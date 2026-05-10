נפרדו אחרי 30 שנה כידועים בציבור. מה עלה בגורל הבית?

על המדור
מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל nitsan-s@globes.co.il
בני זוג נפרדו אחרי 30 שנה כידועים בציבור – איך התחלק הבית?
הפסיקה בקצרה: לאחר קשר של 30 שנה, ידועה בציבור טענה לבעלות על בית המגורים שנרשם על שם בן זוגה בלבד. בית המשפט קבע כי למרות ההפרדה הכלכלית ביניהם, השקעתה הכספית הישירה בבנייה מקנה לה 25% מהזכויות בנכס.
בני זוג שחיו כידועים בציבור במשך כשלושה עשורים ומעולם לא נישאו, נחלקו לאחר פרידתם בשאלת הבעלות על בית המגורים, המוערך בכ־5 מיליון שקל ורשום על שם הגבר בלבד. לאורך שנות זוגיותם הקפידו השניים על הפרדה כלכלית כמעט מוחלטת, ניהלו חשבונות בנק נפרדים וחילקו את הוצאותיהם באופן שוויוני ומדוקדק.
האישה טענה כי הייתה חלק בלתי נפרד מתהליך הקמת הבית, מרכישת הקרקע ועד לעיצובו, וצירפה מסמכי התקשרות עם ספקים לחיזוק גרסתה. לדבריה, הבית נבנה בין היתר מכספיה - סכום של כ־1.15 מיליון שקל שהגיע ממכירת דירה שהייתה רשומה על שמה. מנגד, הגבר טען כי ניצח על מלאכת הבנייה לבדו ומימן אותה מכספיו הפרטיים. לגרסתו, העברת הכספים מצד האישה נעשתה ביוזמתה לאחר סיום הבנייה, במטרה ליצור "מצג ראייתי כוזב". הוא הוסיף כי קיבל את הכסף בתום לב, מתוך הבנה שמדובר בהחזר מחצית התמורה המגיעה לו ממכירת דירתה.
השופט אור ממן מבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע דחה את טענת הגבר וקבע כי לא סביר שסכום כה משמעותי התקבל "בהפתעה", במיוחד כשהכספים שימשו לבנייה ולא הוחזרו. עם זאת, השופט לא אימץ במלואה את עמדת האישה. הוא הדגיש כי אצל ידועים בציבור נדרש רף גבוה להוכחת שיתוף, וההפרדה הכלכלית הקפדנית שניהלו הצדדים, כולל התחשבנויות על הוצאות יומיומיות, העידה על היעדר כוונה לשיתוף מלא.
בסופו של דבר, נקבע כי הבית אינו משותף באופן שווה, אלא יחולק בשיעור יחסי של 75% לגבר ו־25% לאישה - חלוקה המשקפת את תרומתה הישירה של האישה למימון הנכס ואת משך הקשר. בנוסף, נדחתה תביעת הגבר לחייב את האישה בהוצאות משק הבית מ־2020.
משמעות הפסיקה: הוכחת שיתוף בנכס בין בני זוג ידועים בציבור מציבה דרישה גבוהה. מעבר לחיים המשותפים תידרש ראיה נוספת שתעיד על כוונה לשתף.
מספר תיק: 56666-10-22
דיירים בבניין חילקו שיפוץ באופן שווה. אחת מהם התנגדה - מה פסק ביהמ"ש?
הפסיקה בקצרה: דיירי בניין באשדוד קבעו כי עלות שיפוץ המבנה תחולק שוויונית בין כל הדירות. בעלת דירה קטנה התנגדה ודרשה לשלם לפי חלקה היחסי ברכוש המשותף. המפקח על המקרקעין קיבל את טענתה.
דיירי בית משותף באשדוד נדרשו לבצע שיפוץ כללי ומקיף בבניין, בעקבות הכרזתו כ"מבנה מסוכן". אסיפת הדיירים קיבלה החלטה על חלוקת הנטל באופן שווה: נקבע כי כל אחת מ־55 הדירות בבניין תישא בתשלום של 32 אלף שקל, כך שסך התקציב של השיפוץ יעמוד על 1.76 מיליון שקל. ההחלטה התקבלה בנוכחותם של 22 בעלי דירות בלבד.
בעלת דירה בבניין, אישה מבוגרת המוגדרת במצב סיעודי, המתגוררת בדירת 75 מ"ר, סירבה לשלם את הסכום האחיד. הדיירת טענה כי מאחר שקיימות בבניין דירות גדולות יותר (100 מ"ר) ואף פנטהאוז בשטח 113 מ"ר, חלוקת הנטל צריכה להתבצע בהתאם להוראות חוק המקרקעין - לפי יחס גודל הדירות ולא באופן שוויוני, כפי שנקבע באסיפת הדיירים.
נציגות הבית הגישה נגד הדיירת תביעה לחיוב התשלום בפני המפקח על רישום המקרקעין. המפקח מוסמך להכריע בסכסוכים בין נציגויות לבעלי דירות בבתים משותפים, והחלטותיו ניתנות לערעור בפני בית המשפט המחוזי.
