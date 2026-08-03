החברות פאפאיה גיימינג ישראל וארה"ב פנו לבית המשפט בבקשה לעיכוב הליכים במעמד צד אחד ואישור הסדר חוב, זאת בשל פסק הדין נגדן בארה"ב. בפסק דין זה החברה חויבה לשלם 719 מיליון דולר למתחרה האמריקאית Skillz Platform.

פאפאיה גיימינג סבורה כי בפסק הדין נפלו טעויות מהותיות, ובכוונתה לערער עליו.

השופטת איריס לושי-עבודי הוציאה צו עיכוב הליכים במעמד צד אחד, שהותר לפרסום היום. במקביל להליך בישראל, הגישה פאפאיה גיימינג הבוקר לבית המשפט הפדרלי בניו יורק בקשה להכיר בהליך הישראלי כהליך הראשי.

פאפאיה גיימינג טוענת בבקשה כי הליכי הגבייה שבהם נקטה Skillz Platform בארה"ב נכשלו, וכי סכום פסק הדין עולה על יתרות המזומן שבידי פאפאיה גיימינג, כ-151 מיליון דולר. השופטת מציינת כי אין בשלב זה הליך אכיפה או גבייה מיידי שאותו מבוקש לעכב, וכי החברות הודו כי הן לא יכולות לפרוע את החוב אם לא יבוטל הערעור. עוד נקבע כי קיים חשש להליכי אכיפה או גבייה שיהיה בהם כדי לגרום נזק של ממש לחברה.

בשל זאת, השופטת קיבלה את הבקשה והורתה על עיכוב הליכים זמני עד לקבלת תגובה של Skillz Platform והממונה על חדלות פירעון.

בבקשה נטען כי למבקשות יש מיליוני לקוחות. "הן רווחיות מאוד, יציבות ובעלות פעילות עסקית ענפה. הכנסותיהן השנתיות הן בהיקפי ענק של כחצי מיליארדי דולר בשנה", כתבו החברות בבקשה. החברות אף מציינות כי יש להן מאות עובדים בישראל. "הנסיבות שהובילו להגשת בקשה זו אינן נסיבות רגילות של תאגיד המצוי בקשיי תזרים שוטפים או בחדלות פירעון תפעולית, אלא נסיבות חריגות וייחודיות של אירוע חד פעמי המסכן את עסקי המבקשות".

הצו אינו פוגע בזכות השחקנים למשוך את הכספים המגיעים להם

פאפאיה גיימינג הציעה הסדר החוב שיאפשר להמשיך לפעול כחברה רווחית, תוך הבטחת מקור כספי לפירעון מלא של חובותיהן אם יתגבשו. מכיוון שהחברה רווחית ומניבה תזרים מזומנים גבוה, המבקשות מציעות להעביר מדי שנה את יתרת המזומנים הפנויה שלהן לקרן או לפיקדון מיוחד בניהולו של מנהל ההסדר מטעם בית המשפט.

על פי ההערכות מדובר בהפקדות של כ-60 עד 100 מיליון דולר מדי שנה. ההסדר הזה אינו חל על נושים מסחריים שוטפים כמו ספקים, וכל ההתחייבויות ממשיכות להיות מטופלות כסדרן. הכספים בפיקדון ישמשו לפירעון מלא של חובות הנושים.

הכספים שיופקדו בקרן ישמשו מקור לפירעון פסק דין בתביעות משפטיות, לרבות פסק הדין של Skillz, אם וכאשר אלה יעמדו בערעור ויתגבשו בעתיד לפסקי דין אכיפים בישראל.

עוד טוענות החברות כי דווקא בגלל איתנותן הכלכלית נקטה המתחרה העסקית Skillz Platform בהליך משפטי נגדן כדי להפעיל עליהן לחץ פסול ולהדירן מן השוק. לטענת החברות הסכום שנפסק לחובתן הוא "סכום תקדימי במיוחד, שחורג בצורה משמעותית מהסכומים שנפסקו ע"י בתי המשפט בארה"ב". בנוסף, בית המשפט ציין כי המבקשות לא צירפו את החלטת בית המשפט בארה"ב מיום 15.5.2026. לפיכך, ניתנה הוראה למבקשות להבהיר ולהמציא מסמכים אלו באופן מיידי, כדי לוודא שמתן עיכוב ההליכים אינו עומד בסתירה להחלטות שניתנו בארה"ב.

לגישת פאפאיה גיימינג, צו עיכוב ההליכים הזמני נועד לשמור על המצב הקיים במהלך בחינת ההסדר ולמנוע צעדי אכיפה פרטניים העלולים לפגוע בפעילותה של פאפאיה גיימינג או להעניק עדיפות לנושה אחד על פני אחרים. הצו אינו פוגע בזכותם של השחקנים למשוך את הכספים המגיעים להם ואינו משנה את התשלומים השוטפים של החברה לספקים ונותני שירותים.

מפאפאיה גיימינג נמסר: "בשל הצלחת החברה, ועל מנת להגן על עובדינו ועל לקוחותינו ולאפשר לנו להמשיך לפעול כרגיל עד להכרעה בערעור בארצות הברית, פנינו לבית המשפט להסדר תשלומים מפוקח. מדובר בצעד יזום, אחראי ומבוקר, שנועד לשמור על פעילות החברה ועל זכויותיהם של כלל הצדדים במהלך תקופת הערעור, שעשויה להימשך מספר שנים. פעילותה של פאפאיה גיימינג נמשכת כסדרה והיא עומדת במלוא התחייבויותיה השוטפות כלפי עובדיה, שחקניה, ספקיה ונותני השירותים, ללא כל שינוי. אנו מאמינים כי בפסק הדין נפלו טעויות מהותיות וכי סיכויי הערעור גבוהים. המתווה שהצענו יאפשר לחברה להמשיך לפעול ולצמוח, ובמקביל לייצר לאורך זמן את המקורות שיבטיחו את זכויותיהם של כלל הצדדים, לרבות Skillz, ככל שפסק הדין ייוותר על כנו ויהפוך לאכיף בישראל".