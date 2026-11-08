נתוני האוצר חושפים את העיר שבה משקיעי הנדל"ן הפסידו פחות

נתונים חדשים שגלית בן נאים, סגנית הכלכלן הראשי במשרד האוצר פרסמה, מצביעים על פער משמעותי בין אזור ירושלים ליתר חלקי הארץ בכל הנוגע להפסדי הון של משקיעים במכירת דירות. כך, כ-27% מהמשקיעים באזור ירושלים שמכרו דירה לאחר שהחזיקו בה עד חמש שנים רשמו הפסד הון ריאלי לעומת הממוצע הארצי שעומד על 47.5%. לשם השוואה, באזור הדרום שיעור המשקיעים שמכרו בהפסד באותה תקופה הגיע ל-62%.

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אלא שההבדל בין ירושלים לממוצע הארצי אינו מתבטא רק בשיעור המשקיעים שרשמו הפסד הון באותה תקופה, אלא גם במשך הזמן שבו המשקיעים מחזיקים בנכסים. בן נאים מציינת כי פחות מ-7% ממכירות המשקיעים באזור ירושלים בשנת 2025 היו של דירות שהוחזקו עד חמש שנים, לעומת כרבע ממכירות המשקיעים בדרום. כלומר, בירושלים המשקיעים נוטים פחות לממש את השקעתם בתוך זמן קצר.

נתון נוסף שמפרסמת בן נאים הוא ש-63% מהמשקיעים באזור ירושלים שמכרו את דירתם בשנת 2025 החזיקו בה לפחות 20 שנה, השיעור הגבוה ביותר בהשוואה ארצית. 44.4% מהמכירות היו של דירות שהוחזקו יותר מ-30 שנה, ועוד 18.5% של דירות שהוחזקו בין 21 ל-30 שנה.

בן נאים מצביעה על כך שהפער עשוי להיות קשור גם לאופק ההשקעה השונה בין האזורים. באזור הדרום, למשל, חלק מהמשקיעים שבחרו למכור בתוך שנים ספורות עשו זאת אולי מתוך ניסיון לצמצם הפסדים, בדומה לפקודת "Stop Loss" בשוק ההון. זאת, בין היתר, על רקע העלויות הכרוכות ברכישה ובמכירה של דירה, ובהן מס רכישה ושכר טרחת עורכי דין, שמקשות על הפיכת השקעה בנדל"ן לרווחית בטווח קצר.

בן נאים מדגישה כי ההחזקה הממושכת בנכסים אינה מעידה על כך שהמשקיעים בירושלים לא ספגו הפסדים לאורך הדרך. לדבריה, "מן הסתם בחלק מהתקופה הזו ספגו ירידת ערך ריאלית, למשל במחצית השנייה של שנות ה-90 ועד ערב פרוץ המשבר העולמי ב-2008 (והורדת הריבית לרמה אפסית). אבל בסופו של דבר, מרביתם עשו לביתם", ציינה.