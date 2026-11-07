ברחוב הרב יעקב טראב בשכונת פארק TLV (לשעבר הארגזים) בתל אביב, נמכרה דירת 3 חדרים בשטח של 75 מ"ר, תמורת 2.55 מיליון שקל. הדירה בקומה 12 מתוך 18, ולה מרפסת בשטח של 10 מ"ר, חניה ונוף לפארק.

מחיר השיווק של הדירה עמד על 2.68 מיליון שקל והיא עמדה על המדף כשבועיים.

המוכרים הם משפרי דיור שעברו לאזור אחר בעיר, והקונים הם תושבי השכונה שרכשו בה דירה נוספת.

הדירה ברחוב הרב יעקב טראב בשכונת פארק TLV (לשעבר הארגזים) בתל אביב / צילום: אביב קפילוטו

"יש תנועה כל הזמן"

לדברי גיא בראל, ראש צוות ברי/מקס win, "ההחלטה על הרכישה הייתה קצרה יחסית כי ידענו שהדירה עונה על מה שהקונה חיפשה. התהליך התארך קצת, כי היא הייתה צריכה למכור דירה אחרת כדי לממן את הקנייה.

"השכונה נמצאת בכניסה המערבית לפארק מנחם בגין שעובר לאחרונה פיתוח משמעותי שבסופו יחבר אותו לפארק אריאל שרון. גם השכונה עוברת תהליכי פיתוח מואצים ומתוכננים להיבנות בה כ־2,000 יח"ד ומוסדות ציבור. את השינוי אפשר להרגיש גם באוכלוסייה של השכונה - מגיעות אליה ממרכז העיר משפחות צעירות שלא יכולות לממן קנייה של דירה באזור שבו הם חיו ומגיעים אליה גם לא מעט אנשים מחוץ לעיר.

הדירה ברחוב הרב יעקב טראב בשכונת פארק TLV (לשעבר הארגזים) בתל אביב / צילום: אביב קפילוטו

"כשבנו את הפרויקטים החדשים קנו את הדירות הרבה משקיעים. כיום, לאחר שערך הדירות עלה, הם מחפשים למכור. מי שקונה לרוב כיום עושה את זה למטרות מגורים.

"אנחנו עובדים בעוד אזורים בתל אביב ואני יכול להגיד שיש תנועה כל הזמן. רוב הקונים עדיין הססנים ולוקח זמן למכור דירה, אבל המצב הזה נמשך כבר שלוש שנים. אנחנו לא מרגישים שינוי משמעותי בתקופה האחרונה, ואנחנו לדעתי פשוט עדיין רואים את התיקון שהשוק עובר".

דירות יד שנייה שנמכרו

פתח תקווה

ברחוב יחיאל מיכל פינס בשכונת מחנה יהודה, דירת 5 חדרים, 118 מ"ר, בקומה 6 מתוך 8, ב־2.48 מיליון שקל.

ברחוב ז'בוטינסקי במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 50 מ"ר, בקומה 1 מתוך 2, ב־2.42 מיליון שקל.

ברחוב אברהם טביב, דירת 4 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3,

ב־1.85 מיליון שקל.

ברחוב מסריק בשכונת יוספטל, דירת 3 חדרים, 43 מ"ר, בקומה 3 מתוך 5, ב־1.45 מיליון שקל.

ראש העין

ברחוב משה לוי בפסגות אפק, דירת 7 חדרים, 190 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, ב־3.88 מיליון שקל.

ברחוב מבצע נחשון בנווה אפק, דירת 4 חדרים, 84 מ"ר, בקומה שלישית ורביעית, ב־1.71 מיליון שקל.

באר שבע

ברחוב רוזמרין בקריית מאיר כץ, דירת 5 חדרים, 137 מ"ר, בקומה 9 מתוך 10, עם מעלית, ב־2.2 מיליון שקל.

ברחוב מרדכי מקלף בשכונה ו', דירת 5 חדרים, 98 מ"ר, בקומה 1 מתוך 2, ב־1.4 מיליון שקל.

ברחוב דפנה קריית מאיר כץ, דירת 5 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 4 מתוך 10, ב־1.62 מיליון שקל.

טירת כרמל

ברחוב הכלניות בשכונת כלניות, דירת 3 חדרים, 61 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־1.5 מיליון שקל.

ברחוב סחלב, דירת 5 חדרים, 124 מ"ר, בקומה 12 מתוך 22, ב־2.42 מיליון שקל.

ברחוב הרצל, דירת 3 חדרים, 70 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־1.28 מיליון שקל.

ירוחם

ברחוב ריה"ל, דירת 5 חדרים, 101 מ"ר, ב־1.1 מיליון שקל.

ברחוב המשוררת, דירת 6 חדרים, 140 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־1.63 מיליון שקל.

זכרון יעקב

בדרך שרה, דירת 3.5 חדרים, 73 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, ב־1.32 מיליון שקל.

ברחוב ששת הימים, קוטג' בן 5.5 חדרים, 122 מ"ר, ב־4.23 מיליון שקל.

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