GTA 6 מגיע אחרי יותר מעשור ועמו גם גל חדש של אזהרות מפני השפעת האלימות במשחק על ילדים ובני נוער ● אלא שמחקרים לא מצאו קשר מובהק בין משחקי וידיאו אלימים לפשיעה, והמומחים חלוקים בשאלה עד כמה החששות מוצדקים ● הסכנה המיידית יותר, מתברר, היא דווקא שעות המשחק הארוכות והפגיעה בשינה ובלימודים

פורסם: 19.11.2026 עודכן: 21.11.2026, 08:01

1אחרי 13 שנות המתנה דרוכה של קהל המעריצים המושבע, GTA 6 יושק רשמית בסוף השבוע. במקביל לפתיחת ההורדה המוקדמת של המשחק המדובר ביותר בעולם, HOT עדכנה כי בלילה בין רביעי לחמישי נרשמו פה נתוני שיא בתעבורת הנתונים ברשת הסיבים הקווית, זינוק שיא של 30%. ובזמן שמיליוני שחקנים נלהבים נערכים להסתער על העולם הפתוח החדש שרקחו בקפידה בסטודיו המשחקים של רוקסטאר, הורים ואנשי חינוך חוששים מפני התוכן הקיצוני של המשחק.

גם ב-2026 מנהלי בתי הספר, אנשי חינוך ורבנים מיהרו להוציא הודעות אזהרה שמביעות חשש ממשי מחשיפה של בני נוער וילדים למשחק, שבו אפשר לרצוח, לשדוד ולדרוס עוברי אורח. האם החשש באמת מוצדק? האם האזהרות האלה, שנשמעות בכל פעם שמשחק חדש בסדרה יוצא, עדיין רלוונטיות?

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2"הסערה סביב ההשקה הקרובה משחזרת דיון ציבורי שמתנהל כבר יותר משלושה עשורים, אבל אחרי שורה של מחקרים התברר שהחשש שילדים שמשחקים במשחקי מחשב יהפכו לאלימים - פשוט לא מבוסס מדעית", מסביר ד"ר יובל דרור, סוציולוג של טכנולוגיה ומגיש הפודקאסט "סערה מושלמת".

לדבריו, האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה קבעה בתחילת העשור כי אין ראיות מדעיות שקושרות משחקי וידיאו אלימים לפשיעה אלימה או למקרי ירי המוניים. מחקרים אומנם מצאו קשר קטן בין משחקים אלימים לתגובות תוקפניות רגעיות, כמו הרמת קול או דחיפות, אך מדובר בתופעות שונות מאוד מאלימות עבריינית.

אז למה בכל השקה מתעורר מחדש החשש לגורלו של הדור הצעיר? דרור מצביע על "פאניקה מוסרית", תופעה שבה פוליטיקאים, אנשי חינוך וכלי תקשורת מזהים איום חברתי ומעצימים אותו. "מטרות הפאניקה המוסרית נעו מהמכשפות בימי הביניים דרך קליפים ב-MTV וכמובן, משחקי וידיאו אלימים", הוא מסביר.

אלא שבמקרה של GTA, לבהלה יש גם צד כלכלי. "חברת רוקסטאר, שמפתחת את המשחק, מינפה את הביקורת ככלי שיווקי. ככל שפוליטיקאים וארגוני הורים תקפו יותר את המשחק, כך גברה הסקרנות של הקהל, מה שהוביל לעלייה במכירות", אומר דרור. במילים אחרות, מי שמנסים להרחיק את הציבור מהמשחק עשויים להפוך, מבלי להתכוון, לאנשי השיווק היעילים ביותר שלו.

3ד"ר אלחנן גזית, חוקר גיימינג ומגיש הפודקאסט "אינטלגנציה משחקית בעידן ה-AI", סבור שהיעדר הוכחות לקשר בין משחקים אלימים לפשיעה לא צריך להעניק להם תעודת הכשר לשימוש של ילדים. "זה כמו לתת לילד להיכנס לסרט למבוגרים בלבד. הורים הרי לא ירשו זאת. אף קופאי לא ימכור לילד כרטיס, ואף סדרן לא ירשה לו להיכנס לאולם. אז למה כשזה מגיע לקונסולה בסלון, לחדר הילדים או לסרטוני הטיקטוק והאינסטגרם בנייד - כולם פתאום מעלימים עין והדלת נשארת פתוחה לרווחה?".

גזית מדגיש שבניגוד לצפייה בסרט, במשחק המשתמש אינו רק צופה באלימות, אלא משתתף פעיל בעולם שבו היא מתרחשת. המשיכה ל-GTA לא נובעת רק מהאפשרות לירות או לגנוב מכוניות, אלא, לדבריו, מתחושת החופש והשליטה שהמשחק מעניק, כמעט ללא המגבלות שמכתיבות את חיי היומיום.

גם כאן מסתתר פער בין התדמית שיש למשחקי מחשב לבין המציאות בפועל. לפי נתוני תעשיית הגיימינג בארה"ב, הגיל הממוצע של השחקנים עומד על 37. "הדור ששיחק, נניח, ב-GTA 3 בשנת 2001, הוא היום בגילי 35-45", מוסיף דרור. "אין פלא שהמשחק מתוכנן, נכתב וממוצב כלכלית עבור קהל בוגר".

4ובכל זאת, גם אם המשחק לא יהפוך את הילדים לעבריינים, שני המומחים מסכימים שהסיכונים המיידיים קשורים דווקא לתפקוד היומיומי: שעות משחק ארוכות, פגיעה בשינה ובלימודים, ועימותים עם ההורים. "נדמה לי שמה שמדאיג בעיקר את ההורים והמחנכים הוא העובדה שהילדים ישחקו במשחק כל הלילה ולא יקומו לבית הספר. זה נראה לי חשש די מוצדק", מסכם דרור.