רציו תיקח רישיון חיפוש גז בעוד כשבועיים עם מפעיל בינ"ל חדש

חברת הגז רציו , המחזיקה ב-15% ממאגר לוויתן, צפויה לקחת באופן רשמי את רישיון חיפוש הגז שלה עד ה-3 ביוני. זאת לאחר שנים של עיכובים עקב חוסר רצון של השותפה המקורית שלהם, ENI מאיטליה, להצטרף לחיפוש הגז בישראל בעקבות המלחמה. כעת הם סוגרים שותפות עם חברת אנרגיה בינ"ל גדולה שעוד לא הייתה בישראל, אם כי טרם אומרים על מי מדובר. היא, כך נראה, דווקא תסכים לחפש גז בארץ תוך כדי המלחמה. אך אם עסקה זו תיכשל, הממונה על הנפט יאלץ לבטל את הזכייה שלה, שהיום כבר בת שנתיים וחצי.

התהליך התחרותי הרביעי לחיפוש גז הסתיים במועד בעייתי במיוחד: אוקטובר 2023, בו פרצה מלחמת חרבות ברזל. בהליך זכו שתי קבוצות: אחת של ניו מד, עם סוקאר האזרית והענקית הבריטית BP; השניה של רציו, יחד עם דנה פרטוליום (כיום בבעלות חברת הנפט הלאומית של קוריאה) והענקית האיטלקית ENI. אלא שכאמור, בזמן שכבר במרץ 2025 ניו מד ושותפותיה נטלו רשמית את הרישיון ויחלו לחפש גז בפועל בחודשים הקרובים, רציו נשארה מאחור בשל חששות גאופוליטיים של ENI שמנעו את נטילת הרישיון.

הערכות: מהלכים פיזיים בים התיכון כבר ב-2027

בחודש מרץ, רציו נאלצו להודיע לבורסה שנפרדו דרכיהם שלהם עם ENI, ומקווים להשיג שותפה בינ"ל אחרת. דנה פטרוליום, שותפה נוספת בפרויקט, אישרה אז שהיא תהיה המפעילה של שדה הגז אם יימצא כזה, במקום ENI. אתמול (א'), הממונה על הנפט במשרד האנרגיה החליט לבטל את הזכיה בהליך התחרותי הרביעי לקבוצה שלהם עם ENI, אך הסכים לדחות את היישום עד ה-3 ביוני. בהינתן ואכן ייחתם הסכם עם מפעילה בינ"ל חדשה, זה יפתח פתח לחיפוש גז פעיל.

על פי הערכות, מהלכים פיזיים בים התיכון יחלו במהלך שנת 2027. ככלל, חיפושי גז מורכבים ממספר שלבים: בשלב הראשון אוניה סייסמית סוקרת את השטח ויוצרת הדמיית תלת-מימד. בשלב השני, קידוח אקספלורציה נעשה באזור בו קיים הסיכוי הגבוה ביותר למצוא גז, כאשר תוצאות הקידוח הן מה שקובע האם נמצא גז בפועל או לא.

משרד האנרגיה הכריז בחודש פברואר על הליך תחרותי חמישי, מסגרתו יתחרו חברות חדשות על הזכות לחפש גז במי הים התיכון, לרבות חברת אנרג'יאן הוותיקה המחזיקה במאגרי כריש-תנין. אך היא נדחתה בשל המלחמה עם איראן. כעת, משרד האנרגיה משער שההליך יוכל להתחיל בעוד מספר שבועות, בכפוף למצב הגאופוליטי ובשוק הנפט.