נפרדו אחרי 30 שנה כידועים בציבור. מה עלה בגורל הבית?

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל nitsan-s@globes.co.il

בני זוג נפרדו אחרי 30 שנה כידועים בציבור – איך התחלק הבית? הפסיקה בקצרה: לאחר קשר של 30 שנה, ידועה בציבור טענה לבעלות על בית המגורים שנרשם על שם בן זוגה בלבד. בית המשפט קבע כי למרות ההפרדה הכלכלית ביניהם, השקעתה הכספית הישירה בבנייה מקנה לה 25% מהזכויות בנכס. בני זוג שחיו כידועים בציבור במשך כשלושה עשורים ומעולם לא נישאו, נחלקו לאחר פרידתם בשאלת הבעלות על בית המגורים, המוערך בכ־5 מיליון שקל ורשום על שם הגבר בלבד. לאורך שנות זוגיותם הקפידו השניים על הפרדה כלכלית כמעט מוחלטת, ניהלו חשבונות בנק נפרדים וחילקו את הוצאותיהם באופן שוויוני ומדוקדק. האישה טענה כי הייתה חלק בלתי נפרד מתהליך הקמת הבית, מרכישת הקרקע ועד לעיצובו, וצירפה מסמכי התקשרות עם ספקים לחיזוק גרסתה. לדבריה, הבית נבנה בין היתר מכספיה - סכום של כ־1.15 מיליון שקל שהגיע ממכירת דירה שהייתה רשומה על שמה. מנגד, הגבר טען כי ניצח על מלאכת הבנייה לבדו ומימן אותה מכספיו הפרטיים. לגרסתו, העברת הכספים מצד האישה נעשתה ביוזמתה לאחר סיום הבנייה, במטרה ליצור "מצג ראייתי כוזב". הוא הוסיף כי קיבל את הכסף בתום לב, מתוך הבנה שמדובר בהחזר מחצית התמורה המגיעה לו ממכירת דירתה. השופט אור ממן מבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע דחה את טענת הגבר וקבע כי לא סביר שסכום כה משמעותי התקבל "בהפתעה", במיוחד כשהכספים שימשו לבנייה ולא הוחזרו. עם זאת, השופט לא אימץ במלואה את עמדת האישה. הוא הדגיש כי אצל ידועים בציבור נדרש רף גבוה להוכחת שיתוף, וההפרדה הכלכלית הקפדנית שניהלו הצדדים, כולל התחשבנויות על הוצאות יומיומיות, העידה על היעדר כוונה לשיתוף מלא. בסופו של דבר, נקבע כי הבית אינו משותף באופן שווה, אלא יחולק בשיעור יחסי של 75% לגבר ו־25% לאישה - חלוקה המשקפת את תרומתה הישירה של האישה למימון הנכס ואת משך הקשר. בנוסף, נדחתה תביעת הגבר לחייב את האישה בהוצאות משק הבית מ־2020. משמעות הפסיקה: הוכחת שיתוף בנכס בין בני זוג ידועים בציבור מציבה דרישה גבוהה. מעבר לחיים המשותפים תידרש ראיה נוספת שתעיד על כוונה לשתף. מספר תיק: 56666-10-22 קראו עוד

דיירים בבניין חילקו שיפוץ באופן שווה. אחת מהם התנגדה - מה פסק ביהמ"ש? הפסיקה בקצרה: דיירי בניין באשדוד קבעו כי עלות שיפוץ המבנה תחולק שוויונית בין כל הדירות. בעלת דירה קטנה התנגדה ודרשה לשלם לפי חלקה היחסי ברכוש המשותף. המפקח על המקרקעין קיבל את טענתה. דיירי בית משותף באשדוד נדרשו לבצע שיפוץ כללי ומקיף בבניין, בעקבות הכרזתו כ"מבנה מסוכן". אסיפת הדיירים קיבלה החלטה על חלוקת הנטל באופן שווה: נקבע כי כל אחת מ־55 הדירות בבניין תישא בתשלום של 32 אלף שקל, כך שסך התקציב של השיפוץ יעמוד על 1.76 מיליון שקל. ההחלטה התקבלה בנוכחותם של 22 בעלי דירות בלבד. בעלת דירה בבניין, אישה מבוגרת המוגדרת במצב סיעודי, המתגוררת בדירת 75 מ"ר, סירבה לשלם את הסכום האחיד. הדיירת טענה כי מאחר שקיימות בבניין דירות גדולות יותר (100 מ"ר) ואף פנטהאוז בשטח 113 מ"ר, חלוקת הנטל צריכה להתבצע בהתאם להוראות חוק המקרקעין - לפי יחס גודל הדירות ולא באופן שוויוני, כפי שנקבע באסיפת הדיירים. נציגות הבית הגישה נגד הדיירת תביעה לחיוב התשלום בפני המפקח על רישום המקרקעין. המפקח מוסמך להכריע בסכסוכים בין נציגויות לבעלי דירות בבתים משותפים, והחלטותיו ניתנות לערעור בפני בית המשפט המחוזי. ועד הבית של הבניין טען כי לפחות 50 בעלי דירות שילמו את הסכום שנקבע, בהם גם דיירים המתגוררים בדירות בשטח דומה (75 מ"ר). עם זאת, החוק קובע כי בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות התחזוקה והניהול של הרכוש המשותף לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כלל הדירות, אלא אם נקבע אחרת בתקנון הבית. המפקח על המקרקעין באשדוד, אלעד אזר, דחה את עמדת הוועד וקבע: "אין בכוחה של החלטת הנציגות, או החלטה שהתקבלה באסיפה גם אם ברוב מוחלט, כדי לפגוע בזכות יסוד זו של בעל דירה ולחייב אותו לשאת בהוצאות בשיעור העולה על חלקו על פי המנגנון הקבוע בחוק". המפקח אזר הוסיף כי בעל דירה שנתן הסכמה, אפילו בשתיקה (כלומר, בעצם ששילם את הסכום עליו סוכם באסיפה), מושתק מלדרוש את חלקו היחסי בדיעבד. אולם, מאחר שהנתבעת מעולם לא הסכימה לתשלום אחיד, ערך המפקח חישוב מדויק וקבע כי עליה לשלם 26,841 שקל בלבד - ולא 32 אלף כפי שדרשה נציגות ועד הבית של הבניין. משמעות הפסיקה: ועד בית אינו מוסמך לקבוע חלוקה שוויונית של הוצאות שיפוץ בבניין שבו קיימות דירות בגדלים שונים. "שלטון הרוב" אינו גובר על החוק. מספר תיק: 12/130/2025 קראו עוד