10 ימים לבחירות: גוש נתניהו בשפל דווקא בסקרים האופטימיים

ישראל הולכת לבחירות - וסקר הסקרים של גלובס מלווה את המערכה. נביא את הסקרים העדכניים ביותר מכלי התקשורת המובילים ונבחן מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה.

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מה הנתונים? שתי המובילות נותרו במקומן, אבל שתיהן ירדו במנדט: הליכוד בראש עם 22 מנדטים ואחריה ישר עם 21. ביחד עדיין על 12 מנדטים והדמוקרטים נשארת עם 9.

המפלגות הבאות ללא שינוי: 8 מנדטים מקבלות עוצמה יהודית, הרשימה המשותפת, יהדות התורה, ש"ס וישראל ביתנו (כל אחת); הציונות הדתית 6; רע"ם 5. המפלגה של הנדל וזליכה עוברת את אחוז החסימה ברוב הסקרים ומקבל 4 מנדטים, ומפלגתו של וינטר עוברת את אחוז החסימה בחצי מהסקרים ומקבלת בהם 4 מנדטים.

מה המסקנה? גוש הקואליציה נחלש במנדט ל-54, וכך גם האופוזיציה ללא המפלגות הערביות שמקבלת 49. המפלגות הערביות מקבלות יחד 13 מנדטים, ומפלגתם של הנדל וזליכה עם 4 מנדטים.

מאחורי המספרים: הקואליציה נחלשה בארבעה מתוך שישה סקרים: מעריב וערוצים 13, 14 ו-i24news. לאן המנדטים האלה הלכו? בסקרים של ערוצים 13 ו-14 המנדטים עברו למפלגתם של הנדל וזליכה, שבסקרים אלה עברו את אחוז החסימה השבוע לאחר שלא הצליחו לעשות כן בשבוע שעבר; ובסקרים של i24news ומעריב הם עברו לאופוזיציה, כשבמקרה הראשון נהנו ביחד וישר, ובמקרה השני המפלגות הערביות (כמובן, יש להניח שהמנדטים לא עברו אליהן באופן ישיר).

מעניין במיוחד להתמקד בשני הסקרים שבעקביות היו אופטימיים יותר מבחינת הקואליציה - אלה של ערוצים 14 ו-i24news. בשניהם הללו גוש הקואליציה התדרדר השבוע לשפל חסר תקדים מבחינת אותם סקרים, שכן הקואליציה מעולם לא הסתפקה ב-61 מנדטים בסקר של ערוץ 14, או ב-57 מנדטים בסקר של i24news.

הנתון הנוסף: בבחירות 2022, הפער בין שני הגושים בקלפי היה כ-30 אלף קולות בלבד - פחות משוויו של מנדט אחד - אבל בכנסת נוצר פער של 8 מנדטים, 64 מול 56. אחת הסיבות המרכזיות הייתה שכ-300 אלף קולות שניתנו למרצ ולבל"ד לא נספרו בחלוקת המנדטים, משום שהשתיים לא עברו את אחוז החסימה.

וזו בדיוק המשמעות כשבוחנים את הסקרים עשרה ימים לפני הבחירות: גם אם מאזן הגושים נראה יציב, הוא עדיין נשען על ההנחה שלפחות חלק מהמפלגות שמופיעות במפת המנדטים אכן יעברו את אחוז החסימה. ב-2022, רוב הסקרים ערב הבחירות הציבו את גוש נתניהו סביב 59-61 מנדטים, אך בקלפי הוא הגיע ל־64. הלקח הוא שבשלב הזה חשוב לעקוב לא רק אחר מספר המנדטים של כל גוש, אלא גם אחר שיעורי התמיכה ברשימות הגבוליות. שינוי קטן סביב הסף יכול למחוק רשימה מחלוקת המנדטים, להגדיל את משקלם היחסי של הקולות למפלגות שעברו - ולשנות דרמטית את התוצאה, בלי מעבר המוני של בוחרים בין הגושים.