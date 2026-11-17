הכנסות מאגר לוויתן עומדות על 843 מיליון דולר, הגבוהות ביותר התולדות המאגר, כך משתמע מדוחות ניו-מד לרבעון השלישי שהתפרסמו כעת. כפי שפורסם בגלובס, הערכות בשוק המבוססות על מחיר גז ליצוא (הצמוד למחיר הנפט) גבוה, יחד עם הרחבה משמעותית של יכולת ההפקה שהגיעה כולה ליצוא, חזו הכנסה של 840 מיליון דולר למאגר כולו. כעת, ניו-מד (המחזיקה ב-45.43% ממאגר לוויתן) מדווחת על הכנסות שיא של 382.2 מיליון דולר ברבעון השלישי, מה שמתורגם להכנסות של 843 מיליון דולר למאגר כולו. המדינה צפויה להכניס כ-200 מיליון דולר ברבעון הזה מהכנסות הגז.

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הדבר נבע, כאמור, ממחיר גבוה יחסית של הגז ליצוא למצרים ולירדן, שנמוך רק במעט מהמחיר שנרשם ברבעון הקודם. מחיר היצוא קשור בנוסחה (שלא מפורסמת לציבור) המצמידה אותו למחיר חבית נפט מסוג ברנט, שמחירה נשאר גבוה בשני הרבעונים האחרונים לאור חסימת מצר הורמוז בעקבות המלחמה עם איראן. אך ההכנסות עלו עוד יותר מאשר הרבעון השני, בשל הרחבת תשתית היצוא למצרים (צינור אשקלון-אשדוד של נתג"ז). הדבר יצר הפקה חסרת תקדים של לוויתן, שהגיעה ל-3.6 BCM ברבעון, לעומת 2.7 ברבעון הקודם (שהתאפיין בהשבתה זמנית של היצוא למצרים בשל המלחמה) ו-3.1 ברבעון המקביל ב-2025.

הרווחים עלו בשיעור נמוך יותר

אירוע משמעותי נוסף שהתרחש ברבעון האחרון היה בתוך קבוצת דלק: ניו-מד החזירה את ההשקעה בה, מה שמגדיל את תמלוג-העל שמקבלת חברת האם קבוצת דלק מ-1.5% ל-6% מהכנסות "פי הבאר", כלומר עוד לפני ההוצאות הנדרשות כדי להפיק את הגז. יחד עם התמלוג המגיע למדינת ישראל, התמלוגים שניו-מד משלמת עלו מ-40 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2025, ל-78 מיליון דולר כעת. זו אחת הסיבות שבעוד שההכנסות עלו מ-279 ברבעון המקביל ל-382 מיליון דולר, הרווחים שלה עלו בשיעור נמוך יותר: מ-128.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ל-162 מיליון דולר, שהם עליה של 26%. סיבה נוספת היא עליה בתשלומי החוב והריבית של החברה, שהכבידו אף הם על השורה התחתונה. ובכל זאת, מדובר ברווח משמעותי מאוד וכנראה חסר תקדים בתולדות החברה.

גם המדינה צפויה להרוויח מהכנסות השיא של מאגר לוויתן, כנראה כ-200 מיליון דולר ברבעון: ניו-מד תשלם כ-42 מיליון דולר בתמלוגים ישירים למדינה, מה שאומר כ-93 מיליון דולר. בנוסף, ניו-מד רשמה 31 מיליון דולר בהוצאות מס חברות, זאת לאחר מספר אירועים שהפחיתו את השורה התחתונה שלה: ההפסד על חיפוש הגז הכושל בבולגריה, עליה בתמלוגים לחברת האם ומחלוקת על מס ששולם בין 2016 ל-2018. אירועים אלו, כמובן, לא אירעו לשאר השותפות (שברון ורציון), כך שהם צפויים לשלם יותר מסים. אם כך, מדובר על לכל הפחות 160 מיליון דולר, וכנראה קרוב יותר ל-200 מיליון דולר למדינה על הרבעון השלישי של 2026.

על פי יועץ ההשקעות והאנליסט ליאור וידר, מנהל שירות המידע "מכפיל רווח", "תוצאות הרבעון השלישי ממחישות את עוצמתו של מאגר לוויתן כנכס תזרימי אסטרטגי מהמעלה הראשונה. סיום פרויקט הצינור השלישי והמקטע המשולב מתורגם ישירות לשורת ההכנסות והרווח, ומבסס את החברה כיצואנית אנרגיה אזורית דומיננטית. עם זאת, זינוק תמלוגי העל מהווה משקולת צפויה אבל משמעותית על הרווחיות מעתה והלאה. במקביל, הפניית המבט להזדמנויות בוונצואלה מאותתת על רצון לגיוון גיאוגרפי, מהלך שטומן בחובו פוטנציאל אפסייד ניכר, אבל גם סיכון גיאופוליטי ותפעולי גבוה הדורש מעקב זהיר. מבחינת תמחור, הנייר נסחר כיום במכפיל רווח של כ-9.5, מציג תשואת FCF סביב כ-8% (ללא אפרודיטה) ומספק תשואת דיבידנד של כמעט 5%. בסך הכל, זהו רבעון המהווה מתן משנה תוקף לאיתנות המודל העסקי, גם בסביבת מאקרו וביטחון מורכבת".