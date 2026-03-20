אחרי מאבקים של שנים: השותפות שתתחיל לחפש גז בישראל

רציו הודיעה לבורסה ש-ENI האיטלקית פרשה משותפות חיפוש הגז, במסגרתה זכו בהליך התחרותי לחיפוש גז באוקטובר 2023. במשך כשנתיים, ENI התמהמה באישור נטילת הרישיון לחיפוש גז, בזמן שניו מד ושותפותיה כבר החלו להקדים אותן. כעת, השותפה השניה דנה פטרוליום תיקח על עצמה את תפקיד המפעילה, אם כי טרם ברור מה תהיה חלוקת השותפות ביניהם. השתיים ייגשו יחד למשרד האנרגיה ליטול באופן סופי את הרישיון ברבעון השני של 2026, ולהתחיל בתהליך חיפוש הגז.

● בזן מתייחסת לראשונה לפגיעה בבתי הזיקוק. המניה מזנקת

● ראש המוסד לשעבר ושני כוכבי נדל״ן מצטרפים לחברה הביטחונית הזו ומזניקים את המניה

הסכסוך מסתיים בפרידה

התהליך התחרותי הרביעי לחיפוש גז הסתיים במועד בעייתי במיוחד: אוקטובר 2023, בו פרצה מלחמת חרבות ברזל שנמשכת עד היום. בהליך זכו שתי קבוצות: אחת של ניו מד, עם סוקאר האזרית והענקית הבריטית BP; השניה של רציו, יחד עם דנה פרטוליום (כיום בבעלות חברת הנפט הלאומית של קוריאה) והענקית האיטלקית ENI. אלא שכאמור, בזמן שכבר במרץ 2025 ניו מד ושותפותיה נטלו רשמית את הרישיון ויחלו לחפש גז בפועל בחודשים הקרובים, רציו נשארה מאחור בשל חששות גאופוליטיים של ENI שמנעו את נטילת הרישיון.

כעת, הסכסוך מסתיים בפרידה: רציו עדכנה הבוקר (ו') את הבורסה בתל אביב ש"בחודש אוקטובר 2025 הודיעה ENI, אשר צפויה היתה לשמש כמפעילה ברשיונות, לממונה על ענייני הנפט במשרד (להלן: "הממונה") ולשאר חברי הקונסורציום על החלטתה לפרוש מהקונסורציום".

אלא שבעוד ENI הודיעה על הפרישה כבר באוקטובר 2025, רציו מודיעה על כך לבורסה רק כעת. זאת, כנראה, לאחר שהגיעה להסכמות עם השותפה השלישית דנה פטרוליום שהיא תשמש כמפעילת שדה הגז בהינתן שיימצא כזה. מה שעדיין לא הגיע לסיום הוא שאלת חלוקת השותפות בין רציו לדנה פטרוליום שבשליטת חברת הנפט הלאומית של קוריאה. זה עלול לקחת זמן נוסף, בשל תשומת הלב הניהולית בקוריאה שמתמקדת כעת בהשלכות סגירת מצר הורמוז, מקור האספקה העיקרי של קוריאה.

מצד אחד, מדובר במכה לרציו שקיוותה לחפש יחד עם ENI ולהיעזר בה כמפעילה בינ"ל גדולה ומנוסה. מצד שני, זה יסיר את אי הוודאות מעל חיפוש הגז שהתעכב במשך שנים. גם האפשרות של הכנסת שותפה שלישית לקונסורציום המחודש לא נפסלת בשלב זה. בכל מקרה, דנה פטרוליום (שכבר אושרה בעבר כמפעילה על ידי משרד האנרגיה) ייגשו ליטול את הרישיון ממשרד האנרגיה ברבעון השני של 2026. ברגע שזה יינתן, תהיה להן שנה להתחיל בחיפוש הגז בפועל, כאשר השלב הראשון הוא שכירת ספינה למיפוי סייסמי תלת-מימדי של בלוק החיפוש (רישיון G). לאחר מכן יוכלו להתבצע קידוחי אקספלורציה שיקבעו האם יתגלו שדות גז נוספים שיכניסו עוד תחרות למשק הגז.