תיק הוצאה לפועל נפתח אתמול (א') נגד אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, זאת לאחר שלא שילמה ליו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הוצאות משפט בהן חויבה בסך 2,000 שקל. נטען כי נתניהו התעלמה מפניות חוזרות וממכתב התראה ששלחו עורכי דינו של גולן, גיורא ארדינסט, אלמוג גיל-אור וירדן שוחט ממשרד EBN, בו נכתב כי אם לא תשלם עד 10 בנובמבר, ייפתח נגדה תיק בהוצאה לפועל.

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ההוצאות הוטלו במסגרת הליך שמנהל גולן נגד נתניהו בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בטענה ללשון הרע בסך 2.5 מיליון שקל. גולן טוען כי בראיון לערוץ 14 רמזה נתניהו לבגידה מצדו הנוגעת ל-7 באוקטובר, כשטענה כי הייתה לו ידיעה מוקדמת על הטבח. "כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם, אתה כבר השכם בבוקר היית שם כבר מלובש ומוכן, בשעה מאוד-מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה", אמרה נתניהו.

בתביעה נטען כי "הנתבעת פרסמה דברים אשר על-פי תוכנם, הקשרם והנסיבות שבהן נאמרו, עלולים לעודד מעשי אלימות כלפי התובע או להכשירם בעיני מי שנותן אמון בדברי הנתבעת".

עוד נטען כי "הנתבעת טענה לידיעה מוקדמת של התובע על מתקפת ה-7 באוקטובר, ובמשתמע לאי-מניעתה של המתקפה האכזרית ואף למעורבות בהוצאתה לפועל, תוך בגידה במדינה. דברי הנתבעת אכן הביאו בפועל לסיכון חייו של התובע, לאור הגברת האיומים כלפיו".

נתניהו ביקשה, באמצעות עו"ד אוריאל חור נזרי, לסלק את התביעה על הסף, אך בקשתה נדחתה, ובית המשפט חייב אותה בהוצאות.