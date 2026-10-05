איך המפלגות משתמשות בבינה מלאכותית?

אודות המדור: ה־AI שמאחורי הבחירות המדור שיתפרסם כאן בימי ראשון עד לבחירות נכתב בשיתוף "זה ב־AI", מיזם מחקרי של האוניברסיטה הפתוחה, שנועד להגביר את השקיפות בכל הנוגע לשימוש בבינה מלאכותית בתעמולת בחירות. מדי שבוע נציג את היקף השימוש וננתח מקרים בולטים.

המגמה השבועית

כוחה התעמולתי של הבינה המלאכותית הומחש במידה רבה דווקא בשבוע האחרון - שבוע של חג וחול המועד, שבו המערכת הפוליטית לכאורה יותר "מנומנמת". אם אנו נוטים לחשוב שהשימוש הפוליטי ב־AI מוקדש בעיקרו ליצירת קמפיינים מניפולטיביים שמפריזים בכוחו של המפרסם או מציגים את יריביו באופן שלילי שמתרחק מהמציאות - הרי שתיעוד הקמפיינים האחרונים מפריך את התפיסה הזו.

כך, האיסוף של מיזם "זה ב־AI" מעלה שהבינה המלאכותית סייעה לפוליטיקאים במגוון שימושים: ברכות לחג, ויזואליזציה של נתונים, כרזות לאירועים, אנימציות, עריכה קלה של תמונות, סיכומי פגישות, יצירת שירים - ועוד כהנה וכהנה שימושים.

● התשובה לאחוז החסימה: בינה מלאכותית

● כשגנץ אתגר את סולברג: האם מותר להשתמש בילדים לא אמיתיים בתעמולת בחירות?

● הנתון שחמק מתחת לרדאר ויכול לשנות את מערכת הבחירות

פרופ' ענת בן דוד, מובילת המיזם, אומרת כי "מגוון השימושים שאנחנו מתעדים מראים תמונה מורכבת, בה אותה טכנולוגיה משמשת ליצירת סרטוני דיפ־פייק, אבל אלה הם חלק קטן מאוד ממגוון השימושים למגוון של מטרות. מרבית השימושים לגיטימיים ועריכתיים. בתוכם מתפתחים גם ז'אנרים ותתי־ז'אנרים, ובעיקר: מרבית התכנים הם היברידיים ומשלבים AI בתוך קטעי מדיה אותנטיים, מה שמקשה מאוד על הזיהוי, ומאתגר את התפיסה הדיכוטומית שמדיה יכולה להיות רק דיפ־פייק או רק אותנטית".

הסרטונים הבולטים

● "יום הביפר" | הליכוד: בליכוד חגגו שנתיים לחיסול חסן נסראללה בסרטון שבו נראה מנהיג חיזבאללה לשעבר רובץ בג'קוזי חבוש כובע מסיבות, מחזיק כוס יין ביד אחת וסיגר בשנייה. מאחוריו דמויותיהם של עלי חמינאי ויחיא סינוואר, בלונים ושלט "Happy Beeper". הסרטון זכה למאות אלפי לייקים ושיתופים ברחבי הרשתות החברתיות.

● "מה זה שם בשמיים" | ישר: מפלגת ישר העלתה סרטון של טיסה של מטוס, והעלתה את השאלה "מי זה שם בשמיים?". "תיירים? רופאים שחוזרים לארץ?", שאל הסרטון - והשיב בשלילה: "זה ביבי בדרך לאמירויות להתחנן לנשיא שלא יחשוף אותו". וכאן נראתה דמותו של בנימין נתניהו, מציץ מחלון המטוס. הסרטון עלה, אגב, פחות מיממה לפני התקרית בטיסת פליי דובאי.

● "מה שזיני ורגב עשו" | יאיר גולן: מי שכן הגיב לאירוע הטיסה מדובאי היה יו"ר הדמוקרטים, שבסרטון שפרסם בעמוד הטיקטוק שלו הציג את שרת התחבורה מירי רגב ואת ראש השב"כ דוד זיני מבלים בים, כשהם שרים "You know I'm all you need" (מתוך השיר "Raindance"), במה שנדמה כמו ביקורת על תחושת הניתוק בעת המחדל הביטחוני.

המחקר ממומן על־ידי מרכז הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות ומרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה באוניברסיטת תל אביב, ונתמך על־ידי The Bright Initiative של חברת Bright Data