הגאות בשוק ההון המקומי הביאה אל לבורסה בת"א 21 חברות חדשות מתחילת השנה, שהצטרפו אליה באמצעות הנפקה ראשונית של מניותיהן לפי שווי מצרפי של 33 מיליארד שקל. מדובר בנתון שיא עבור הבורסה המקומית, מאז גל ההנפקות ששטף אותה בשנת 2021 בחסות משבר הקורונה. לצד זאת, מספר יזמים בחרו להצטרף לבורסה "בדלת האחורית", באמצעות הכנסת הפעילות לחברה ציבורית קיימת.

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אחד מאותם יזמים הוא איתי ליפקוביץ', מייסד בית ההשקעות הקטן יחסית הורייזן, שהודיע לקראת סוף השבוע האחרון על מהלך לרכישתו בידי השלד הבורסאי בלו וייב (לשעבר חברת הקנאביס פארמוקן), אותו מוביל כיום איש העסקים יריב לרנר. הרכישה תבוצע תמורת 40 מיליון שקל, בשלבים ועל פני שנתיים, כשאת הכסף תגייס הרוכשת, על פי ההערכות, באמצעות הנפקות הון.

מדובר באקזיט נאה עבור ליפקוביץ', המחזיק בכל מניות בית ההשקעות שייסד ב־2010 ואשר מנהל כיום נכסים בהיקף של כ־2 מיליארד שקל.

"לא הכנתי תשקיף ולא היו לי תוכניות להפוך את בית ההשקעות בשלב הזה לציבורי, אבל ההזדמנות נקרתה בדרכי והחלטתי ללכת על זה", מספר ליפקוביץ' בשיחה עם גלובס. "פגשתי את בלו וייב בהמלצה של מכר משותף והאנשים שלהם נראו לי נכונים, הטכנולוגיה שלהם עניינה אותי. אהבתי גם את הסינרגיה עם יריב, שהוא שותף מצוין ויביא ניסיון רב ויכול לתרום המון".

במסגרת המהלך צפוי לרנר, דמות מוכרת בשוק המקומי, שנמנה עם בעלי השליטה בחברות הציבוריות קווינקו (בתי מלון וקזינו), נגב קרמיקה (מוצרים לבית) וליאם הנדסה (נדל"ן), להפוך לבעל המניות הדומיננטי בהורייזן.

בנוסף, לרנר הוא גם אחד מבעלי השליטה בחברת התקשורת וויקום (Wecom), שצפויה להימכר לפלאפון תמורת 265 מיליון שקל. לצידו יוכל ליפקוביץ' לשמור על כ־20% ממניות בית ההשקעות, ולהמשיך להיות גם הוא בעל מניות דומיננטי בחברה שייסד והוא מנהל.

הורייזן תחום עיסוק: ניהול השקעות היסטוריה: נוסדה ב־2010 ע"י איתי ליפקוביץ', פועלת לרישום למסחר באמצעות מיזוג עם השלד הבורסאי "בלו וייב", לפי שווי של 40 מיליון שקל נתונים: מעסיקה 25 עובדים בקריית מוצקין; מנהלת נכסים בהיקף של כ־2 מיליארד שקל

"אני חושב שלהכניס שותפים אסטרטגיים נכונים זו התפתחות מתבקשת לבית השקעות שצומח ורוצה להשתפר ולהיות יותר טוב", אומר ליפקוביץ'. "עד היום הייתי בעל מניות יחיד, ועכשיו הם ייכנסו, ויש דברים שהם יידעו לעשות יותר טוב ממני. בגדול, אני מתכנן להתעסק יותר באסטרטגיית ההשקעות, כי עכשיו יהיו לי שותפים טובים שיוכלו לעזור לי בניהול השוטף של בית ההשקעות".

בהקשר זה, מציין ליפקוביץ' כי לאורך השנים קיבל מספר הצעות למכור את פעילותו אך סירב. "בתי השקעות מציעים לקנות את התיקים והקרנות שלנו כל הזמן. אפילו הציעו יותר ממה שנקבל בעסקה הזאת, אבל אני מסתכל על העובדים ועל הלקוחות - לא חיפשתי למכור את החברה - כי הם חשובים לי. בסוף, כדי לעשות מהלך של הכנסת שותף אסטרטגי צריך סינרגיה מסוימת - זה כמו חתונה, אתה לא עושה את זה הרבה בחיים".

שילוב של AI

מי שצפוי לנהל את בלו וייב הממוזגת הוא בועז ארז, שהצטרף להורייזן בסוף השנה שעברה, לאחר שבעבר שימש כאנליסט בבנק האמריקאי מריל לינץ' ובבית ההשקעות תלתן וייעץ לאיילון בית השקעות.

ארז הובא להורייזן כדי לנהל את פעילות החברה הבת "24/6", העוסקת בפיתוח והפעלה של תוכנה למסחר אלגוריתמי בשוק המט"ח. ליפקוביץ' גם מספר כי "יש לבלו וייב טכנולוגיה שהיא מפתחת בתחום ה־AI שמיועדת לשוק ההון, לניטור ופיקוח.

