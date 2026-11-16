עד 31 אלף שקל: יבואנית הרכב שחותכת מחירים

תעשיית הרכב האירופית וקבוצת פולקסווגן בפרט, נמצאים כיום עם הגב לקיר לנוכח הכיבוש הסיני והצרכן הישראלי נהנה מכך. חברת צ'מפיון מוטורס, יבואנית סקודה, פרסמה היום (ב') מחירונים רשמיים לדגמי סקודה מודל 2027 ובהם הוזלות של 4,000 עד 31 אלף שקל בדגמים שונים. יצוין כי לא מדובר בהנחות מבצע או ברכבי אפס ק"מ אלא בהפחתת מחירון רוחבית, שהיא צעד לא שגרתי עבור יבואניות רכב בעת מעבר לשנת דגם חדשה, במיוחד במותגים שנחשבים לספקי ליסינג מרכזיים. ההוזלות מתמקדות בדגמי הבנזין ולא כוללות את הדגמים החשמליים של המותג, שרובם הושקו רק לאחרונה.

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אחת הדוגמאות הבולטות היא סקודה אוקטביה, שמחירה הוזל בעד 8,000 שקל בהתאם לגרסה אותה קונים. גרסת הכניסה עולה כעת כ-155 אלף שקל. הקרוס-אובר 7 מקומות סקודה קודיאק הוזל ב-14 עד 31 אלף שקל ומחיר הכניסה שלו עומד כעת על כ-198 אלף שקל, כ-12 אלף שקל פחות ממחיר הכניסה הקודם.

מחיר הכניסה של מכונית המנהלים סקודה סופרב עומד כעת על 198 אלף שקל, כ-18 אלף שקל פחות מדגם הכניסה הקודם. דגכם הקאמיק הפופולרי הוזל ב-5,000 עד 6,000 שקל. הפאביה לא הוזלה.

יצוין כי במקביל מריצה החברה בין ה-20 ל-27 בנובמבר מבצע הוזלות שבו מוצעות לתקופה קצרה הנחות נוספות, מעבר להוזלות, לדגמי 2027 שיסופקו בינואר.