תרופות הדגל של טבע סידרו לה רבעון חיובי ושיפור בתחזית ההכנסות

התרופות המקוריות המרכזיות של טבע סידרו לחברת התרופות רבעון חיובי, בו היא עקפה את תחזיות האנליסטים, והחברה מעלה את תחזית ההכנסות ל-2026 פעם שנייה ברציפות. טבע סיכמה את הרבעון השלישי של השנה עם הכנסות בגובה 4.4 מיליארד דולר, ועם רווח נקי (Non-GAAP) של 86 סנט למניה, בזמן שבשוק ציפו שתציג הכנסות של כ-4.2 מיליארד דולר ורווח של 72 סנט למניה.

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בסך הכול, הסתכם הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של טבע לפי כללי החשבונאות המקובלים ב-233 מיליון דולר, ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של מיליארד דולר. בהשוואה לרבעון המקביל ב-2025, ההכנסות ירדו בכ-2%, הרווח הנקי ירד ב-46% ואילו הרווח הנקי Non-GAAP, בניכוי סעיפים חשבונאיים שונים, עלה ב-11.3%. כרגיל בטבע, ישנו פער גדול בין שני סוגי הרווח, והוא נובע ברבעון השלישי, בין היתר, מהפחתות של נכסים בלתי־מוחשיים, עלויות הקשורות להליכים משפטיים והוצאות פיננסיות.

בחודש אוגוסט, כשטבע פרסמה את הדוחות לרבעון השני, היא העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-16.5-16.85 מיליארד דולר. כעת, היא מעלה את התחזית ומצפה להכנסות של 16.7-17 מיליארד דולר. עם זאת, טווח ה-EBITDA המתואם השנתי (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) מתעדכן מ-4.23-4.53 מיליארד דולר ל-4.23-4.43 מיליארד דולר, וטווח הרווח התפעולי Non-GAAP - מ-3.8-4 מיליארד דולר ל-3.8-3.9 מיליארד דולר. התזרים החופשי יסתכם השנה ב-2.1-2.4 מיליארד דולר, כך שטווח התחזית עלה ביחס לתחזית הקודמת שהייתה ל-2-2.4 מיליארד דולר. הרווח הנקי למניה יגיע השנה ל-1.92-2.11 דולר, מה שמשקף עדכון לרף התחתון של הטווח שהיה קודם נמוך בסנט אחד.

צמיחה של 33% במוצרים המקוריים

במהלך הרבעון השלישי, טבע ייצרה 241 מיליון דולר מפעילות שוטפת והתזרים החופשי היה 495 מיליון דולר. בסוף הרבעון, עמד החוב של טבע על 16.7 מיליארד דולר, אחרי שביצעה מהלך של מחזור חוב במסגרתו גייסה אג"ח בכ-4.9 מיליארד דולר. אחרי המהלך, המח"מ הממוצע של החוב הוא 6.3 שנים, לעומת 5.6 שנים בסוף 2025.

ריצ'רד פרנסיס, נשיא ומנכ"ל טבע, מסר: "הביצועים החזקים שלנו ברבעון השלישי הם ביטוי נוסף ליישום אסטרטגיית 'עוברים לנתיב של צמיחה' (Pivot to Growth) ולהתקדמות המשמעותית של טבע. אישור ה- FDA ל-WELTRUZA מקדם את צבר המוצרים החדשניים שלנו, הסכם הביוסימילר עם Samsung Bioepis, עליו הכרזנו לאחרונה, מחזק את מעמדנו כמובילים בתחום התרופות הגנריות, והחזרה שלנו לדירוג השקעה משקפת את החוסן הפיננסי שלנו. יחד, הישגים אלה ממחישים כיצד אנו ממשיכים להציג צמיחה עקבית במוצרים החדשניים שלנו ומתרגמים את הצמיחה הזו לרווחיות גבוהה יותר".

פרנסיס ציין ששלושת המוצרים המקוריים המרכזיים של טבע צמחו יחד ב-33% (במונחי מטבע מקומי) להכנסות של 1.1 מיליארד דולר ברבעון והוסיף שהדבר מעניק לחברה את הביטחון להעלות את תחזית ההכנסות שלהם לשנה זו. התרופה אוסטדו להפרעות תנועה נמכרה ברבעון ב-751 מיליון דולר, וטבע צופה שההכנסות ממנה השנה יגיעו ל-2.55-2.65 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת ל-2.45-2.6 מיליארד דולר. אג'ובי לטיפול במיגרנה נמכרה ברבעון ב-269 מיליון דולר ותחזית ההכנסות ממנה עולה מ-850-870 מיליון דולר ל-930-960 מיליון דולר, והתרופה יוזדי לסכיזופרניה נמכרה ב-85 מיליון דולר וצפויה להגיע השנה למכירות של 290-310 מיליון דולר, בעוד שהתחזית הקודמת הייתה ל-270-290 מיליון דולר.

פרנסיס הזכיר גם את האישור לשיווק התרופה WELTRUZA בארה"ב, שמרחיבה את פעילות טבע בתחום הסכיזופרניה, ואת ההתקדמות במוצרים מקוריים נוספים, שלדבריו "תומכת בשאיפה שלנו להשיק לפחות חמישה מוצרים חדשניים פוטנציאליים בתוך חמש שנים".

טבע נסחרת בשווי 47.5 מיליארד דולר בבורסות ניו יורק ותל אביב, אחרי עלייה של כ-30% במחיר המניה מתחילת השנה והגעה לרמות שיא של עשור במניה. לאחרונה, החברה פרסמה כמה דיווחים חיוביים שהשפיעו לטובה על הסנטימנט בשוק, ובהם היו הצלחה בניסוי שלב 2a בנוגדן לטיפול בצליאק, קבלת אישור FDA לתרופה WELTRUZA לטיפול בסכיזופרניה, ועוד העלאות דירוג חוב כך שאחרי עשור כל סוכנויות הדירוג הבינלאומיות מדרגות את החוב של טבע בדרגת השקעה.

השבוע, טבע פרסמה שני דיווחים בסמוך לדוחות: הראשון הוא על הפסקת ניסוי קליני בתרופה שנמצאת בשלב 2 ומיועדת לטיפול בניוון רב-מערכתי, והשני הוא על הרחבת שיתוף הפעולה שיש לה עם סמסונג ביואפיס בתחום הביוסימילר למסחור שתי תרופות ביוסימלר שאושרו על-ידי ה-FDA.