ועד הבית של הבניין טען כי לפחות 50 בעלי דירות שילמו את הסכום שנקבע, בהם גם דיירים המתגוררים בדירות בשטח דומה (75 מ"ר). עם זאת, החוק קובע כי בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות התחזוקה והניהול של הרכוש המשותף לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כלל הדירות, אלא אם נקבע אחרת בתקנון הבית.
המפקח על המקרקעין באשדוד, אלעד אזר, דחה את עמדת הוועד וקבע: "אין בכוחה של החלטת הנציגות, או החלטה שהתקבלה באסיפה גם אם ברוב מוחלט, כדי לפגוע בזכות יסוד זו של בעל דירה ולחייב אותו לשאת בהוצאות בשיעור העולה על חלקו על פי המנגנון הקבוע בחוק".
המפקח אזר הוסיף כי בעל דירה שנתן הסכמה, אפילו בשתיקה (כלומר, בעצם ששילם את הסכום עליו סוכם באסיפה), מושתק מלדרוש את חלקו היחסי בדיעבד. אולם, מאחר שהנתבעת מעולם לא הסכימה לתשלום אחיד, ערך המפקח חישוב מדויק וקבע כי עליה לשלם 26,841 שקל בלבד - ולא 32 אלף כפי שדרשה נציגות ועד הבית של הבניין.
משמעות הפסיקה: ועד בית אינו מוסמך לקבוע חלוקה שוויונית של הוצאות שיפוץ בבניין שבו קיימות דירות בגדלים שונים. "שלטון הרוב" אינו גובר על החוק.
מספר תיק: 12/130/2025
מתי ובאילו נסיבות יחויב בעלים באופן אישי בגין חובות החברה?
הפסיקה בקצרה: יצרנית מוצרי פלסטיק תבעה חברת משחקים על חוב של מיליונים וביקשה לחייב את בעליה באופן אישי בסכום החוב. ביהמ"ש דחה את הבקשה וקבע כי מדובר בכשל עסקי שאינו מצדיק אחריות אישית.
חברת אולטרפלסט, המייצרת מוצרי פלסטיק, הגישה תביעה בסך 2.9 מיליון שקל נגד חברת משחקי הילדים "ליל מונקי" ובעליה היחיד, עדו קליין. התביעה הוגשה בגין חוב עבור שירותי ייצור, כאשר אולטרפלסט ביקשה לחייב את קליין באופן אישי בחובות החברה באמצעות הרמת מסך, וכן בתוקף תפקידו כאורגן בחברה. לטענת התובעת, בעל החברה הציג מצגי שווא וניהל את החברה באופן שפגע בנושיה תוך העמקת חובותיה. מנגד, ליל מונקי ובעליה הגישו תביעה שכנגד, בה טענו לנזקים כספיים שנגרמו להם על ידי אולטרפלסט.
השופטת יעל מושקוביץ מבית המשפט המחוזי מרכז-לוד קבעה השבוע כי ליל מונקי תשלם 2.2 מיליון שקל ליצרנית בגין החוב, תוך קיזוז 111 אלף שקל שנפסקו בתביעה שכנגד. במקביל, נדחתה התביעה להרמת מסך נגד בעלי החברה או לחיובו האישי כאורגן. השופטת הדגישה כי חברה היא אישיות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה והרמת מסך, שהיא למעשה ייחוס חוב של חברה לבעל מניות, היא סעד קיצוני.
השופטת קבעה כי "אין די בעצם קיומו של חוב או בקושי תזרימי בכדי להצדיק הרמת מסך; יש להראות כי כוונתו של קליין היתה לקפח את אולטרפלסט או להונות אותה, ולכך לא מצאתי ראיות".
עוד נקבע כי טענת ה"מימון הדק" אינה מהווה עילה עצמאית להרמת מסך ללא "דבר מה נוסף" המעיד על חוסר תום לב קיצוני. אף שהוכחה הידרדרות עקבית במוסר התשלומים, השופטת סיכמה כי שחיקת הון עקב כישלון עסקי אינה מטילה חובה על בעלי המניות להזרים כספים נוספים לחברה.
כמו כן, נקבע כי העובדה שהחוב הלך ותפח הייתה גלויה לכל, כך שהצדדים נטלו את הסיכון במודע. לא הוכח כי בעלי החברה עשה שימוש לרעה באישיות המשפטית הנפרדת של ליל מונקי לצורך מרמה או נטילת סיכון בלתי סביר.
עוד נקבע כי בעל החברה לא הבטיח דברים שאינם אמת, ונראה שהחוב תפח בשל פעילות עסקית כושלת של החברה, לה הייתה מודעת יצרנית המשחקים לאורך כל הדרך.
משמעות הפסיקה: כדי לחייב בעל מניות בחובות החברה, יש להוכיח כוונת הונאה או חוסר תום לב קיצוני. "מימון דק" אינו מהווה עילה עצמאית.
מספר תיק: 57624-02-23
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.