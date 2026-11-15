עיריית תל אביב-יפו מתכננת להוסיף כ-7 ק"מ של נתיבי תחבורה ציבורית במהלך 2027, כחלק מתוכנית רחבה לשיפור מהירות הנסיעה ואמינות השירות באוטובוסים. בעירייה מציבים יעדים שאפתניים לשנתיים הקרובות: שיפור של 25% במהירות הנסיעה באוטובוסים, שיפור של 50% באמינות השירות וגידול של 30% במספר הנוסעים בתחבורה הציבורית.

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בין הרחובות שבהם מתוכננים הנתיבים החדשים: דיזנגוף - בקטע שבין רחוב ירמיהו לרחוב בן גוריון, שדרות רוטשילד - מבצלאל יפה ועד הרצל, רחוב יצחק שדה, מיגאל אלון ועד המסגר, רחוב הירקון, מרחוב מנחמיה ועד טרומפלדור, דרך רוקח בשני הכיוונים ורחוב פנחס רוזן. נתיב נוסף מתוכנן ביציאה ממסוף סבידור לדרך בגין.

כיום קיימים בתל אביב כ-75 ק"מ של נתיבי תחבורה ציבורית, ולפי העירייה, היא מובילה בישראל בהיקף הנתיבים הללו. לצד הרחבת התשתיות, התוכנית כוללת גם הסדרי תנועה חדשים שנועדו להעניק לאוטובוסים עדיפות על פני כלי רכב פרטיים, וכן שיפור הקישוריות בין תחנות רכבת ישראל, הרכבת הקלה וקווי האוטובוס.

בעירייה מצביעים על הצלחה ראשונית של אחד הפתרונות שכבר יושמו ברחוב קפלן, במקטע שבין דובנוב לאבן גבירול. בשל עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה והצמצום במספר נתיבי הנסיעה, לא ניתן היה להוסיף במקום נת"צ. במקום זאת הונהג "פילטר תחבורתי", שבמסגרתו כלי רכב פרטיים מופנים למסלול חלופי דרך רחוב דובנוב, בעוד האוטובוסים ממשיכים בנתיב הישיר למרכז העיר. לפי נתוני העירייה, המהלך הביא לשיפור של כ-70% במהירות הנסיעה של האוטובוסים במקטע ולחיסכון של כ-8 דקות בדרך מתחנת רכבת השלום לדיזנגוף סנטר.

סגנית ראש העירייה ומחזיקת תיק התחבורה והבטיחות בדרכים, מיטל להבי, אמרה כי העירייה הקימה יחידה מקצועית לתכנון תחבורה ציבורית כדי להיות גורם יוזם ומשפיע, אף שהסמכויות לתכנון ולהפעלת התחבורה הציבורית נמצאות בידי המדינה. להבי הוסיפה כי העירייה מקווה שעם כינונה של כנסת חדשה תקודם גם הקמת רשות מטרופולינית, שתעביר סמכויות נוספות לידי הרשויות המקומיות.

התוכנית מתפרסמת על רקע עבודות התשתית הנרחבות בעיר, ובהן עבודות הרכבת הקלה וההיערכות להקמת המטרו, שמציבות אתגר משמעותי בפני התנועה בתל אביב בשנים הקרובות.