חשד להונאה במיליוני שקלים: מכרו בניין לשימור בת"א תוך זיוף מסמכים

חקירתם הסמויה של שוטרי מפלג ההונאה של מחוז תל אביב שנוהלה בחודשים האחרונים הגיעה לפריצת דרך משמעותית. בימים הקרובים צפוי להיות מוגש כתב אישום נגד חשוד בן 33 בהונאה של מיליוני שקלים, לאחר שחמק לכאורה מאימת הדין ונעצר על-ידי השלטונות בארה"ב בתוך תא מטען - כך מסר חוקר מפלג ההונאה במשטרת מחוז תל אביב, רונן קורן, שניהל את החקירה בפועל.

החשוד הוא אחד מבין שלושה מעורבים בפרשה, החשודים כי חברו יחד במטרה למכור נכס בתל אביב שהוערך בכ-30 מיליון שקל למספר קורבנות, תוך שימוש במסמכים מזויפים, כאשר הם גורפים לכיסם מיליוני שקלים.

מדובר בבניין לשימור ברחוב אידלסון בתל אביב. על-פי החשד, שלושה אנשים מוכרים בקהילת חסידות גור, בהם עורך דין, חברו יחד במטרה למכור את הנכס ב-9 מיליון שקל לשני קונים, תוך שהציגו מסמכים מזויפים ומצגי שווא בדבר הבעלות בנכס. את התשלום האמור הם הספיקו להעביר לעצמם בטרם נחשפה ההונאה הנטענת.

לדברי המשטרה =, התוכנית של השלושה הייתה רחבה בהרבה, והם נעצרו בטרם הצליחו להגדיל משמעותית את הרווח שהשיגו מעסקת השווא.

נתון מעניין נוסף הוא ששתי נשים המחזיקות בחלק מהדירות בבניין הן נשים עריריות שאחת מהן נפטרה, וככל הנראה עובדות אלה שימשו קרקע פוריה להונאה הנטענת.

על-פי החשד, החשודים איתרו אנשים שנתנו בהם אמון מהקהילה שלהם וגם מחוצה לה, הציגו להם להם ייפוי-כוח נוטריוני מזויף לפיו אחד מהם ירש את הבניין, בעודם מודעים לבעלי הדירה ולמצבם.

במסגרת החקירה, שחלקה הייתה גלויה וחלקה סמויה, ולאחר שאחד החשודים שוחרר למעצר בית והפקיד את דרכנו ו-150 אלף שקל, הוא נמלט, כך על-פי החשד, עם זהות בדויה והסתתר תקופה ארוכה בחו"ל. לאחר שבמשטרה הפעילו את האינטרפול, הוא נעצר, ובתא המטען של רכבו התגלה חשוד נוסף. אחד מהם כבר גורש לישראל, והחשוד השני נמצא בהליכי הסגרה מול ארה"ב.

*** חזקת החפות: החשוד לא הואשם ולא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.