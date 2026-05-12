תאגיד השידור "כאן"

בג"ץ נגד קרעי: פעל ללא סמכות כשהדיח את יו"ר ועדת האיתור של התאגיד

השופטים קבעו כי החלטת שר התקשורת להפסיק את כהונת השופטת בדימוס נחמה מוניץ הייתה בלתי חוקית, והורו לקדם בהקדם את מינוי מועצת התאגיד - שמשותקת מאז נובמבר 2024 • טענותיו של קרעי ללחצים ופגמים בהליך האיתור נדחו • קרעי תקף: "בג"ץ מוזמן למנות בעצמו את מי שהוא רוצה"

ניצן שפיר 21:25
שר התקשורת שלמה קרעי / צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת
בג"ץ קבע הערב (ג') כי שר התקשורת שלמה קרעי פעל ללא סמכות כאשר החליט לפטר את השופטת בדימוס נחמה מוניץ מתפקידה כיו"ר ועדת האיתור למועצת תאגיד השידור הציבורי בספטמבר האחרון. משרד התקשורת חויב לשלם 100 אלף שקלים לעמותת הצלחה שהגישה את העתירה ולתאגיד השידור.

נקבע כי החלטת שר התקשורת בטלה וכי עליו "לפעול יחד עם כל הנוגעים בדבר על מנת להביא למינויים של כל 12 חברי מועצת התאגיד, ובכלל זאת יושב ראש קבוע למועצה, בהקדם האפשרי ובמהירות הראויה".

לפי החוק, מועצת התאגיד יכולה לפעול רק כאשר לפחות שבעה מתוך 12 חבריה מכהנים כדין. אלא שמאז נובמבר 2024, אז הסתיימה כהונתם של חמישה מחברי המועצה, הגוף למעשה משותק. השופטים ציינו כי מצב זה גרם נזק משמעותי לתאגיד. עיקר פעילותה של המועצה היא קביעת מדיניות השידורים הכוללת של התאגיד, וכן אישור לוחות שידורים ותקציבים.

מוניץ מונתה במרץ 2025 לעמוד בראש ועדת האיתור, אך כעבור חצי שנה החליט קרעי להפסיק את כהונתה מהטעם שהיא "אינה ממלאת את תפקידה כראוי". בין היתר טען השר כי עצמאות שיקול דעתה נפגעה בעקבות לחצים מצד הייעוץ המשפטי של משרד התקשורת; כי נפלו פגמים מתחום דיני המכרזים בהליך האיתור שעליו הייתה אחראית; וכי קיימה התייעצות עם גורם חיצוני זר במסגרת אותו הליך.

סמכות לא מובססת

השופטים עופר גרוסקופף, גילה כנפי שטייניץ וחאלד כבוב קבעו כי נימוקיו של קרעי לא מבססים את סמכותו להפסיק את כהונתה של מוניץ. נקבע כי מעורבותו של מערך הייעוץ המשפטי בהליך האיתור הייתה נדרשת, וממילא לא הביאה לפגיעה בעצמאות שיקול דעתה של השופטת בדימוס מוניץ.

עוד נקבע כי לא ניתן לראות במי שפעל על פי העמדה המשפטית שקיבל בנושא משפטי כמי שאיננו ממלא את תפקידו כראוי. לבסוף, קבעו השופטים כי לא הונחה תשתית עובדתית מספקת לטענת השר שלפיה היו מעורבים בהליך האיתור גורמים חיצוניים.

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי מסר בתגובה להחלטה: "החלטת בג"צ בניגוד לחוק היא החלטה על הקרח. בסופו של דבר השר הוא המוסמך על פי חוק למנות את חברי מועצת התאגיד וכך יהיה במשמרת שלי. בג״צ מוזמן למנות בעצמו את מי שהוא רוצה. אף מועמד של שופטת מודחת בחסות יועמ״שית מודחת לא ימונה על ידי. העם הוא הריבון והעם יאמר את דברו לחבורת הדיקטטורים בגלימות בקרוב בעז"ה בקלפי".