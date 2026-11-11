שבוע עמוס לאיש העסקים צחי אבו: חברת ארי נדל"ן שבשליטתו חתמה על מזכר עקרונות לרכישת זכויות במתחם תעשייתי בשטח של כ־407 דונם בבאר שבע, מידי החברות אדמה (לשעבר מכתשים) וליקורד, תמורת 110 מיליון שקל. במקביל, דיווחו ארי נדל"ן, ושותפה ג'קי בן זקן, על מכירת 50.1% מתחנת הכוח העתידית "אורות יצחק" - שצפויה לקום במועצה האזורית מנשה, תמורת 370 מיליון שקל.

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על הקרקע בבאר שבע עומדים כיום מפעלי שתי המוכרות: מפעל אדמה, העוסק בין היתר באריזת חומרי הדברה לחקלאות, שמרבית פעילותו כבר הועברה לאתר בנאות חובב, ומפעל ליקורד, המייצר רכיבים לתעשיית המזון והבריאות.

אחד הנושאים המרכזיים בעסקה הוא זיהום הקרקע במתחם, ששימש במשך שנים לפעילות תעשייתית. ההסכם המפורט יכלול הוראות הנוגעות לטיפול בזיהום הקיים בקרקע, אך בשלב זה לא נמסרו פרטים על עבודות השיקום שיידרשו, העלויות הכרוכות בהן או על חלוקת האחריות בין הצדדים.

במקביל לרכישת הקרקע, ארי נדל"ן מתכוונת לחתום עם שתי החברות על הסכמי שכירות. ליקורד תשכור את שטח המפעל שלה לחמש שנים, עם שתי אפשרויות להארכה בחמש שנים נוספות כל אחת; אדמה תשכור את שטח המפעל שלה לשנתיים, עם אפשרות להארכה בשנה נוספת.

דמי השכירות השנתיים עבור שתי החברות יסתכמו ב־7.7 מיליון שקל.

גם חוות שרתים בתכנון

כאמור בעסקה נוספת שעליה חתמה הקבוצה השבוע, היא מוכרת יחד עם בן זקן מחצית מתחנת הכוח "אורות יצחק" לחברת האנרגיה רפק אנרג'י, תמורת 370 מיליון שקל. לאחר העסקה תחזיק ארי נדל"ן בכ־30% מהתחנה (לעומת 60% כיום) ואילו 20% יישארו בידי בן זקן. בסמוך לתחנת הכוח מתכננים השותפים להקים גם חוות שרתים. אם הספק התחנה יגדל מ־850 ל־1,700 מגוואט, תשולם למוכרים תמורה נוספת של 180 מיליון שקל.

העסקה משקפת לפרויקט שווי של עד 1.46 מיליארד שקל, והרווח הכולל ממנו מוערך ב־330 מיליון שקל.