בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, בראשות השופטת איריס לושי-עבודי, קיבל את בקשת פאפאיה גיימינג למינוי מנהל הסדר ולעיכוב הליכים זמני של 45 ימים.

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במסגרת ההחלטה מינתה השופטת את עו״ד גיל אורן ממשרד יגאל ארנון למנהל ההסדר, אשר יפעל לגיבוש הסדר חוב ולהצגתו בפני הנושים באסיפות. עיכוב ההליכים הוענק כדי לאפשר את גיבוש ההסדר בפרק הזמן שנלקח.

מטעם פאפאיה גיימינג נמסר: ״אנו מברכים על החלטת בית המשפט, המהווה הישג משמעותי נוסף עבור פאפאייה גיימינג ומעניקה לחברה את הוודאות הנדרשת להמשך פעילותה הסדירה. נפעל בשיתוף פעולה מלא עם מנהל ההסדר לקידום הסדר מיטבי, ונמשיך לנהל את ההליך באחריות ומתוך אמונה בצדקת דרכנו״.

ההחלטה בישראל מצטרפת להחלטת בית המשפט בדלאוור, שאישר את בקשת החברה לסעד זמני ועיכב את הליכי הגבייה והאכיפה נגדה בארצות הברית, חרף התנגדותה של חברת סקילז.

בדיון שנערך אתמול הבהירה השופטת לצדדים כי ההסדר יצטרך להתבסס על מודל משולב - אשר כולל לא רק את הפעילות העסקית השוטפת, אלא גם תרומת בעלים ובחינת אפשרות לאיתור משקיע. זאת במטרה להגדיל ולהבטיח את תחזיות הפירעון של החוב שנקבע בבית המשפט בארה״ב, המטיל על פאפאייה גיימינג פיצוי בסך 718 מיליון דולר. בכוונת פאפאיה גיימינג לערער על החלטת בית המשפט בארה״ב.

בהמשך לדיון מאתמול, קובעת השופטת בהחלטתה כי "החברות מבקשות להציע הסדר חוב לנושיהן שיבטיח פירעון של עד 100% מהחובות, זאת חרף חדלות פירעון תזרימית״, כאשר ההסדר המוצע כולל ״המשך הפעלה של החברות תוך שמירת רווחיהן בקרן מיוחדת שתנוהל על ידי מנהל ההסדר למשך 7 שנים".

היא הוסיפה כי פרטי ההסדר במתכונתו הנוכחית נשענים "על הכנסות מהמשך פעילות בלבד, על כל הסיכונים הכרוכים בכך, ללא ערבויות וללא תרומת בעלים. משכך, סברתי כי על המבקשות לשפר את ההסדר ולהציג מודל שישלב הכנסות מהמשך פעילות וכן ממקורות נוספים".