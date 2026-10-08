בית השקעות נוסף בדרך לבורסה: הורייזן של איתי ליפקוביץ׳

בית השקעות חדש בדרך לבורסה בת"א. בית ההשקעות הורייזן שוקי הון, שבשליטתו ובניהולו של איתי ליפקוביץ', ירשום את מניותיו למסחר באמצעות מיזוג עם השלד הבורסאי בלו וייב, בעסקה המשקפת לבית שווי של כ-40 מיליון שקל.

במסגרת המהלך, בשלב הראשון, תרכוש בלו וייב, אותה מוביל איש העסקים יריב לרנר, מחצית ממניות הורייזן תמורת 20 מיליון שקל. בשלב השני תרכוש החברה את יתרת המניות (50%), מידי ליפקוביץ' תמורת 20 מיליון שקל נוספים, בשמונה פעימות רבעוניות.

עוד נקבע במסגרת ההסכם, כי גם לאחר מכירת השליטה ליפקוביץ' ימשיך לשמש כאסטרטג הראשי של פעילות הורייזן ובית ההשקעות לתקופה של שנתיים לפחות לאחר השלמת העסקה. ההסכם מאפשר לו גם לבחור לקבל עד 19.9% מהתמורה המגיעה לו במניות בלו וייב במקום במזומן, בכפוף לתנאים ולאישורים הנדרשים.

איתי ליפקוביץ', מייסד בית ההשקעות הורייזן, מסר כי "הקמנו את הורייזן כבית השקעות המעניק שירות אישי, כדי לבנות בית השקעות עם דרך מקצועית ברורה. ההסכם נועד לתת לנו בסיס רחב יותר לשלב הבא: להרחיב את הפעילות, להמשיך לפתח את ניהול ההשקעות ולבחון כיצד יכולות טכנולוגיות יכולות להשתלב בעשייה שלנו. אנחנו רואים בחיבור הזה תשתית לצמיחה ולהרחבת מנעד הפעילות הפיננסית. אמשיך להיות מעורב כאסטרטג הראשי, כדי לקדם את ההתפתחות הזאת מתוך המשכיות מקצועית".