועצה התנאים החוקיים שיאפשרו לה להתכנס ולבחור מנכ"ל חדש. משמע, סעד זה יאפשר לוועדת האיתור לפעול בשבועות הקרובים בצורה ראויה כדי שיושלם הרכב המועצה, ולייצר קוורום חוקי שיאפשר גם הכרעה בסוגיית המנכ"ל בתום הכהונה הנוכחית של יוכפז.

משרד התקשורת חויב במסגרת העתירה בסך הכל ב-150 אלף שקל: הוצאות משפט בסך 50 אלף שקל לצד 100 אלף שקל שהושתו בפסק הדין החלקי ממאי בשל התנהלות השר.

עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה שהגישה את העתירה מסר בתגובה: "משמעותו העקרונית של פסק הדין חורגת מארבעת המינויים שנדונו בו. הובהר כי אי-מינוי, עיכוב מכוון או יצירת קיפאון אינם יכולים להפוך לכלי מינהלי לגיטימי. התופעה של 'שיתוק מינהלי כמדיניות' היא נגע רע וכאשר רשות מביאה לשיתוק הגוף שעליו היא מופקדת, הנפגע הראשון והעיקרי הוא הציבור.

"יש להצר על כך שגם הפעם ההוצאות שנפסקו הוטלו על הקופה הציבורית, באמצעות משרד התקשורת, ולא על האחראי הישיר להתנהלות שהביאה להליך, השר עצמו. זאת במיוחד כאשר השר יוצג בנפרד מעמדת המדינה, ולאחר שמחדליו וההליכים שנדרשו בעקבותיהם כבר עלו לקופה הציבורית כסף רב. בסך הכל עלתה התנהלות השר לציבור 150 אלף שקלים שנפסקו במצטבר בעתירות אלו".

לא נמסרה תגובה ממשרד התקשורת או מהשר קרעי.