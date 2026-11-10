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נדל"ן ותשתיות ב-110 מיליון שקל: ארי נדל"ן בוחנת רכישת קרקע של אדמה בבאר שבע
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ארי נדל"ן

ב-110 מיליון שקל: ארי נדל"ן בוחנה רכישת הקרקע של אדמה בבאר שבע ב-110 מיליון שקל

המתחם, ששימש במשך שנים לפעילות התעשייתית של אדמה, מוגדר כקרקע מזוהמת, כאשר סוגיית הזיהום נותרת חלק מהותי בעסקה • מכירת המתחם הייתה חלק מתוכנית רחבה יותר של אדמה לשנות את פעילותה

מאיה לוין 12:15
צחי אבו / צילום: יונתן בלום
צחי אבו / צילום: יונתן בלום

חברת ארי נדל"ן, שבשליטת איש העסקים צחי אבו, חתמה על מזכר עקרונות לרכישת זכויות במתחם תעשייתי בשטח של כ-407 דונם בבאר שבע, מחברות אדמה פתרונות לחקלאות וליקורד, תמורת 110 מיליון שקל. על הקרקע פועלים מפעלי שתי החברות: מפעל אדמה, העוסק בפירמול (התאמת חומרים) ובאריזה של חומרי הדברה לחקלאות, שכ-90% מפעילותו כבר הועברה לאתר החברה בנאות חובב, ומפעל ליקורד, המייצר רכיבים לתעשיית המזון והבריאות.

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המחיר בעסקה הנוכחית נמוך משמעותית מהמחיר שבו ניסתה אדמה למכור את המתחם בעבר. החברה ניסתה לקדם את המכירה במשך כמה שנים, ובשנת 2023 פנתה לקונים פוטנציאליים בשוק הנדל"ן הלוגיסטי והמניב וביקשה תמורת הקרקע כ-300 מיליון שקל. אלא שהמתחם, ששימש במשך שנים לפעילות התעשייתית של אדמה, מוגדר כקרקע מזוהמת, כאשר סוגיית הזיהום נותרת חלק מהותי בעסקה: ההסכם המפורט צפוי לכלול הוראות לטיפול בו, אך טרם נמסרו פרטים על היקף השיקום הנדרש, עלותו או חלוקת האחריות בין הצדדים.

מכירת המתחם הייתה חלק מתוכנית רחבה יותר של אדמה לשנות את מערך הפעילות שלה ולהעביר כאמור את פעילות המפעל בבאר שבע לאתר שלה בנאות חובב, שאותו תכננה להרחיב לצורך כך, כאשר התמורה ממכירת המתחם נועדה לסייע במימון עלויות המעבר. מאז התקדמה התוכנית, וכיום כ-90% מפעילות המפעל כבר הועברה לנאות חובב.

הסכמי שכירות חדשים

עוד דווח כי במקביל לרכישת הקרקע, ארי נדל"ן מתכוונת לחתום עם שתי החברות על הסכמי שכירות. ליקורד תשכור את שטח המפעל שלה לחמש שנים, עם שתי אפשרויות להארכה בחמש שנים נוספות כל אחת. אדמה תשכור את שטח המפעל שלה לשנתיים, עם אפשרות להארכה בשנה נוספת. נוסף על כך, אדמה תוכל לסיים את השכירות ביחס לחלק מהשטח לאחר תום השנה הראשונה, תוך התאמת דמי השכירות.

דמי השכירות השנתיים של שתי החברות יסתכמו יחד ב-7.7 מיליון שקל, כאשר ההסכם המפורט צפוי לכלול גם הוראות הנוגעות לטיפול בזיהום הקיים בקרקע, כאשר ארי נדל"ן טרם פרסמה מה בכוונתה לעשות במתחם לאחר השלמת העסקה.

המכירות של אדמה הסתכמו ברבעון השלישי של 2026 ב-897 מיליון דולר, ירידה של 4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA המתואם ירד ב-22% ל-93 מיליון דולר, וההפסד הנקי המדווח העמיק ל-115 מיליון דולר, לעומת 48 מיליון דולר ברבעון המקביל.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו המכירות בכ-3 מיליארד דולר, ירידה של 1%, וההפסד הנקי המדווח הסתכם ב-53 מיליון דולר, לעומת 59 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בחברה ייחסו את החולשה בתוצאות, בין היתר, ללחצי מחירים בשוק חומרי ההדברה ולתנאי מזג אוויר קיצוניים באירופה, שהשפיעו על המכירות.