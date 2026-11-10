בזכות הביקוש לחשמל והשקל החזק: OPC מכפילה את הרווח שלה

חברת האנרגיה OPC , הנסחרת במדד תל אביב 35, רושמת רבעון חזק במיוחד לאחר ביקושי שיא לחשמל ברשת PJM האמריקאית, ומחירי גז זולים בישראל לאור התחזקות השקל מול הדולר ברבעון השלישי. הרווח שלה כמעט והוכפל מ-67 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2025 ל-133 מיליון דולר ברבעון האחרון. ההכנסות מזנקות גם כן ב-119% ל-575 מיליון דולר. OPC היא חברת אנרגיה הפועלת בארה"ב ובישראל, הן בתחום האנרגיה המתחדשת והן בתחום ייצור האנרגיה הקונבנציונלית.

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חלק ניכר מהעלייה בהכנסות וברווחים נובע מגידול משמעותי בשיעור ההחזקה בשתי תחנות כוח "מרילנד" ו"שור" בארה"ב. זה מאפשר ל-OPC גישה חזקה עוד יותר לשווקי האנרגיה הרותחים בארה"ב, ומגדיל משמעותית את ההכנסות. מתוך 321 מיליון דולר של גידול בהכנסות, זה מסביר כ-200 מיליון דולר.

אך זו לא הסיבה היחידה לגידול הדרמטי בהכנסות: רשת PJM, הגדולה בארה"ב הכוללת את רוב החוף הצפון-מזרחי, שברה שיאים במכרזי זמינות של תחנות כוח אליהן OPC ניגשה. בנוסף, על פי הדו"ח, חום קיצוני בחודשי הקיץ דחפו למעלה את מחירי האנרגיה, והביאו לפער ניכר בין הביקוש להיצע - ממנו הם הרוויחו. הגל של חיבור לחשמל של חוות שרתים הוסיף עוד נדבך לביקושי השיא. יחד עם זאת, מחיר הגז הטבעי בארה"ב לא עלה באותה המידה, כך ש"מרווח הייצור" בין מחיר חומר הגלם (הגז הטבעי) למחיר החשמל עלה משמעותית.

בישראל, מחירי החשמל קבועים ויציבים בהרבה. הדבר העיקרי שהתרחש לטובת OPC היה השקל החזק, שהפך את הגז הטבעי הישראלי לזול למדי במונחים הדולריים בהם הוא נמכר. בנוסף, OPC מרחיבה את פעילותה כספקית חשמל, ומוכרת חשמל מתחנות הכוח שלה ומרשת החשמל הארצית ללקוחות מסחריים ותעשייתיים.

מחוות שרתים ועד אינטל: צבר הפרויקטים מתרחב

או.פי.סי מציינת מגוון נרחב של פרויקטים עתידיים הן בארה"ב והן בישראל: שלוש תחנות כוח קונבנציונליות גדולות במיוחד בארה"ב, מתוכן אחת בטקסס שכבר נמצאת בבניה פעילה. בנוסף, OPC מפתחת פרויקטי אנרגיה מתחדשת (סולארי ורוח) בסדר גודל של תחנת כוח נוספת. בישראל, יש ל-OPC מספר פרויקטים, בראשם הרחבת תחנת הכוח שלהם בחדרה ("OPC 2"), פרויקט סולארי גדול במיוחד (בסטנדרטים ישראליים) ברמת בקע, ותחנת כוח קונבנציונלית משמעותית במתחם אינטל בקריית גת. בנוסף, היא מתכננת להקים חוות שרתים במסגרת האסדרה החדשה של רשות החשמל.

גיורא אלמוגי, מנכ"ל או.פי.סי אנרגיה, מסר עם פרסום תוצאות הרבעון כי "התוצאות החזקות ברבעון השלישי משקפות את סביבת השוק התומכת בישראל ובארה"ב ואת מימוש אסטרטגיית החברה להגדלת שיעורי ההחזקה בנכסי הגז הטבעי בארה"ב. החברה נמצאת בתנופת עשייה משמעותית, עם צבר פרויקטים איכותי ומגוון, הן בתחום הגז הטבעי, המהווה מנוע צמיחה מרכזי להמשך צמיחת החברה בשנים הקרובות, והן בתחום האנרגיה המתחדשת".