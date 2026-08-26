ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט בית המשפט אישר: עיכוב הליכים ומנהל הסדר לפאפאיה גיימינג
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
פאפאיה גיימינג

"אור ירוק" להסדר: בית המשפט מינה מנהל הסדר לפאפאיה גיימינג והקפיא את ההליכים נגדה

בית המשפט המחוזי בת"א מינה את עו"ד גיל אורן למנהל ההסדר של פאפאייה גיימינג והעניק לה עיכוב הליכים זמני, המצטרף להחלטת בית המשפט בדלאוור • השופטת הבהירה כי גיבוש ההסדר יחייב מודל משולב הכולל תרומת בעלים ואיתור משקיע, על רקע חוב של 718 מיליון דולר שעל ההחלטה לגביו בכוונת החברה לערער

ג'ניפר סילון פורסם: 19:26 עודכן: 19:36
מייסדי פאפאיה גיימינג, אוריאל בכר, אלכס ליאחובצקי ואנדריי בירמן / צילום: ניב קנטור
מייסדי פאפאיה גיימינג, אוריאל בכר, אלכס ליאחובצקי ואנדריי בירמן / צילום: ניב קנטור

בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, בראשות השופטת איריס לושי-עבודי, קיבל את בקשת פאפאיה גיימינג למינוי מנהל הסדר ולעיכוב הליכים זמני של 45 ימים.

המשפט הסתיים בפשרה ומטא קנתה שקט מסחרי בכ-17 מיליארד דולר
בשיתוף צה"ל: החשבת הכללית מקדמת מערכת חדשה לפיקוח על תקציב הביטחון

במסגרת ההחלטה מינתה השופטת את עו״ד גיל אורן ממשרד יגאל ארנון למנהל ההסדר, אשר יפעל לגיבוש הסדר חוב ולהצגתו בפני הנושים באסיפות. עיכוב ההליכים הוענק כדי לאפשר את גיבוש ההסדר בפרק הזמן שנלקח.

מטעם פאפאיה גיימינג נמסר: ״אנו מברכים על החלטת בית המשפט, המהווה הישג משמעותי נוסף עבור פאפאייה גיימינג ומעניקה לחברה את הוודאות הנדרשת להמשך פעילותה הסדירה. נפעל בשיתוף פעולה מלא עם מנהל ההסדר לקידום הסדר מיטבי, ונמשיך לנהל את ההליך באחריות ומתוך אמונה בצדקת דרכנו״.

ההחלטה בישראל מצטרפת להחלטת בית המשפט בדלאוור, שאישר את בקשת החברה לסעד זמני ועיכב את הליכי הגבייה והאכיפה נגדה בארצות הברית, חרף התנגדותה של חברת סקילז.

בדיון שנערך אתמול הבהירה השופטת לצדדים כי ההסדר יצטרך להתבסס על מודל משולב - אשר כולל לא רק את הפעילות העסקית השוטפת, אלא גם תרומת בעלים ובחינת אפשרות לאיתור משקיע. זאת במטרה להגדיל ולהבטיח את תחזיות הפירעון של החוב שנקבע בבית המשפט בארה״ב, המטיל על פאפאייה גיימינג פיצוי בסך 718 מיליון דולר. בכוונת פאפאיה גיימינג לערער על החלטת בית המשפט בארה״ב.

בהמשך לדיון מאתמול, קובעת השופטת בהחלטתה כי "החברות מבקשות להציע הסדר חוב לנושיהן שיבטיח פירעון של עד 100% מהחובות, זאת חרף חדלות פירעון תזרימית״, כאשר ההסדר המוצע כולל ״המשך הפעלה של החברות תוך שמירת רווחיהן בקרן מיוחדת שתנוהל על ידי מנהל ההסדר למשך 7 שנים".

היא הוסיפה כי פרטי ההסדר במתכונתו הנוכחית נשענים "על הכנסות מהמשך פעילות בלבד, על כל הסיכונים הכרוכים בכך, ללא ערבויות וללא תרומת בעלים. משכך, סברתי כי על המבקשות לשפר את ההסדר ולהציג מודל שישלב הכנסות מהמשך פעילות וכן ממקורות נוספים".