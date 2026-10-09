שילשה את ערכה ותעשה זאת שוב? ההמלצה החריגה למניית מיקרון

מניית יצרנית שבבי הזיכרון מיקרון יותר משילשה את ערכה מתחילת השנה (263%+), אך אנליסט הטכנולוגיה הוותיק גיל לוריא, מבנק ההשקעות D.A Davidson, מאמין שיש לה עוד הרבה לאן לעלות.

ב-CNBC דיווחו כי בנק ההשקעות אשרר את המלצת הקנייה שלו על המניה והקפיץ את מחיר היעד שלו בחדות מ-2,100 דולר ל-3,000 דולר - מה שמשקף למניה אפסייד חריג של כ-190% לעומת מחיר הנעילה שלה אמש. אחרי פגישה עם ההנהלה, "הגענו למסקנה שהמשקיעים הם רק בתחילת המסע שלהם בכל הנוגע להבנת ערכה של מיקרון, ואנו מאמינים שהמסע הזה יוביל אותם להעניק לה מכפיל הרבה יותר גבוה. אם אתם לא תקנו אותה, הם כן", כתב לוריא בהודעה ללקוחות מוקדם יותר השבוע.

לוריא ציין כי "מודלים של AI מייצרים תוצאות טובות יותר עם יותר זיכרון, רצים מהר יותר עם יותר זיכרון, ויש להם חלונות הקשר ארוכים יותר עם יותר זיכרון. העובדה הזו מניעה את העליות בביקוש, שצפוי לגבור על ההיצע ב-2027 וב-2028".

לדברי לוריא, מיקרון שואפת להגיע למצב בו 50% מהכנסותיה מיוחסות להסכמי לקוחות אסטרטגיים ארוכי־טווח; ומכיוון שהחוזים הללו לא ניתנים לביטול בקלות, בפועל מדובר במכירות מובטחות למספר השנים הבאות, מה שמאשש את ביטחונם של מגוון רחב של משקיעים בהמשך הפעילות של מיקרון.

לוריא מאמין כי קטליזטור חיובי נוסף למיקרון הוא שהחברה צפויה לצאת לתוכנית גדולה של רכישת מניות חוזרת בדצמבר, לאחר שבאותו החודש ייפוגו הגבלות שחלות עליה מכוח חוק השבבים שהוחל בתקופתו של ביידן כנשיא.

במרקטוואץ' דווח יותר מוקדם השבוע כי מיקרון הודיעה שהיא מתכננת להחזיר לבעלי המניות את כל המזומנים העודפים שלה - כלומר, אלו שאינם נדרשים לצרכים תפעוליים ולצרכים קשורים - וכי היא תעשה זאת בעיקר באמצעות רכישה עצמית של מניות, אם כי ההיקף עצמו לא ידוע לפי שעה. סי. ג'יי מיוז, אנליסט בקנטור פיצג'רלד, כתב השבוע בהודעה ללקוחות כי משקיעים "ירצו להחזיק" במניית מיקרון כאשר הרכישות העצמיות 'האגרסיביות' הללו יצאו לדרך.

בעוד שמחיר היעד שהציבו ב-D.A Davidson גבוה בפער מיתר האנליסטים בשוק, רובם המוחלט חיוביים לגבי המניה. לפי TipRanks, מתוך 27 אנליסטים שפרסמו המלצות על המניה בשלושת החודשים האחרונים, 26 מהם העניקו למניה המלצת 'קנה' ואנליסט אחד העניק לה המלצת 'החזק', כאשר מחיר היעד הממוצע עומד על 1,630 דולר למניה - ומשקף אפסייד של מעל 50%.

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