ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
המשרוקית הילדים חזרו לבתי הספר, ומיד גויסו לקמפיינים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
תעמולת בחירות

הילדים חזרו לבתי הספר, ומיד גויסו לקמפיינים

הליכוד ממשיכה להוביל את השימוש בבינה מלאכותית, מפלגת "ישר" מצטננת, והמפלגות הקטנות נכנסות לוואקום • ש"ס ובן גביר בקמפיין נגד היועמ"שית, והקביעה של סולברג שסימנה את הגבול לגנץ • ה-AI שמאחורי הבחירות, מדור חדש

יובל אינהורן 09:27
תמונה מתוך סרטון התעמולה של ש''ס שנוצר ב־AI / צילום: צילום מסך מאתר ''זה ב־AI''
תמונה מתוך סרטון התעמולה של ש''ס שנוצר ב־AI / צילום: צילום מסך מאתר ''זה ב־AI''

אודות המדור: ה-AI שמאחורי הבחירות

המדור שיתפרסם כאן בימי ראשון עד לבחירות נכתב בשיתוף "זה ב־AI", מיזם מחקרי של האוניברסיטה הפתוחה, שנועד להגביר את השקיפות בכל הנוגע לשימוש בבינה מלאכותית בתעמולת בחירות. מדי שבוע נציג את היקף השימוש וננתח מקרים בולטים. 

המגמה השבועית

נתוני השבוע האחרון מציגים תפנית מעניינת במגמה שעקבנו אחריה בשבוע שעבר: בעוד שמפלגת הליכוד שומרת על יציבות בראש הטבלה עם 58 פריטי תוכן, מפלגת "ישר" - שהובילה את הסקרים וניצבה במקום השני בפרסומי AI - מורידה הילוך באופן משמעותי ומציגה התקררות מסוימת עם ירידה ל־29 פריטים בלבד המציבים אותה במקום החמישי.

אין תקציב לקמפיין הבחירות? יש בינה מלאכותית

את הוואקום הזה תופסות כעת עוצמה יהודית (36 פריטים) ומפלגת הדמוקרטים (35 פריטים), שרושמות זינוק מורגש ומעבירות את מרכז הכובד של תעמולת ה־AI אל עבר מפלגות הלוויין הגדולות, המחדדות את מסריהן לקראת שלבי ההכרעה של מערכת הבחירות. במקביל, המפלגה הכלכלית בראשות פרופ' ירון זליכה שומרת על נוכחות עקבית וגבוהה בצמרת (34 פריטים).

הסרטונים הבולטים

"שלא יכבה נרו לעולם" | ש"ס: חמושה בבינה המלאכותית, מפלגת ש"ס יצאה בטורים גבוהים לקמפיין תגובה להחלטת היייעוץ המשפטי לממשלה לדחות את אירוע ההנצחה הממשלתי לרב עובדיה יוסף. בשני סרטוני AI שפרסמה השבוע, נראית היועמ"שית גם מכבה את נר הנשמה של הרב וגם מוחקת את דיוקנו (שאותו ציירו על לוח מגוון אנשים). הדבר ממחיש איך הבינה המלאכותית מאפשרת גם להגיב לאירועים בזמן אמת באמצעות יצירה מהירה של דימוי ויזואלי מוחשי שמעורר רגש עז.

● "שלום כיתה א'?" | בני גנץ: גנץ פרסם סרטון AI שבו ילדים צועקים כינויי גנאי פוליטיים. זה העלה שאלה מעניינת: יש איסור על שימוש בילדים בתעמולה - אבל האם הוא תקף גם לגבי ילדים "מג'ונרטים"? יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא העליון נעם סולברג, הורה להסיר את הסרטון, וקבע שהאיסור תקף גם ל־AI.

● "השר שלא עצר" | איתמר בן גביר: השר לביטחון לאומי הציג לראווה סרטון של "ספר ילדים" שמפאר את הישגיו, כשגם הוא לא מוותר על אזכור היועמ"שית שלטענתו ניסתה לסכל את תוכניותיו. מעבר לאפקט הרגשי של הסרטון, ההצגה של האירועים והדמויות כסיפור ילדים פנטסטי מהווה דרך מתוחכמת לעשות שימוש ב־AI לא ריאליסטי שמאפשר להציב דמויות בסיטואציות שלא קרו מבלי להידרש לחובת סימון דיפ פייק.

המחקר ממומן על־ידי מרכז הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות ומרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה באוניברסיטת תל אביב, ונתמך על־ידי The Bright Initiative של חברת Bright Data