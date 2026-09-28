התשובה לאחוז החסימה: בינה מלאכותית

אודות המדור: ה־AI שמאחורי הבחירות המדור שיתפרסם כאן בימי ראשון עד לבחירות נכתב בשיתוף "זה ב־AI", מיזם מחקרי של האוניברסיטה הפתוחה, שנועד להגביר את השקיפות בכל הנוגע לשימוש בבינה מלאכותית בתעמולת בחירות. מדי שבוע נציג את היקף השימוש וננתח מקרים בולטים.

המגמה השבועית

אף על־פי שבחודש תשרי יש ירידה בהיקף התעמולה ב־AI והרבה מהשימוש בבינה המלאכותית מוקדש לברכות חג, השבוע האחרון בכל זאת מעלה מגמה מעניינת. הליכוד אומנם שומרת על המקום הראשון עם 95 פריטי תוכן מאומתים, אך אליה נצמדת באופן חסר תקדים מפלגת "עמך ישראל" (בראשות עופר וינטר) שמזנקת למקום השני עם 74 פריטים המהווים 15% מכלל הפעילות בזירה - נתון המצביע על אימוץ אגרסיבי ומאסיבי של כלי בינה מלאכותית מצד מפלגה זו כדי לייצר בולטות מהירה בשטח.

● כשגנץ אתגר את סולברג: האם מותר להשתמש בילדים לא אמיתיים בתעמולת בחירות?

● אין תקציב לקמפיין הבחירות? יש בינה מלאכותית

● השבוע נשבר מיתוס פוליטי, ובן גביר צריך להיות מודאג

כשבוחנים את שיעור השימוש ב־AI (כלומר, כמה מתוך הפרסומים של מפלגה נוצרו בבינה מלאכותית), מגלים כי המובילות הן המפלגה הכלכלית, נעם, הציבור החרדי, כחול לבן ועמך ישראל. המכנה המשותף ברור: כולן מפלגות קטנות שנאבקות באחוז החסימה.

לדברי פרופ' ענת בן דוד, מובילת מיזם "זה ב־AI", הדבר מעיד על ניסיון של המפלגות הקטנות להתמודד מול מפלגות עתירות תקציב. לעומת זאת, המפלגות הוותיקות והגדולות יותר משתמשות בתכני AI בצורה אסטרטגית, ומנסות לשמור את הבינה המלאכותית לנקודות זמן קריטיות שיעוררו הד ציבורי.

הסרטונים הבולטים

● "נכנע לדרעי" | יאיר לפיד ויאיר גולן: שיתוף־פעולה חוצה מפלגות בקמפיין AI הוא משהו שקשה היה למצוא במערכת הבחירות הנוכחית. עד השבוע. יאיר לפיד (ביחד) ויאיר גולן (הדמוקרטים) העלו שניהם לרשתות החברתיות תמונות דומות של כרזת בחירות התלויה על בניין שמציגה את תמונת ראש הממשלה בנימין נתניהו - כשמתחת הכיתוב "נכנע לדרעי" (בפרסום של לפיד) או "נכנע לחמאס" (בפרסום של גולן). אלא שהעניין הסתבך כשבליכוד דרשו מהם להסיר את הפרסום, בטענה שהוא לא סומן כתוכן שנוצר ב־AI. הפרסומים הוסרו, ולפיד העלה את התמונה מחדש - הפעם עם סימון.

● "מסוכן לישראל!" | איתמר בן גביר: השר לביטחון לאומי פרסם סרטון ובו נראה מצעד של צבא ירדן, כשברקע מתנגן השיר "שתי גדות לירדן". לפתע נראים ביציע מנופפים ומחוייכים עבדאללה השני מלך ירדן, ולצדו אביגדור ליברמן. הסרטון הוא כמובן "דיפ פייק", אך הוא לא סומן כתוכן שנוצר בבינה מלאכותית. בהמשך הוא אכן הוסר.

המחקר ממומן על־ידי מרכז הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות ומרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה באוניברסיטת תל אביב, ונתמך על־ידי The Bright Initiative של חברת Bright Data