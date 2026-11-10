חברת הנדל"ן עזריאלי דיווחה הבוקר (ג') על הקפאת חיבורים של חוות שרתים לרשת החשמל בנורבגיה, בה היא פעילה. בחברה אומנם ציינו כי המהלך לא צפוי להשפיע לרעה על פעילותה, אך המשקיעים שלחו את מנייתה לירידות שערים בפתח יום המסחר.

● בזכות הביקוש לחשמל והשקל החזק: OPC מכפילה את הרווח שלה

● לאחר ההפסד בשנה שעברה: כאל עם רווח של 99 מיליון שקל ברבעון

הדיווח של עזריאלי מגיע לאחר שמפעילת מערכת הולכת החשמל הארצית בנורבגיה, הודיעה על הקפאה זמנית של הקצאות חדשות של קיבולת לצורך חיבור חוות שרתים (Data Centers) לרשת החשמל. בנוסף, היא הודיעה על השהיית הטיפול בבקשות שהוגשו לחיבור ישיר של מתקנים לרשת החשמל הארצית. ברגולטור הנורבגי, הקציבו פרק זמן של פחות משנה (עד אוגוסט 2027) לצורך גיבוש מסגרת רגולטורית בנושא.

לצד זאת, הודיעה ממשלת נורבגיה על כוונתה לפעול לגיבוש כללי רישוי חדשים בתחום. הללו, עשויים להשפיע על עזריאלי, המחזיקה בבעלות מלאה בחברת גרין מאונטיין (Green Mountain Global), הפועלת בתחום חוות השרתים בנורבגיה (כמו גם באנגליה וגרמניה). עם זאת, להודעת המפעילה הנורבגית לא צפויה השפעה מהותית על הפרויקטים המניבים שלה בתחום.

ברקע, לחברה-הבת, המנוהלת בידי אייל חנקין מנכ"ל עזריאלי, 4 חוות שרתים במדינה הסקנדינבית בהספק מותקן כולל של כ-174 מגה-וואט. פעילות אותה רכשה ענקית המרכזים המסחריים במהלך שנת 2021 תמורת כ-2.8 מיליארד שקל.

במחצית הראשונה של השנה הציגה הפעילות (שמרביתה מתרחשת בנורבגיה) הכנסות של כ-445 מיליון שקל, גידול של כ-5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה, הציגה החברה-הבת NOI (הכנסה תפעולית נטו) של 213 מיליון שקל, ירידה של 4% ביחס למחצית הראשונה של 2025.

הסכם הענק בנורבגיה והחשש מעיכובים

בסוף השנה שעברה חתמה גרין מאונטיין על הסכם גדול עם חברה טכנולוגית בינלאומית, להקמת חוות שרתים בהיקף של 80 מגה-ואט, בקמפוס חדש שיוקם בנורבגיה. הללו כפופים לקבלת היתרים, רישיונות ואישורים, וביניהם גם כאלה בתחום אספקת החשמל והחיבור לרשת. כך שעל פניו, ההודעה היום עשויה לעכב את המהלך, דבר שעזריאלי שללה כאמור בהודעתה.

בין כה וכה, מניית עזריאלי פתחה את שבוע המסחר בירידות שערים, כשמתחילת השבוע היא מציגה ירידה של כ-7%, חרף עליות השערים בשוק המקומי. בשנה האחרונה ירדה המניה בכ-5%, והיא נסחרת לפי שווי של כ-40 מיליארד שקל.