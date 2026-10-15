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ישי פולברמכר, בן 31, העובד כיועץ תקשורת, התעניין מגיל צעיר בעולמות הפסיכולוגיה, מה שהוביל אותו בהמשך לעשות תואר שני בפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטה העברית, לצד תואר ראשון בפסיכולוגיה ומדע המדינה באוניברסיטה הפתוחה. בימים אלה הוא עושה "כתחביב" תואר שני במשפטים ללא־משפטנים במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן.

● "נכנסתי לשוק ההון כדי להבין איך הכסף עובד. עזרתי להורים לצאת מהמינוס"

● התשואה שלה נמחקה בגלל מניה אחת, והיא עדיין חולמת לפרוש מהעבודה בגיל 40

כלכלה והשקעות לא היו במודעות שלו, עד שהחל לצבור עשרות אלפי שקלים בעו"ש והבין שצריך לעשות משהו עם הכסף. את שוק ההון הוא גילה לפני כשש שנים, אז הכניס את החסכונות שלו למדדים ושכח מהם. רק בשנה וחצי האחרונות "עשה סדר" בתיק לדבריו: העביר אותו מהבנק לבית השקעות, התחיל להפקיד באופן קבוע למדדים והחליט לרכוש גם מניות. "אחד הדברים שלמדתי מאז שהתחלתי להשקיע, ממעקב אחרי אנשים מנוסים, גדולים וטובים ממני - זה שאף אחד מהם לא מזניח את המדדים. לא וורן באפט, לא מנהלי קרנות גידור, אף אחד. אז גם אני לא".

מי אני | ישי פולברמכר (31) מתגורר בגבעתיים, עובד כיועץ תקשורת מבנה תיק השקעות: 75% במדדים מהם 27% בנאסד"ק דרך קרן אירית ISVAF, 23% בקרן שקלית מנוטרלת מט"ח עוקבת S&P 500, ו־25% בת"א 125; 25% במניות (טכנולוגיה, פיננסים ועוד)

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"בסוף כיתה יב' ועד הגיוס עבדתי במלצרות וחסכתי 20 אלף שקל, ואחרי הצבא עבדתי בעבודות סטודנט, והכסף הצטבר בעו"ש. התחלתי לחשוב מה לעשות איתו. ב־2019 התחלתי להתעניין קצת בשוק ההון, אבל לא עשיתי עם זה דבר. זה היה ברמה של לקרוא קצת, לנסות להבין מושגים בסיסיים.

"הפעם הראשונה שהשקעתי הייתה ב־2020, לפני הקורונה. הייתי בן 25 ולא העברתי בשום שלב את הכסף שהרווחתי להשקעות או לחיסכון, הוא פשוט הצטבר בעו"ש. חודשיים לפני הקורונה פתחתי תיק השקעות. התחלתי להבין את עולמות המדדים, אבל לא יותר. אחרי התייעצות עם ההורים, ההבנה הייתה שלעקוב אחר מדדים זו הדרך הנכונה, הבטוחה, המושכלת.

שאלון מהיר טוויטר (X) או טלגרם

"טוויטר, בטלגרם אין באמת חומר איכותי למעקב בעולמות ההשקעות. בטוויטר יש, יותר בחו"ל ופחות בישראל". ביטקוין או אתריום

"אני לא נמצא בעולמות הקריפטו. קצת מלחיצה אותי העובדה שאי אפשר להסביר את זה פונדמנטלית. ברור לי שיש אנשים שעשו מזה הרבה כסף, ויש אנשים שגם יסבירו לך למה כן או לא עכשיו, ואני לא אומר שהם טועים. אבל משהו שלא ניתן להסביר פונדמנטלית, לא אשקיע בו. אני לא יכול עם חוסר הוודאות". ת"א 35 או S&P

"s&p. בת"א היו שנים טובות, אבל בסוף אנו מדינה קטנה, הרבה יותר תנודתית, עם הרבה פחות כסף. כשאנחנו מסתכלים על מדדים והשקעה לטווח ארוך, אז במדינת ישראל אין חברות ענק שמחזיקות את המשק והכלכלה בצורה משמעותית. את זה אפשר למצוא ב־s&p. ואני אומר את זה בתור מי שמשקיע בת"א 125". מדדים או מניות

"גם וגם. אם רוצים להשקיע, אבל אין כוח לכל כאב הראש הנלווה למסחר במניות, אז מדדים. בכל מקרה, אני חושב שגם בתיק משולב הרוב (מעל 50%) צריך להיות במדדים. ככל שאנחנו מגדילים את הנתח של המניות, גדלים הסיכון והחרדה". חשבון בבנק או בבית השקעות

"בית השקעות, כי העמלות נמוכות יותר והתפעול נוח. היום יש בנקים שמצליחים להתחרות בעמלות של בתי ההשקעות, כי הם מבינים שהם מאבדים לקוחות, לכן רצוי תמיד לעשות בדק בית".

