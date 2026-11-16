אנלייט ושמן נדל"ן יקימו חוות שרתים במאות מיליונים במפרץ חיפה

חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט וחברת שמן נדל"ן חתמו על הסכם להקמת חוות שרתים בהיקף של כ-150 מגה וואט במפרץ חיפה. חוות השרתים, שתוקם באמצעות חברה משותפת שיקימו השותפות תוקם בעלות של כ-100 מיליון שקל, והחברות יעמידו ערבות של 334 מיליון שקל בהתאם לדרישות רשות החשמל. אנלייט תשלם במצטבר עד 500 מיליון שקל דמי שכירות על הקרקע שבה תקום חוות השרתים, לאורך 25 שנה. ההיקף הסופי של חוות השרתים טרם נקבע, ויוכרע "בהתאם להיקף אישור התכנון והיבטים תכנוניים וטכניים".

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חברות הולכות ומקדמות חוות שרתים בהתאם לקנה המידה החדש שקבעה רשות החשמל. אך פרויקט זה לא מערב כלל בנייה של ייצור חשמל חדש, אלא אך ורק צריכתו בחוות שרתים של 150 מגה וואט בשטח של שמן נדל"ן במפרץ חיפה. זאת בהתאם להוראות רשות החשמל שהגבילה את בניית חוות השרתים החדשות לעד 200 מגה וואט לכל היותר. על פי הוראות אלו, יקומו בשנים הקרובות חוות שרתים בגודל חיבור מצטבר של 1,300 מגה וואט. מי שיקומו יהיו הראשונות שישיגו את האישורים הרגולטוריים, וזאת עד ליוני 2028. בנוסף, החברות יעמידו בפני רשות החשמל ערבות של 334 מיליון שקל, כדי להבטיח רצינות ועמידה באבני הדרך של הפרויקט. יש לציין שערבות כזאת מרמזת על גודל מקסימלי של 167 מגה וואט, יותר מהכמות המוצהרת.

גל רחב של בקשות לחוות שרתים ענקיות

בניגוד למנהגה, אנלייט לא תקים ייצור חשמל סולארי כפי שהיא עושה בארץ ובעולם, אלא תסתמך על תשתית מתח גבוה קיימת באזור מפרץ חיפה. אך אנלייט אומרת שהדבר לא לגמרי ירד מהפרק: "במסגרת תכנון הפרויקט תיבחן האפשרות לשלב בתוך המתחם פתרונות לייצור ולאגירת אנרגיה, ככל שיידרשו לתפעול מיטבי של חוות השרתים ובכפוף להיתכנות התכנונית והטכנית ולאישורים הנדרשים".

דן שפי מנכ''ל שמן נדל''ן ועדי לויתן מנכ''לית אנלייט / צילום: מושיק ברין וטל שחר

היא כן תקים יכולת אגירה כגיבוי לרשת החשמל הארצית, כפי שנהוג בחוות שרתים. חוות השרתים תקום על שטח של בין 41 ל-82 דונם, בהתאם לאישורים הרגולטוריים שיתקבלו. אנלייט ישלמו דמי שכירות של 433 אלף שקל לכל דונם של חוות השרתים בכל שנה, אך כאמור - טרם ברור מה יהיה גודלה הסופי של חוות השרתים.

בחודש יולי האחרון, רשות החשמל עצרה את כל בקשות החיבור לחוות שרתים חדשות. זאת בשל גל רחב של בקשות לחוות שרתים ענקיות, לרבות כאלה של חברת הנדל"ן מגה אור שביקשה להקים חוות שרתים במאות מגה וואט כל אחת. סך הכל, הוגשו בקשות בסכום של 27 ג'יגה-וואט, פי 3 מכלל יכולת ייצור החשמל בישראל, מה שכמובן לא אפשרי. באוקטובר, מליאת רשות החשמל קבעה את המסגרת הראשונית להקמת חוות השרתים. אך זה לא סוף התהליך, וקריטריונים נוספים צפויים להתווסף בחודשים הקרובים. כלומר, כך נראה - רק לאחר שתקום הממשלה הקרובה.