"נובמבר השחור" נשמע כמו סיסמת מכירות עונתית, אבל עבור יצרניות הרכב במערב יש לו משמעות מאוד מילולית השנה. מתחילת החודש המטירה תעשיית הרכב מבול של הודעות שליליות, שלא פסחו גם על יצרניות הפרימיום.

קבוצת פולקסווגן פרסמה דוחות שליליים והודיעה שהיא נאלצת לבטל את תוכנית המודרניזציה של מפעליה, שעליה הכריזה רק לאחרונה. מרצדס הודיעה לעובדים שהיא מקפיאה השקעות במפעליה בגרמניה ובוחנת סגירת מפעלים בגלל עלויות ייצור גבוהות. ב.מ.וו פרסמה אזהרת רווח, שנייה השנה, עם חשש להפסד תפעולי. וולבו הודיעה על צניחה במכירות הגלובליות וכך הלאה.

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למצב זה תורמות הרבה סיבות, אולם המכנה המשותף ביניהן הוא ההסתערות הבלתי פוסקת של כלי הרכב הסיניים על שוקי היצוא הגלובליים. בחודש אוקטובר בלבד יוצאו מסין 1.1 מיליון כלי רכב, עלייה של 49.6% לעומת אוקטובר אשתקד. בעשרת החודשים הראשונים של 2026 הפליגו מחופי סין 9.73 מיליון כלי רכב, כ־4.61 מיליון מתוכם היו דגמים עם הנעה אלטרנטיבית - חשמליים, היברידיים ופלאג־אין - שבהם מתמקד כיום חלק משמעותי מהביקוש במערב.

כתוצאה נסוגים כיום יצרנים מערביים אל פלחי הפרימיום הרווחיים, אבל גם אלה יעלו בקרוב על הכוונת של הסינים. בינתיים נותר למערביים עוד זמן קצר להיערכות ולקסוס מנצלת אותו להשקת סדרת ה־ES סדאן החדשה שלה, שמצוידת בהנעה היברידית וחשמלית.

עיצוב חיצוני

מכוניות פרימיום בתצורת סדאן פופולריות כיום בעיקר בארצות הברית, וזה גם שוק היעד המרכזי של ה־ES. באופן לא מפתיע למכונית החדשה יש מידות "אמריקאיות" עם אורך של כ־5.1 מ', כמעט כמו סדרת הדגל LS שייצורה הופסק, בסיס גלגלים באורך 2.95 מ' וגובה 1.56 מ', די גבוה יחסית לסדאן.

אבל האטרקציה המרכזית היא עיצוב עתידני, שנראה כאילו תוכנן למחוק את הדימוי השמרני והבוגר של המותג. עיצוב החרטום דרמטי עם צמד פנסים דמויי ברקים, פגוש עתיר זוויות, ומכסה מנוע שיורד בשיפוע תלול וממוסגר על ידי כנפיים זוויתיות שמטפסות מעלה.

פרופיל הצד מזכיר מכונית קופה גבוהה עם קו חלונות דמוי טיפה ושיפוע גג דינמי, שנמתח עד מכסה תא המטען. הזנב מחזק את המוטיב הדינמי עם שמשה אחורית אופקית ובליטה דמויית ספוילר מעל דלת תא המטען. התוצאה הסופית מצליחה למשוך תשומת לב גם מקהל שלקסוס מעולם לא הייתה מוקד העניין שלו.

פנים הרכב

הגובה הנכבד מאפשר סף כניסה/יציאה גבוה יחסית לרכב סדאן ותנוחת הישיבה מלפנים מציבה את הנהג והנוסע בגובה מכובד מעל האספלט. הראות לפנים ולצדדים טובה בזכות משטחי זכוכית גדולים ועמודי מסגרת דקים, אבל הראות לאחור מוגבלת.

כצפוי, מרווח הפנים עצום; המושבים הקדמיים במידה XL מספקים מרחב ראש טוב גם במצבם הגבוה ביותר, המושב האחורי יאכלס שלושה מבוגרים גדולים ומרחב הרגליים מאפשר ישיבה עם רגליים מתוחות קדימה בגרסה עם הדום מתקפל. היושבים מאחור נהנים גם מחלונות צד רחבים שנותנים תחושה של נסיעה בלימוזינה. חבל רק שכרית המושב האחורי נוטה אחורה ונדרשת הסתגלות לתנוחת הישיבה.

למרות שבמבט מהצד נראה שתא המטען קצר, בפועל הוא רחב ועמוק ויכול להכיל מטען בנפח של כ־517 ליטר בגרסה ההיברידית.

מערך השליטה והפיקוד מאמץ עיצוב והנדסת אנוש שניכרת בהם השפעה של טסלה ושל יצרניות סיניות. העיצוב סטרילי עם מסך מלבני גדול דק במרכז הקונסול והיעדר כמעט מוחלט של מתגים פיזיים בולטים. יש שורה של מתגי מגע קטנים לשליטה על מערכת האקלים שמוטמעים בתוך הדיפון התחתון של עמדת הפיקוד, ומתג מתכתי גדול ומעוצב לשליטה על מערכת הקול, שלא שובר את הרצף.