"שמתי אז את הכסף שלי ב־s&p 500 בקרן שקלית מנוטרלת מט"ח, בת"א 125 ובמדד עולמי MSCI - חילקתי שליש־שליש־שליש; ושכחתי מזה לעוד כמה שנים עד ששוב התחיל להצטבר לי כסף בעו"ש. לפני שנה וחצי הגעתי להבנה שצריך לעשות משהו עם הכסף, להשקיע אותו למען המטרות בעתיד. הן לא היו מוגדרות בשלב הזה, אבל הבנתי שלא כדאי לחכות. התחלתי מאז לעקוב אחרי כל העיתונים והאתרים הכלכליים בארץ, אחרי ערוצים שעוסקים בהשקעות כמו אלה של מיכה סטוקס וגיא נתן ולקרוא בטוויטר (איקס). הבנתי שיש מה לשפר בתיק שלי, עשיתי שינויים גדולים, בעיקר הוצאתי הכול מהבנק ועברתי למסחר עצמאי בבית השקעות, והעברתי המון כסף שסתם ישב בעו"ש. בהמשך הוצאתי את הכסף מהמדד העולמי והעברתי הכול ל־S&P 500 כי הבנתי שיש ביניהם חפיפה גדולה, וגם הוספתי נאסד"ק דרך קרן אירית (קרן סל - ETF, הרשומה באירלנד ומאפשרת להשקיע במדינות זרות בעלות מופחתת, הודות למבנה המיסוי, אל"ו). מאותו רגע התחלתי גם להפקיד למדדים כל חודש כסף פנוי באופן קבוע, ולא רק פעם בכמה שנים. השלב הבא היה כשהחלטתי שאני רוצה לשחק קצת במניות. זה קרה בעת 'שאגת הארי', ונולד קצת משעמום של לשבת בבית. התחלתי לנסות להיכנס יותר לעומק, ללמוד איך קוראים ומנתחים מניות, וגם לשחק עם מניות שהיום מרכיבות כ־25% מהתיק שלי".

איך אני מתעדכן

"בשני ערוצים מרכזיים. הראשון: התקשורת הכלכלית בישראל. בגלובס, למשל, יש כל בוקר את הפוש של חמישה דברים לדעת לפני תחילת המסחר ופושים של סוף יום על הנעילות, אז אני עוקב אחרי הדברים האלה. הערוץ השני הוא של מיכה סטוקס, שאני עוקב אחריו וממליץ לצפות בתכנים שלו".

לקח שלמדתי

"אף אחד לא הצטער על השקעה שלא ביצע, כי תמיד יהיו הזדמנויות נוספות. היו לי שתי מניות שנכנסתי אליהן, אבל בדיוק בטיימינג הלא נכון. אם היה לי אז את הידע שיש לי היום, הייתי נמנע מהטעות הזאת, אבל הייתי פזיז בזמנו. באראסאל הישראלית, שמפתחת מוצרי אלקטרוניקה לתחומי התעופה והארטילריה, הפסדתי 60% - לא מכרתי אותה עדיין, אני שומר אותה כמזכרת לטעויות; ב־NextEra Energy, אחת מחברות האנרגיה הגדולות בעולם שנסחרת בניו־יורק, הפסדתי בינתיים 16% - אבל היא עדיין לא שברה מגמה ב'סטופ לוס' שהגדרתי לפי ניתוח טכני, אז אני בסדר עם זה ואופטימי. יש לה היסטוריה בתור מניה תנודתית.

בחיים לא אשקיע ב...

"האינטואיציה זה לומר שאני לא אשקיע בדברים לא מוסריים. אבל הרבה פעמים אתה משקיע במשהו שעל פניו הוא מוסרי, אבל מאחורי המוצר או החברה יש פעילות שלא עומדת באמות מידה האלה. הרבה מאוד אנשים משקיעים בחברת טכנולוגיה מאוד מוכרת, שגם אני מחזיק בה בעקיפין דרך מדד, והיא חברה מאוד מוצלחת, אבל היא גם מייצרת את הבטריות לסמארטפונים שלה ב־sweat shop של ילדים במזרח. אז אני יכול להגיד שאני לעולם לא אשקיע במשהו לא מוסרי, אבל כשאני משקיע בחברה הזאת אני משקיע בעבדות והתעללות בילדים, או לכל הפחות עושה מזה כסף בעקיפין. העולם מורכב, לכן קשה לומר שיש משהו שאני לא אשקיע בו".

משהו שאני עוד צריך ללמוד

"המון דברים, תמיד אפשר ללמוד עוד על השקעות ושוק ההון, אבל אני צריך והייתי רוצה להשקיע יותר בהבנה של ניתוח פונדמנטלי. אני חושב שניתוחים טכניים ופונדמנטליים הולכים יד ביד, ואי אפשר להסתמך רק על אחת השיטות".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"מפתיחת החשבון עד היום התיק עשה 72% תשואה. בחישוב מאוד־מאוד גס של תשואות ממוצעות על פני השנים, אני ככל הנראה אוכל להגיד שהגעתי למיליון בתחילת שנות ה־40 לחיי. זה נחמד להגיע לזה - ולומר 'יופי יש לי מיליון שקל בהשקעות', אבל בסוף במציאות ועל פני חיים שלמים וביוקר המחיה, זה מספיק למעט מאוד דברים. אז אני מאחל לעצמי להיות במצב שאני אוכל ליהנות מההשקעות. לא לצאת לפרישה בגיל מוקדם, אבל כן להרשות לעצמי ליהנות מהחיים".

המלצת מעקב

"בנק ג'יי פי מורגן האמריקאי, אחד החשובים והגדולים בתחום ההשקעות בארה"ב, שנמצא כיום בנקודה שבה עשה תיקון שמאוד קירב אותו לממוצע 150 (ממוצע 150 ימים שמספק אינדיקציה על כיוון המניה, אל"ו). אם מאמינים ביציבות הסולידית של הבנק הזה, אפשר להסתכל על גרף המניה בצורה הכי פשוטה, לראות את המצב ולהבין שהמניה כרגע בנקודת כניסה שיכולה להיות מאוד אטרקטיבית".