13 שנה של המתנה, עכשיו זה קורה: כל מה שצריך לדעת על GTA 6

לאחר 13 שנים של ציפייה מאז יציאתו לאור של המשחק האחרון בסדרת GTA, מסתיימות בסוף השבוע הזה עם ההשקה הרשמית של המשחק ה-6 בסדרה. מדובר בהמתנה הארוכה ביותר למשחק בסדרה הפופולרית.

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דחיות לא מתוכננות של תאריך שחרור המשחק, אפילו הולידו תיאוריות קונספירציה של מעריצים וקו שלם של ממים באינטרנט, שניסו לפענח כל פריים והדלפה מהמשחק עוד בתקופת הפיתוח שלו. אבל הרגע הגיע, וסטודיו המשחקים האחראי על הלהיט, רוקסטאר גיימס, עומדת לשחרר לעולם את מה שעשוי להיות אחד מאירועי הגיימינג הגדולים של העשור.

המשחק החדש מחזיר את השחקנים לווייס סיטי (Vice City), גרסה בדיונית של מיאמי. המשחק, בהתאם, יכלול גרפיקות מתקדמות וריאליסטיות של חופים טרופיים, מועדוני לילה, יאכטות, כבישים מהירים, ביצות ותנינים. ומבחינת העלילה - במרכז המשחק החדש עומדים לוסיה קמינוס וג'ייסון דובאל, זוג שמנסה לעשות כסף בעולם הפשע. מעין בוני וקלייד, גרסת 2026. לוסיה משתחררת מהכלא, ג'ייסון הוא חייל לשעבר שהסתבך בעסקי הסמים, ומה שנראה כמו שוד פשוט מתגלגל לקונספירציה פלילית שמקיפה את המדינה כולה.

הכנסות מוערכות של 1.18 מיליארד דולר

GTA 5, שהושק ב-2013, מכר עד היום יותר מ-235 מיליון עותקים והפך לאחד המוצרים המצליחים בתולדות תעשיית הבידור (עם מכר קמעונאי של כ-800 מיליון דולר רק ב-24 השעות הראשונות להשקתו, אי שם ב-2013). המשחק החדש, GTA 5, כבר שובר שיאים עוד לפני שיצא. לפי חברת המחקר Sensor Tower, בתחילת נובמבר נרשמו כ-7.7 מיליון הזמנות מוקדמות דיגיטליות. גם ברוקסטאר מבהירים שהביקושים גבוהים בהרבה מהתחזיות הראשוניות.

נכון לתחילת השבוע כבר הוזמנו כ-12 מיליון עותקים דיגיטליים של המשחק, שהניבו הכנסות מוערכות של 1.18 מיליארד דולר, עוד לפני שהמשחק נפתח לציבור. מדובר בסכום דמיוני למשחק שעדיין לא יצא לשוק, וכזה שמציב אותו בשורה אחת עם שוברי הקופות הגדולים של הוליווד.

והמיליארד הראשון עשוי להיות רק ההתחלה. על פי הערכות של חלק מהחברות המנתחות את שוק הגיימינג, ההערכות עומדות על כך ש-GTA 6 יכניס כ-3.2 מיליארד דולר בשנתו הראשונה, בערך פי שניים מההכנסות של קודמו בתקופה המקבילה. בינתיים, החברה האם Take-Two מעריכה שההזמנות נטו מכלל משחקיה יסתכמו ב-3.35-3.5 מיליארד דולר ברבעון אוקטובר-דצמבר. מדובר בכמעט פי שניים מהתקופה המקבילה אשתקד, ולא מעט מהצמיחה הצפויה נשענת על המשחק החדש.

כמה זה עולה, והאם אפשר כבר להוריד?

בישראל המשחק יושק בחצות שבין רביעי לחמישי, ה-19 בנובמבר, לפלייסטיישן 5 ולאקסבוקס Series X ו-Series S. המחיר בחנות הפלייסטיישן הישראלית עומד על 319 שקל לגרסה הרגילה ו-399 שקל לגרסת Ultimate, הכוללת תוספות ובהן כלי רכב, כלי נשק ופריטים בלעדיים. הרוכשים לפני 20 בנובמבר יקבלו גם חבילות ותוספות מיוחדות אחרות.

למי שהזמין מוקדם - החדשות הטובות הן שאפשר כבר להוריד את המשחק לקונסולה. החדשות הפחות טובות הן שתצטרכו לפנות בשבילו לא מעט מקום. סוני ממליצה להכין לפחות 212 ג'יגה-בייט פנויים. ההורדה המוקדמת לא מאפשרת להתחיל לשחק לפני ההשקה, אבל לפחות תחסוך את ההמתנה לקובץ הענק בחצות.

ומה עם מי שאין לו קונסולה מהדור הנוכחי? גרסת מחשב עדיין לא הוכרזה, והמשחק לא יפעל על פלייסטיישן 4. בעלי Xbox One יוכלו לשחק באמצעות שירות הענן של מיקרוסופט , בכפוף לזמינות השירות ולתנאי הגישה אליו. גם מי שמעדיף לקנות עותק פיזי צריך לשים לב: הגרסה הנמכרת בקופסה כוללת קוד להורדת המשחק, ולא דיסק משחק מסורתי.

כך או כך, ל-GTA 6 יש משימה לא פשוטה. הוא צריך להצדיק יותר מעשור של המתנה, לעמוד מול מיליוני מעריצים שכבר בנו לעצמם בראש את המשחק המושלם, ולהצליח לחדש סדרה שכמעט כל משחק עולם פתוח שיצא מאז הושפע ממנה. ביום חמישי הקרוב נגלה אם רוקסטאר שוב הצליחה לשנות את כללי המשחק, או שאחרי 13 שנים, דווקא הציפיות הן היריב הכי גדול שלה.