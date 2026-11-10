ניו-מד שוקלת הפקת נפט בוונצואלה

בעקבות תפיסת נשיא ונצואלה ניקולס מאדורו בידי ארה"ב בתחילת 2026, ונצואלה עוברת טרנספורמציה משמעותית, ומאפשרת בין השאר לחברות זרות להיכנס. כעת, ניו-מד הישראלית (בבעלות קבוצת דלק של יצחק תשובה, מחזיקה בכ-45% ממאגר לוויתן) מודיעה שהיא שוקלת להיכנס להפקת הנפט בוונצואלה, על־ידי רכישת 60% מחברת הפקת נפט מקומית.

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על פי הודעה שפרסמה לבורסה, ניו-מד הבינלאומית "התקשרה במכתב בלעדיות הדדי ונספח הקובע עקרונות אשר על בסיסם יתנהל משא ומתן עם בעלי מניות בחברה המחזיקה בזכויות לנכסי נפט יבשתיים בוונצואלה". מטרת ניו-מד היא לנהל מו"מ לרכישת 60% ממניות החברה, שמחזיקה בין היתר בשדות נפט עם בארות מפיקים בפועל על היבשה. בנוסף, החברה הוונצואלנית מחזיקה בנכסי נפט וגז ביבשה ובים. לצד עסקה זו, אומרים בניו-מד, "השותפות בוחנת הזדמנויות נוספות ביבשת ומנהלת במקביל מגעים מתקדמים לקראת חתימה על מכתבי כוונות או הסכמי בלעדיות נוספים מול חברות נוספות". כעת ניו-מד מבצעת בדיקת נאותות, כאשר תקופת הבלעדיות ההדדית תימשך עד ה-1 בינואר 2027.

ונצואלה מחזיקה ברזרבות הנפט הגדולות ביותר בעולם, אם כי רובן של נפט כבד ו"חמוץ" שנדרש מאמץ זיקוק רב כדי להפוך אותו למוצרי דלק שימושיים. ונצואלה ידעה בעשור האחרון משבר כלכלי קשה ומחסור במוצרי צריכה בסיסיים, בשל מדיניות התכנון הכלכלי הריכוזי של משטר מאדורו. המשבר הוליד גם את תנועת הפליטים החמורה ביותר ביבשת אמריקה מאז ומעולם, שכללה עזיבה של שמונה מיליון אנשים. חלק ניכר מהם לקולומביה הסמוכה ושאר מדינות אמריקה הלטינית. מאדורו היה בן ברית של סין, והואשם על ידי ארה"ב במתן חסות לסוחרי סמים. במבצע מוסק של הכוחות המיוחדים של ארה"ב, מאדורו נתפס על ידי ארה"ב והוא כעת מחכה למשפט במתקן כליאה בניו יורק. בעקבות שינוי המשטר הכפוי, ונצואלה נפתחה לחברות נפט זרות, וכעת ניו-מד הישראלית מחפשת שם הזדמנויות.

"העסקה עשויה להיות מנוע צמיחה משמעותי"

לדברי יועץ ההשקעות והאנליסט ליאור וידר, מנהל שירות המידע "מכפיל רווח", "הכניסה של ניו-מד אנרג'י לנכסי נפט בוונצואלה היא מהלך אמיץ ומעניין שפותח עבורה אפיקי צמיחה חדשים מחוץ למזרח התיכון, אבל הוא מגיע יד ביד עם רמת סיכון גיאופוליטית ורגולטורית שאי אפשר להתעלם ממנה. העובדה שמדובר בנכסים הכוללים שדות מפיקים מעניקה לעסקה הזדמנות לייצר תזרים מזומנים ריאלי ולא רק פוטנציאל עתידי על הנייר, אבל ונצואלה מציעה במקביל דינמיקות פוליטיות מורכבות מאוד. ההתנהלות של ניו-מד, שבוחנת את השטח בזהירות, החל מבדיקת נאותות מדוקדקת ועד להבטחת שליטה של 60% בחברת המטרה, לצד בחינת הזדמנויות נוספות ביבשת, מעידה על ניהול סיכונים שקול".

עוד הוא הוסיף כי "מנקודת מבטם של המשקיעים, השוק ימתין לראות האם בדיקות הנאותות יבשילו לכדי הסכם מחייב, מה יהיו תנאי העסקה והיקפה הכספי, וכיצד יוגדרו מנגנוני ההגנה והמימון לפרויקט. אם העסקה תצא לפועל בתנאים נכונים, היא עשויה להוות מנוע צמיחה משמעותי שיגוון את מקורות ההכנסה של השותפות ויבסס את מעמדה כשחקנית אנרגיה גלובלית".

בעקבות הפרסום, ניב סרנה, מנכ"ל ניו-מד אנרג'י, מסר: "לצד פעילות הפיתוח בנכסי העוגן הקיימים, אנו בוחנים כל העת הזדמנויות להרחבת הפעילות הבינלאומית וליצירת ערך, תוך מינוף היכולות והמומחיות שצברנו בפיתוח נכסי אנרגיה. העסקה הנבחנת בוונצואלה היא תוצאה של בחינה מעמיקה של הזדמנויות רבות ומהווה עבור השותפות הזדמנות משמעותית להרחבת פעילותה לדרום אמריקה".