בית המשפט המחוזי בתל אביב דן אתמול (ב') בהסדר החוב החדש שמציעה פאפאיה גיימינג, לאחר שחויבה לשלם 719 מיליון דולר בפסק דין בניו יורק בתביעה שהגישה נגדה המתחרה סקילז.

בדיון - בו השתתפו מייסדי החברה, אוריאל בכר, אלכס ליאכובצקי ואנדריי בירמן - השופטת ייחסה חשיבות רבה לשמירה על פעילותה העסקית של החברה, וכינתה אותה "תרנגולת שמטילה ביצי זהב". היא הקשתה על נציגי סקילז המתנגדים להסדר, וקבעה כי עליהם להציג חלופה קונקרטית, וכזו לא הוצגה עד כה.

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לפי הסדר החוב, פאפאיה תשלם כל שנה לקופת הנושים, שתנוהל על-ידי מנהל ההסדר גיל אורן, את מלוא החובות כולל ריבית. בהסדר החדש מציעה פאפאיה שורת ערבויות להבטיח את קיומו, בהן: חלוקה מיידית של 20 מיליון דולר ללא החזר, ערבות אישית של בעלי מניות בגובה 10 מיליון דולר, הקצאה של 25% ממניות החברה למנהל ההסדר בנאמנות כבטוחה וויתור המייסדים על בונוסים עד ל-25 מיליון דולר.

הנושים המותנים הם סקילז (הנושה המרכזית), תובע ייצוגי בארה"ב המחזיק בפסק דין ושחקנים שהגישו תביעות חוב.

לבקשה החדשה צורפה בקשה של שופטת פדרלית בדימוס מטעם פאפאיה, המצביעה על כשלים בפסק הדין שניתן והערכה כי הסבירות שערכאת הערעור תתערב גבוהה יותר מכך שלא יינתן סעד. בין הפגמים שצוינו: ההחלטה למנוע מבכירי פאפאיה להעיד במשפט, פגמים בניתוח הנזק והיקף הסעד הכספי החורג מהנזק שהוכח ומרווחי החברה.

השופטת לסקילז: "רוצים להביא לכם כסף"

סקילז האמריקאית מתנגדת להסדר. עורך דינה ירון אלכאווי טען כי הסיכוי שפאפאיה תפרע את החוב על פני שש שנים הוא קלוש, כי התחזית של ההסדר היא "פנטזיונרית", וכי "כל מה שעומד מאחוריה זו הנחת המוצא שדקה אחרי ההסדר, החברה הזו תנסוק". לטענתו, בשנתיים האחרונות החברה יורדת בהכנסות, ובעלי החברה דואגים לאינטרסים שלהם.

השופטת איריס לושי-עבודי השיבה: "אותם מנהלים שאתם יוצאים נגדם, הם אלה שהצליחו להביא את החברה עד הלום. אלה שתי החברות מצליחות מאוד שמרוויחות הרבה כסף. המנהלים יודעים מה הם עושים, הם מצליחים להביא כסף, ואתם רוצים להוציא אותם מהמשוואה?".

השופטת גם העירה לבאי-כוח סקילז: "אתם פחות מתנהגים כמו מישהו שרוצה את הכסף שלו".

השופטת הוסיפה כי בעלי המניות של פאפאיה נתנו ערביות אישיות וויתרו על זכותם לקבלת כספים, ותהתה למה המתחרה (סקילז) מבקשת לפסול את ההסדר. "רוצים להביא לכם כסף", אמרה ודרשה להבין מה מציעה המתנגדת.

עו"ד אלכאווי השיב: "אנחנו רוצים כסף על-ידי גיוס הון, וגיוס ההון יכול להיות על-ידי בעלי המניות הקיימים שמכניסים הרבה יותר כסף, עם משקיעים נוספים".

על הבאת משקיע אמרה השופטת: "מי ערב לכך שהליך כזה לא יגרום להפסד של מיליונים? התפקיד של בית המשפט הוא לדאוג שאתם תקבלו את הכסף שלכם, ושזה יקרה בלי להשמיד את הערך של החברה, ושהיא תמשיך לעבוד". היא הוסיפה: "אני אומרת לכם שיהיה לי מאוד קשה להרוג את התרנגולת הזו שמטילה ביצי זהב".

נקבע כי בתוך 10 ימים יוגשו התנגדויות הנושים, כולל חוות-דעת והמליצה לצדדים לדבר ביניהם.

פאפאיה: "ניסיונות פסולים"

מפאפאיה גייימינג נמסר: "אנו דוחים מכל וכל את הניסיונות הפסולים של סקילז למנוע את קידום ההסדר. מדובר בהסדר שנועד להבטיח את המשך פעילותה ויציבותה של החברה, תוך שמירה על האינטרסים של עובדיה, בעלי מניותיה ונושיה, ואשר במסגרתו צפויות התחייבויות החברה לנושים להיפרע במלואן, בכפוף להכרעה בערעור שבכוונת פאפאיה להגיש בארה"ב.

"ההליך הישראלי זכה להכרה בבית המשפט בדלאוור, ואנו דוחים בתוקף כל ניסיון לסכל את קידומו. טובת החברה, עובדיה, בעלי מניותיה ונושיה היא נר לרגלינו ותמשיך להנחות את צעדינו".

פאפאיה גיימינג הוקמה לפני עשור וזכתה תוך זמן קצר יחסית להצלחה מטאורית. היא עוסקת בפיתוח והפעלה של שורת משחקים תחרותיים, מבוססי יכולת לסלולר, כמו "סוליטר קאש", "בינגו קאש" ו"באבלס קאש", בגרסאות שבהן ניתן גם להתחרות ולזכות בפרסים כספיים.

פאפאיה מעסיקה כ-300 עובדים. לפי מידע מהחברה, ב־2021 הכנסות החברה עמדו כבר על 163 מיליון דולר, ובשיא ב־2024 על 533 מיליון דולר.

פסק דין דרמטי

חבר המושבעים בניו יורק קבע באפריל השנה כי פאפאיה אחראית לפרסום כוזב, לאחר שהציגה את משחקיה כהוגנים ומבוססי יכולת, כאלה שבהם מתחרים שחקנים ברמה דומה כדי להבטיח הזדמנות שווה - מבלי לחשוף את השימוש בבוטים.

פסק הדין קבע כי פאפאיה השיגה נוכחות משמעותית בשוק האמריקאי, תוך זמן קצר, כשהיא משקיעה רק חלק קטן ממה שסקילז השקיעה. נקבע כי בשוק משחקי הגיימינג התחרותיים, רווח של פלטפורמה אחת הוא ההפסד של אחרת; וכי הפרסום המטעה של פאפאיה גרם למתחרה לאבד לקוחות ונתח שוק.

חבר המושבעים חייב את פאפאיה לשלם למתחרה האמריקאית סקילז 420 מיליון דולר, אולם ביולי השנה בית המשפט הפדרלי בניו יורק העלה את הסכום ופסק כי החברה תשלם לסקילז 719 מיליון דולר.

פאפאיה הודיעה כי היא נערכת להגשת ערעור וביקשה מבית המשפט בישראל לעכב הליכים ולאשר לה הסדר חוב, לאחר שהודתה כי אינה יכולה לשלם את הסכום בסך 719 מיליון דולר בו חויבה בפסק הדין בני יורק.

באוגוסט השנה בית המשפט בדלאוור עיכב את הליכי הגבייה נגד פאפאיה גיימינג, ובהמשך בית המשפט המחוזי בתל אביב מינה מנהל הסדר לפאפאיה גיימינג והקפיא את ההליכים נגדה.