במקום ENI: רציו מביאה שותפה אמריקאית לחיפוש גז בים התיכון

לאחר שאיבדה את השותפות עם ענקית הגז והנפט האיטלקית ENI בשל שיקולים גאופוליטיים, רציו מביאה שותפה חלופית לחיפוש גז במים הכלכליים של ישראל: חברת Murphy האמריקאית, שתחזיק ב-50% מרישיון החיפוש. בכך, משרד האנרגיה מעניק לרציו רשמית את הרישיון שזכתה בו בסוף 2023, למרות איחור של מעל 3 שנים. כעת, יש לה עד 3 שנים לבצע את פעולות החיפוש, ובתקווה - למצוא גז חדש בים התיכון הישראלי.

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חברת מרפי היא חברת נפט וגז אמריקאית, הפעילה בארה"ב, קנדה, וייטנאם וחוף השנהב. בתחילת 2026 רשמה החברה הישג משמעותי כשמצאה מאגר נפט בכמות של 430 מיליון חביות מול חופי וייטנאם. כעת, היא מעוניינת להשקיע במציאת גז בישראל.

במכרז הרביעי לחיפוש גז, שהתרחש באמצע 2023, זכו רציו (השותפה הקטנה בלוויתן, המחזיקה ב-15% ממאגר הגז הגדול בישראל) יחד עם קבוצה הכוללת את הענקית האיטלקית ENI וחברת הנפט והגז דנה פטרוליום - שבבעלות קוריאנית - ברישיון חיפוש גז. אך בשל פרוץ המלחמה, ENI הלכו והתעכבו עם נטילת הרישיון הרשמית, גם כשהקבוצה המתחרה (של ניו מד יחד עם BP הבריטית וסוקאר האזרית) כבר נטלה את הרישיון והחלה בחיפושים פעילים. ההסבר הרשמי היה החלטת ביזור שונה של ההשקעות, אך בפועל קבוצות פרו-פלסטיניות לחצו על ENI, והיא כנראה לא הייתה מעוניינת להיכנס לישראל במצב גאופוליטי רגיש כל כך.

32 חודשים לביצוע חיפושים פעילים

במאי 2026 דיווחה רציו על שותפות עם מפעיל בינ"ל חדש, אך בפועל ההכרזה התעכבה חצי שנה נוספת. משרד האנרגיה, שהדדליין שהוא נתן למימוש הרישיון פקע מזמן, נעתר לבקשת רציו ואישר לה בכל זאת לקבל את רישיון החיפוש עם השותפה החדשה. גם השותפה הבינ"ל האחרת של רציו, דנה פטרוליום, לא נכנסת לחיפוש בשלב זה, ורישיון החיפוש ניטל על ידי רציו ומרפי ביחס של 50-50. החיפוש יתבצע ב"מקבץ G" שהיא זכתה בו בזכויות החיפוש.

כעת, לשתי החברות יש 32 חודשים לבצע חיפושים פעילים, ולבצע קידוח אקספולרציה יקר תוך 36 חודשים. אם הפעולות יניבו תוצאות חיוביות, הרי שיימצא מאגר גז חדש בישראל. למציאת מאגר גז כזה משמעות גדולה מבחינת משק האנרגיה של ישראל, מאחר שהוא יאפשר תחרות גדולה יותר במשק המקומי לאור גל בניית תחנות הכוח, וכן יוריד לחץ ממגבלות הייצוא שנועדו לשמור על גז ישראלי למשך 20 השנים הבאות. גם השותפה הראשית בלוויתן, ניו מד, מחפשת כאמור במקביל גז במוקד אחר בים התיכון.

בהודעה לתקשורת, רציו מוסרת ש"פעם אחר פעם מצליחה החברה לרתום חברות בעלות ניסיון ויכולות להשקעה בישראל ולקידום פעילות חיפושים ופיתוח של מקורות אנרגיה חדשים, גם בתקופה גיאופוליטית מורכבת זו, ורציו היא זו שהכניסה את מרפי האמריקאית לקידוחים במקבץ G".

שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, מוסיף כי "הגז הטבעי הוא נכס אסטרטגי, שמחזק את מעמדנו הכלכלי והמדיני בעולם בכלל ובמזרח התיכון בפרט. לכן, המדיניות שלי היא להרחיב את חיפושי הגז הטבעי, להביא ענקיות אנרגיה בינלאומיות להשקיע בישראל, ולהגדיל את תפוקת הגז הטבעי, עבור המשק המקומי והייצוא".