האם שיעור ההצבעה בערים החרדיות גדול פי שניים מערי המרכז?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: בערים החרדיות שיעור ההצבעה עומד על 120%, ובגוש דן ובשרון 60% מה נכון:

● שיעור ההצבעה בגוש דן ובשרון עמד על 64% בבחירות האחרונות מה לא נכון:

● שיעור ההצבעה בערים החרדיות עמד על 79% הציון: לא מדויק

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן טען בקשת 12 כי בקרב המצביעים בחברה החרדית יש "120% הצבעה", בעוד ש"בשרון ובגוש דן הוא סביב 60%", וכי בבחירות האחרונות שיעור ההצבעה הארצי היה נמוך מ־71%. בדקנו.

קודם כל, בנתון הארצי ליברמן צודק: לפי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־25, שיעור ההצבעה עמד על 70.63%. ובשאר הנתונים?

בארבע הערים החרדיות המובהקות - בני ברק, מודיעין עילית, ביתר עילית ואלעד - שיעור ההצבעה המשותף היה 79%. זה גבוה מהממוצע הארצי, אך רחוק מ־100%, ובוודאי מ־120%; וגם זה מדד חלקי, משום שחרדים רבים מתגוררים בערים מעורבות.

ד"ר גלעד מלאך, שכתב פרק בספר עבור המכון הישראלי לדמוקרטיה על בחירות 2022, מצא כי פילוח קלפיות חרדיות מובהקות בשנים 2022-2013 אינו מצביע על ירידה בשיעור ההצבעה החרדי. לדבריו, בשקלול מעטפות חיצוניות, שיעור ההצבעה עמד על כ־79% גם ב־2013 וגם ב־2022.

הטענה אינה חדשה: ישראל ביתנו כבר קשרה בעבר בין שיעורי הצבעה חריגים לכאורה במגזר החרדי לבין חשדות לאי־סדרים. אלא שהנתונים הזמינים - כולל הדיווחים על מאה שערים, שאותם לא אימתנו עצמאית - אינם תומכים בדימוי של "120% הצבעה". לכל היותר, הם מלמדים על שיעור הצבעה גבוה יחסית בריכוזים חרדיים, תופעה מוכרת שאינה בהכרח שקולה לאחוזי הצבעה בלתי אפשריים או לזיופים.

ומה לגבי הצד השני של המשוואה? בגוש דן והשרון, לפי הגדרה שכללה ערים ומועצות מקומיות גדולות במחוז תל אביב (למעט בני ברק) ויישובים מצפון לתל אביב במחוז מרכז, שיעור ההצבעה המשותף עמד על 63.9%. זה נמוך מהשיעור הארצי ודומה לטענת ליברמן. ועדיין, זה לא אומר שבכל "מעוזי" האופוזיציה שיעור ההצבעה נמוך בהרבה: ברמת השרון ובהוד השרון, שתי ערים שבהן המפלגה המובילה הייתה יש עתיד, שיעור ההצבעה עמד על 71% ו־74% בהתאמה.

אבל יש עוד הסתייגות חשובה: מחקר של המרכז למחקר כלכלי וחברתי בעיריית תל אביב־יפו מציע לחשב שיעור הצבעה לפי מספר בעלי זכות הצבעה "מתוקן" - כלומר מי שמתגוררים בעיר בפועל או שוהים בחו"ל פחות משנה.

לפי החישוב הזה, שיעור ההצבעה בתל אביב־יפו עולה מ־56.2% ל־72.1%. לכן הנתון העירוני הרשמי עלול להציג תמונה נמוכה מדי, בעיקר בערים שבהן רשומים מצביעים שאינם מתגוררים בהן בפועל.

גם מבחינה פוליטית התמונה מורכבת: לפי מחקר העירייה, אזורים בתל אביב־יפו שבהם התמיכה ביש עתיד הייתה גבוהה נטו להצביע יותר, בעוד שביפו ובדרום העיר שיעורי ההצבעה היו נמוכים יותר. בנוסף, בבת ים ובנתניה - שבהן שיעור ההצבעה היה נמוך מ־60% - הליכוד הייתה המפלגה המובילה. כלומר, שיעור הצבעה נמוך באזור אינו בהכרח פוגע רק בגוש אחד.

מטעם ח"כ אביגדור ליברמן לא נמסרה תגובה.

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השורה התחתונה: דברי ליברמן לא מדויקים.

ההצבעה בחברה החרדית אכן גבוהה מהשיעור הארצי, אך היא לא מתקרבת לפי שניים מערי גוש דן והשרון.