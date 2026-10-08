ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות בית השקעות נוסף בדרך לבורסה: הורייזן של איתי ליפקוביץ׳
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הורייזן

בית השקעות נוסף בדרך לבורסה: הורייזן של איתי ליפקוביץ׳

בית ההשקעות ירשום את מניותיו למסחר בבורסה המקומית, באמצעות מיזוג עם השלד הבורסאי בלו וייב, אותו מוביל איש העסקים יריב לרנר • ליפקוביץ' ישאר האסטרטג הראשי של החברה ויוכל לקבל 20% מהתמורה במניות

איתן גרסטנפלד 08:08
איתי ליפקוביץ', מנכ''ל ומייסד הורייזן / צילום: NEO MEDIA
איתי ליפקוביץ', מנכ''ל ומייסד הורייזן / צילום: NEO MEDIA

בית השקעות חדש בדרך לבורסה בת"א. בית ההשקעות הורייזן שוקי הון, שבשליטתו ובניהולו של איתי ליפקוביץ', ירשום את מניותיו למסחר באמצעות מיזוג עם השלד הבורסאי בלו וייב, בעסקה המשקפת לבית שווי של כ-40 מיליון שקל.

במסגרת המהלך, בשלב הראשון, תרכוש בלו וייב, אותה מוביל איש העסקים יריב לרנר, מחצית ממניות הורייזן תמורת 20 מיליון שקל. בשלב השני תרכוש החברה את יתרת המניות (50%), מידי ליפקוביץ' תמורת 20 מיליון שקל נוספים, בשמונה פעימות רבעוניות.

עוד נקבע במסגרת ההסכם, כי גם לאחר מכירת השליטה ליפקוביץ' ימשיך לשמש כאסטרטג הראשי של פעילות הורייזן ובית ההשקעות לתקופה של שנתיים לפחות לאחר השלמת העסקה. ההסכם מאפשר לו גם לבחור לקבל עד 19.9% מהתמורה המגיעה לו במניות בלו וייב במקום במזומן, בכפוף לתנאים ולאישורים הנדרשים.

איתי ליפקוביץ', מייסד בית ההשקעות הורייזן, מסר כי "הקמנו את הורייזן כבית השקעות המעניק שירות אישי, כדי לבנות בית השקעות עם דרך מקצועית ברורה. ההסכם נועד לתת לנו בסיס רחב יותר לשלב הבא: להרחיב את הפעילות, להמשיך לפתח את ניהול ההשקעות ולבחון כיצד יכולות טכנולוגיות יכולות להשתלב בעשייה שלנו. אנחנו רואים בחיבור הזה תשתית לצמיחה ולהרחבת מנעד הפעילות הפיננסית. אמשיך להיות מעורב כאסטרטג הראשי, כדי לקדם את ההתפתחות הזאת מתוך המשכיות מקצועית".