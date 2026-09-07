הילדים חזרו לבתי הספר, ומיד גויסו לקמפיינים

אודות המדור: ה-AI שמאחורי הבחירות המדור שיתפרסם כאן בימי ראשון עד לבחירות נכתב בשיתוף "זה ב־AI", מיזם מחקרי של האוניברסיטה הפתוחה, שנועד להגביר את השקיפות בכל הנוגע לשימוש בבינה מלאכותית בתעמולת בחירות. מדי שבוע נציג את היקף השימוש וננתח מקרים בולטים.

המגמה השבועית

נתוני השבוע האחרון מציגים תפנית מעניינת במגמה שעקבנו אחריה בשבוע שעבר: בעוד שמפלגת הליכוד שומרת על יציבות בראש הטבלה עם 58 פריטי תוכן, מפלגת "ישר" - שהובילה את הסקרים וניצבה במקום השני בפרסומי AI - מורידה הילוך באופן משמעותי ומציגה התקררות מסוימת עם ירידה ל־29 פריטים בלבד המציבים אותה במקום החמישי.

● אין תקציב לקמפיין הבחירות? יש בינה מלאכותית

את הוואקום הזה תופסות כעת עוצמה יהודית (36 פריטים) ומפלגת הדמוקרטים (35 פריטים), שרושמות זינוק מורגש ומעבירות את מרכז הכובד של תעמולת ה־AI אל עבר מפלגות הלוויין הגדולות, המחדדות את מסריהן לקראת שלבי ההכרעה של מערכת הבחירות. במקביל, המפלגה הכלכלית בראשות פרופ' ירון זליכה שומרת על נוכחות עקבית וגבוהה בצמרת (34 פריטים).

הסרטונים הבולטים

● "שלא יכבה נרו לעולם" | ש"ס: חמושה בבינה המלאכותית, מפלגת ש"ס יצאה בטורים גבוהים לקמפיין תגובה להחלטת היייעוץ המשפטי לממשלה לדחות את אירוע ההנצחה הממשלתי לרב עובדיה יוסף. בשני סרטוני AI שפרסמה השבוע, נראית היועמ"שית גם מכבה את נר הנשמה של הרב וגם מוחקת את דיוקנו (שאותו ציירו על לוח מגוון אנשים). הדבר ממחיש איך הבינה המלאכותית מאפשרת גם להגיב לאירועים בזמן אמת באמצעות יצירה מהירה של דימוי ויזואלי מוחשי שמעורר רגש עז.

● "שלום כיתה א'?" | בני גנץ: גנץ פרסם סרטון AI שבו ילדים צועקים כינויי גנאי פוליטיים. זה העלה שאלה מעניינת: יש איסור על שימוש בילדים בתעמולה - אבל האם הוא תקף גם לגבי ילדים "מג'ונרטים"? יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא העליון נעם סולברג, הורה להסיר את הסרטון, וקבע שהאיסור תקף גם ל־AI.

● "השר שלא עצר" | איתמר בן גביר: השר לביטחון לאומי הציג לראווה סרטון של "ספר ילדים" שמפאר את הישגיו, כשגם הוא לא מוותר על אזכור היועמ"שית שלטענתו ניסתה לסכל את תוכניותיו. מעבר לאפקט הרגשי של הסרטון, ההצגה של האירועים והדמויות כסיפור ילדים פנטסטי מהווה דרך מתוחכמת לעשות שימוש ב־AI לא ריאליסטי שמאפשר להציב דמויות בסיטואציות שלא קרו מבלי להידרש לחובת סימון דיפ פייק.

המחקר ממומן על־ידי מרכז הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות ומרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה באוניברסיטת תל אביב, ונתמך על־ידי The Bright Initiative של חברת Bright Data