"נבחן איך אפשר להטמיע את הכלים והטכנולוגיות שלה בתחום כדי לשפר את תהליכי קבלת ההחלטות באמצעות בינה מלאכותית, אני חושב שזה המרוץ של כולנו היום והדבר שיעזור לנו לעמוד בחזית התחום. זה דורש עוד מחקר ועבודה, אבל אלו בהחלט דברים שהולכים לשדרג אותנו. כבר היום כשאנחנו בוחרים השקעות במניות, אנחנו מכניסים מודלי AI שפיתחנו".

מהצפון לאחוזת בית

את הורייזן הקים ליפקוביץ' באופן עצמאי ב־2010, אחרי ארבע שנים בפירמת ראיית החשבון EY. זאת, בניגוד למייסדים אחרים של בתי השקעות - כמו מייסדי פסטרנק שהם שהונפק בת"א - שהחליטו לצאת לדרך עצמאית אחרי ששימשו בתפקידים בכירים בבתי השקעות אחרים.

"אחרי משבר 2008 זיהיתי הזדמנות. ראיתי שוק שירד הרבה מצד אחד ומצד שני שוק מקומי שבו כמה גופים גדולים מנהלים חלק גדול מההון, והחלטתי להקים בית השקעות יותר גמיש ודינמי", הוא מספר.

החלטה לא שגרתית נוספת של ליפקוביץ' הייתה לפעול דווקא מהצפון, הרחק ממוקד הפעילות של שוק ההון המקומי, תחילה מחיפה ובהמשך מקריית מוצקין. "אני צפוני והחלטתי לבנות את הבית על בסיס האזור. היום אם אתה בעל רישיון ניהול תיקים, או רוצה להיכנס לתחום וגר באזור, אז אנחנו הבחירה הקלה.

"ייצרתי פה חברה מאוד מצליחה בזכות העובדה שתמיד עשינו דברים לטובת הלקוחות". עם זאת, ליפקוביץ' מודה שההתחלה הייתה קשה: "הלכתי לשני בנקים ולקחתי הלוואות, ובהתחלה אתה מפסיד כסף כמה שנים טובות. אבל הבאנו לקוחות וגדלנו אורגנית, והרווחיות שלנו טובה משל אחרים, כי אנחנו לא עובדים דרך המנגנון של סוכני הביטוח אלא ישירות מול הלקוח".

כיום, פעילות הבית, שמנהל כאמור כ־2 מיליארד שקל, כוללת ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים, לחברות ולעסקים, כולל קופות גמל וקרנות השתלמות בניהול אישי, וכן ניהול קרנות נאמנות במודל הוסטינג, באמצעות איילון.

לא ממהרים להתרחב

את 2025 סיימה הורייזן עם הכנסות של כ־15 מיליון שקל, גידול של כ־52% ביחס לתקופה המקבילה. בשורה התחתונה, הציג הבית קפיצה של יותר מפי 2 ברווח הנקי לכ־3.5 מיליון שקל. "המנגנון שלנו הוא הרבה יותר רזה והעלויות שלנו יותר נמוכות מבתי השקעות במרכז, מה שמאפשר לנו להיות מאוד יעילים".

עם זאת ליפקוביץ' מדגיש כי הצמיחה שמושפעת מהגאות של שוק ההון בשנים האחרונות, עלולה להתמתן. "לא צריך להתלהב יותר מדי. אחרי 2023 ו־2024, שעשינו בהן באמת ביצועים יוצאי דופן - הייתה לנו צמיחה מאוד יפה, אבל צריך גם לקחת בחשבון שיש תקופות פחות טובות ואז גם הצמיחה תהיה קצת פחות טובה. אבל לאורך זמן אם נדע להמשיך לעשות את הביצועים שעשינו ב־12 השנים האחרונות, אני חושב שיש לנו עוד הרבה מקום לצמוח".

במבט קדימה, בניגוד לבתי השקעות אחרים, בהורייזן לא ממהרים להתרחב לעוד תחומי פעילות. "אנחנו נכנסים לבורסה ויש לנו אפשרות לגייס הון, אז ברור שהחברה יכולה להתפתח למקומות חדשים, אבל נעשה את זה בקצב הנכון ואיפה שניתן לייצר צמיחה אורגנית", מסביר ליפקוביץ'.

"המטרה היא קודם כול לשדרג את התשואות שלנו, כשה-AI וטכנולוגיה יכולים לסייע בכך. הורייזן תמיד התמחתה באג"ח קונצרניות, ואני מאמין שבסביבה הנוכחית נוכל לעשות דברים מאוד יפים. זו שנה מאוד מאתגרת בתחום האג"ח, וזו הזדמנות שאני מאמין שבשנים הקרובות נוכל למנף באמצעותה את עצמנו".