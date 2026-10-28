הסכמי העודפים בין המפלגות: שלב הדילים נכנס לפעולה

עם סיום ספירת הקולות הצפויה סופית מחר בערב (ה'), ייכנסו לפעולה הסכמי העודפים שערכו הרשימות. להסכמים עשויה להיות חשיבות מכרעת במערכת הבחירות הנוכחית נוכח הפערים הקטנים המסתמנים בין הגושים. מי המפלגות שערכו הסכמים, מה המשמעות ואיך עובדת השיטה?

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מי המפלגות שחתמו ומי אלו שנותרו לבד?

הרשימות שחתמו על הסכמים הן: ישראל ביתנו וביחד, הדמוקרטים וישר, הליכוד והציונות הדתית, רע"מ והרשימה המשותפת וש"ס ויהדות התורה. ההסכמים יכולים להיחתם רק בין כל שתי מפלגות והן רלווונטים רק אם 2 המפלגות עוברות את אחוז החסימה. אלו שלא חתמו הן: עוצמה יהודית, עמך ישראל, ומפלגת המילואימניקים והכלכלית.

למה נועד הסכם העודפים ואיך מחשבים מי תקבל מנדט נוסף?

הסכם עודפים מאפשרת למפלגות ששייכות לאותו גוש פוליטי או תפיסה אידיאולוגית קרובה להנות מקולות אחת של השנייה ולא לבזבז קולות שלא נעשה בהם שימוש במסגרת ספירת המנדטים הראשונה. הסכם העודפים נועד להגדיל את הסיכוי של אחת מהמפלגות לזכות במנדט נוסף על חשבון מפלגה אחרת באמצעות איחוד קולותיהן העודפים.

תחילה קובעים כמה קולות מבין הקולות שעברו את אחוז החסימה (העומד על 3.25%), שווה מנדט. הקולות של מי שעבר את אחוז החסימה מחולקים בין כל המפלגות ביחס ל-120 חברי הכנסת. לאחר מכן מחלקים את מספר הקולות של כל מפלגה במספר הנדרש למנדט (מקום בכנסת) המכונה "מודד". בבחירות הקודמות 36,227 קולות נדרשו למנדט אחד. לרוב, יישארו מספר מנדטים שלא חולקו לאף רשימה.

כאן הסכם העודפים נכנס לפעולה. כדי להחליט איך לחלק את המנדטים שנותרו לחלוקה נעזרים בנוסחה מתמטית הנקראת "מודד לרשימה" שנקבעה ב-1973 בחוק בדר-עופר (שנקרא על שם חברי הכנסת שיזמו אותו). מפלגות שערכו הסכם יחושבו יחד לעומת מפלגה שלא ערכה הסכם. החישוב המשותף מגדיל את את הסיכוי שלהן לקבל עוד מנדטים. הסכם עודפים מאפשר לשתי מפלגות לחבר את השאריות שלהן כדי לזכות במנדט נוסף, שבסופו של דבר נשאר בתוך הגוש ומחזק אותו במאבק על הרכבת הקואליציה.

מחלקים את מספר הקולות שקיבלו 2 הרשימות שיש בינהן הסכם עודפים, למספר המנדטים שקיבלו בתוספת 1. את התוצאה משווים ליתר הרשימות או הצמדים. מי שקיבל את מספר "מודד לרשימה" הגדול - זוכה במנדט נוסף. כך שהרשימות שלא חתמו על הסכם עודפים, תהיה בנחיתות ביחס ליתר הרשימות.

איך מחליטים מי משתי המפלגות שערכו הסכם יקבלו את המנדט הנוסף?

אם שתי מפלגות שחתמו ביניהן על הסכם עודפים זכאיות למנדט נוסף, מחשבים את "המודד לרשימה" של כל אחת מהן בנפרד, באותה דרך. מספר הקולות שקיבלה הרשימה לחלק למספר המנדטים שכבר יש לה ועוד 1. הרשימה שהמודד שלה גבוה יותר מבין השתיים - תזכה במנדט הנוסף. כך חוזרים על החישוב למנדט הבא ככל שיש, והחישוב משתנה בהתאם.