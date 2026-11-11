בגלל הורמוז: פולין מבטלת חוזה גז של מיליארדי אירו עם קטאר

חברת האנרגיה הפולנית אורלן מבטלת חוזה ענק עם קטאר אנרג'י, ספקית הגז הממשלתית של קטאר, תוך הסתמכות על סעיף כוח עליון בעקבות שיבושי האספקה שנגרמו מסגירת מצר הורמוז. מדובר בחוזה לרכישת גז טבעי מונזל (LNG), שהיקפו הכספי ב-2026 לבדה עומד על 570 מיליון אירו. כלומר, מדובר במיליארדי אירו עד סיום החוזה ב-2034. עם זאת, חוזה אחר בין שתי החברות, שאמור להימשך עד אותו מועד, יישאר בתוקף.

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חסימת מצר הורמוז על ידי איראן מאז פתיחת המלחמה ע"י ארה"ב וישראל השפיעה באופן דרמטי על הכלכלה העולמית, בעיקר בשל מחסור חמור בנפט שהזניק את המחירים. אולם בעוד שתפוקת הנפט העוברת דרך הורמוז התקרבה בחודשים האחרונים לרמות שנרשמו ערב המלחמה (למעט הנפט האיראני, שנחסם בעקבות המצור הנגדי שהטילה ארה"ב), התאוששות הפקת הגז בקטאר איטית בהרבה. כיום היצוא שלה עומד על כחצי מהכמות ערב המלחמה.

גם המשלוחים עצמם נמצאים בסיכון מוגבר בעקבות המתקפות האיראניות. מכליות LNG, המובילות גז טבעי שעבר תהליך הנזלה וקירור, הן ספינות יקרות ורגישות במיוחד. בנוסף, במהלך המלחמה איראן תקפה מתקני הנזלה של קטאר שפגעו ביכולת הייצור שלה עוד יותר.

אמינות האספקה ספגה מכה

ערב המלחמה, קטאר הייתה מעצמת יצוא גז טבעי מונזל, והייתה אחראית לכ-20% מכלל האספקה העולמית. אך כעת, משהאספקה הפכה לאמינה הרבה פחות, חברת אורלן הפולנית החלה לחפש מקורות אחרים. היא נתלית בסעיף כוח עליון כדי לבטל את החוזה שהיה אמור לספק גז לפולין ובשאר אירופה.

אורלן מייבאת גם גז מנורווגיה ומארה"ב, וכנראה תגדיל משמעותית את היבוא מהן לאור ביטול החוזה, כאשר היא מרגיעה שלא צפוי שום שינוי באספקה הסדירה. כעת, על פי תנאי החוזה, הוא יימשך במשך 3 חודשים נוספים עד ביטולו בפועל.

קטאר אנרג'י, שלא הגיבה לדיווחים על הביטול, מספקת LNG למגוון חברות באירופה ובאסיה, שלפי שעה שומרות על החוזים שלהן עימה למרות השיבושים. בנוסף, גם עבור אורלן לא מדובר בניתוק מוחלט של הקשרים עם קטאר - חוזה נוסף עם קטאר צפוי להישאר במקומו, כך שמדובר בעיקר על צמצום החשיפה וחיפוש מקורות גז אמינים יותר בעולם. יצוא הגז הוא אחד ממקורות ההכנסה המשמעותיים של האמירות מהמפרץ הפרסי, וגם בהינתן הסכם מלא שיפתח את הורמוז - ביטולים כאלה פוגעים משמעותית במעמדה כיצואנית אמינה בטווח הארוך.