בית המשפט בארה"ב מעכב את הליכי הגבייה נגד פאפאיה גיימינג

בית המשפט בדלאוור עיכב את הליכי הגבייה נגד פאפאיה גיימינג, לאחר שחויבה לשלם 719 מיליון דולר למתחרה האמריקאית סקליז שתבעה אותה. זאת בעקבות פסק הדין שקבע כי השתמשה בפרסום כוזב בנוגע לשימוש בבוטים במשחקים. החברה ממשיכה בפעילות רגילה.

● ביהמ"ש אישר צו עיכוב הליכים זמני: פאפאיה גיימינג מודה שאינה יכולה לשלם 719 מיליון דולר

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פאפאיה גיימינג פתחה בהליך בארה"ב, שנועד להכיר בהליך המתנהל בישראל, שבמסגרתו הוקפאו ההליכים נגדה באופן זמני. בביהמ"ש בדלאוור נקבע דיון בבקשה לתחילת ספטמבר, ועד אז לא ניתן יהיה לפעול לגביית הכסף בארה"ב. לפי ההחלטה, יש סבירות משמעותית כי ההליך הישראלי יוכר. המשמעות היא שבשלב זה, נושים אמריקאים לא יוכלו לפעול נגד החברה בארה"ב.

החברה ביקשה מבית המשפט בישראל לאשר הסדר תשלומים מפוקח, במטרה לשמור על הרציפות העסקית עד להכרעה בערעור שהגישה בארה"ב. לפי הבקשה, הסכום העצום שבו חויבה פאפאייה גיימינג, מעל ל-2 מיליארד שקל, עולה על יתרות המזומן שבידה - בגובה 151 מיליון דולר.

לפי ההסדר שהוצג בבית המשפט בישראל, פאפאיה גיימיג תעביר את יתרותיה הפנויות לקרן ייעודית תחת פיקוח של בעל תפקיד מטעם בית המשפט. לפי הבקשה, החברה תפקיד קרוב ל-100 מיליון דולר על שנת 2026 ועשרות מיליוני דולרים נוספים מידי שנה. הכספים ישמשו לפירעון הסכום שבו חויבה, ככל שפסק הדין יישאר על כנו. צו עיכוב ההליכים נועד לשמור על המצב הקיים ולאפשר את פעילותה של החברה.

מפאפאיה גיימינג נמסר: ״אנו מברכים על החלטת בית המשפט בדלאוור, המעניקה לחברה את הוודאות הנדרשת להמשך פעילותה הסדירה עד לדיון ההכרה. נמשיך לנהל את ההליך באחריות ומתוך אמונה בצדקת דרכנו״.