מסך לוח המחוונים הגדול איכותי ומצויד במערכת הפעלה מוצלחת עם אייקונים גדולים ומאורגנים היטב, קיצורי דרך שימושיים בתחתית המסך והטמעה אינטגרלית של אנדרואיד וקארפליי. יש גם מערכת פיקוד קולית יעילה באנגלית שמתיימרת להבין ולדבר גם בעברית, אבל זקוקה לעוד חודש־חודשיים באולפן לעולים חדשים (או לפחות לשניים־שלושה עדכוני תוכנה).

איכות הייצור המרהיבה, שהיא הסמל המסחרי של לקסוס, לא נפקדת גם כאן. כל דיפון, כל תפר בריפוד העור ובחיפוי לוח המחוונים וכל מתג מרגישים כאילו גדוד של עובדי ייצור יפנים פדנטים עמלו עליהם שעות ארוכות במפעל בקיושו. בידוד הרעשים טוב, אם כי באופן מפתיע יש לא מעט רחשים מהגלגלים צפונה ל־120 קמ"ש.

כמקובל אצל יצרני הרכב הפרימיום המסורתיים (אך לא אצל הסינים), רמת האבזור התקני תלויה בעומק הכיס של הלקוח. כל הדגמים מצוידים בריפוד עור, חלון גג חשמלי, דלת תא מטען חשמלית ועוד, אבל כדי לקבל חלונות אקוסטיים, מצלמות היקפיות, תצוגה עילית ופריטים נוספים שאפשר למצוא בסיניות זולות יותר, צריך לבחור ברמת האבזור הגבוהה והיקרה יותר "טאקומי". אפשר להתנחם שכחלק מהחבילה מקבלים גם מערכת קול באיכות מרשימה של מותג "נחשב".

מנוע וצריכת דלק

גרסת המבחן שלנו הייתה ההיברידית, שבה מתמקד רוב הביקוש. היא מצוידת במערכת ההנעה ההיברידית המוכרת של לקסוס, שמשלבת מנוע 2.5 ליטר, מנוע חשמלי וסוללה צנועה. ההספק כולל 197 כ"ס, התאוצה מאפס ל־100 קמ"ש אורכת 8 שניות, ולמרות שזה נתון די פושר, במציאות לא מורגש מחסור בכוח.

המכונית צוברת מהירות בקצב מכובד ויוצאת לעקיפות במרץ ולמעט האצות אגרסיביות בעלייה וטעינה עצמית של הסוללה בבוקר קר, כמעט לא ניתן לשמוע סימנים למאמץ ממנוע הבנזין. בעיר רוב השיוט מתבצע על חשמל. לקסוס גם "אילפה" כהלכה את התיבה הרציפה המסורתית שלה והיא מעבירה כעת את הכוח לגלגלים בצורה לינארית ונעימה. צריכת דלק ממוצעת מוצהרת של כ־20.8 ק"מ לליטר נשמעת לא הגיונית עבור רכב במידות האלה אבל מי שישמור על רגל מתונה יכול להשיג נתון ריאלי מרשים של כ־17 ק"מ לליטר.

על הכביש

על הכביש די ברור שהמכונית מכוילת עבור השוק האמריקאי. היא מבודדת את תא הנוסעים ממהמורות בצורה מרשימה ומרחפת מעל פסי האטה עירוניים כאילו צוידה במנועי הדחף של אילון מאסק.

המחיר הוא נטיית גוף די מוחשית בפניות הדוקות והיגוי לא חד במיוחד, אם כי היא עדיין שומרת על קשר סביר עם הנהג וניתן לגלוש איתה בנחת על כבישים מתפתלים כל עוד שלא מאתגרים את השלדה. בעיר, הממדים מתורגמים לקוטר סיבוב גדול יחסית, שדורש יותר עבודת ידיים בחניונים ובפניות פרסה ובהצלחה לכם במציאת מקום חניה. אבל זה מה שניתן לצפות מרכב באורך 5.1 מ'.

מחיר

המחיר של לקסוס ES ההיברידית מתחיל בכ־355 אלף שקל והגרסה החשמלית, שטרם לקחנו למבחן, מתחילה בכ־380 אלף. אלה מחירים הגיוניים לרכב יוקרה גדול של יצרן פרימיום, במיוחד ובהתחשב ברמות העידון, הבידוד ומוניטין שמירת הערך של המותג. אלא שישראל נמצאת כיום בקו החזית בעולם שבו עתידים להתנגש יצרני הפרימיום המערביים במותגי הפרימיום הסיניים, ששואפים להדיח אותם. זה יתחיל כבר בשבועות הקרובים, המשך יבוא.

חלק מהמתחרות

ב.מ.וו 320 מודל 2027

400 אלף שקל ל־320 החדשה של ב.מ.וו. היא קצרה מהלקסוס וניצבת על בסיס גלגלים באורך 2.86 מ' עם תא נוסעים מרווח ועתיר טכנולוגיות. להנעה אחראי מנוע 2 ליטר טורבו עם סיוע היברידי שמייצר 211 כ"ס ומאיץ את הרכב ל־100 קמ"ש ב־7.4 שניות.

ב.מ.וו 320 מודל 2027

אאודי A5

363 אלף שקל ל־A5 בגרסת הנעה היברידית מתונה. אורכה 4.83 מ', יש לה מרכב 5 דלתות ספורטיבית, תא נוסעים איכות ומרווח והתנהגות דינמית. מנוע 2 ליטר מייצר 204 כ"ס. גרסת פלאג־אין עם הנעה כפולה עולה 450 אלף.