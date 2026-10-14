רוצים אייפון מתקפל? רק 500 מכשירים מגיעים לישראל

לגלובס נודע כי ענקית הטכנולוגיה אפל , הקצתה לשוק הישראלי כ-500 יחידות בלבד מהמכשיר המתקפל שלה במסגרת גל ההשקה הראשון. על פי גורמים בענף, המכסה שנקבעה אינה מיועדת למשווקת יחידה, אלא מהווה את סך כל המלאי שיוקצה לישראל ויתחלק בין כלל היבואניות הרשמיות, רשתות השיווק ומפעילות הסלולר. חלוקה זו צפויה להותיר בידי כל גורם עשרות מכשירים בודדים בלבד, ואף גורמים ששוחחו עם גלובס אמרו כי ישנן רשתות שיקבלו פחות מ-20 מכשירים.

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ההקצאה המצומצמת צפויה ליצור מחסור מיידי באספקה במועד פתיחת המכירה. אין זו הפתעה עבור היבואניות הישראליות וזאת משום שהן ידעו כי עומדת להגיע הקצאה נמוכה של מכשירים. אחד הגורמים ששוחחו עם גלובס, הסביר כי מדובר במעין "ניסוי ותהייה" של אפל, וזאת על מנת לראות איך המכירות יצלחו בכל מדינה, ולפי זה להבין את השוק. גורמים אחרים בשוק מעריכים כי אפל חושפת כאן את הבעיות שלה ברמת הייצור, וכי אין ברשותה מספיק מכשירים על מנת לענות על הביקוש הרב. בשלב זה לא נמסר על מועד נוסף של גל האספקה של המכשירים לישראל או מה יהיה היקפו.

בקרב המוכרות השונות בשוק, לא כולן הפיצו מחירים עדיין. יבואניות ומשווקות אפל בישראל יפתחו את המכירה המוקדמת של מכשירי האייפון המתקפל הראשון, כבר ביום שישי הקרוב, 16 באוקטובר. על-פי הודעת החברות, בשעה 15:00 תיפתח המכירה המוקדמת של iPhone Duo. האייפון צפוי לנחות פה בישראל בדומה להשקתו בעולם, משמע ב-23 באוקטובר, עם זאת רק כמה מאות מכשירים בודדים.

האייפון הדק ביותר שיוצר

כזכור, באירוע ההכרזה שקיימה אפל, חשפה ענקית הטכנולוגיה את המכשיר המתקפל הראשון בתולדותיה - ה-iPhone Duo. במצב פתוח הוא נחשב לאייפון הדק ביותר שיוצר אי-פעם, בעוד שבמצב סגור נשמרו מידות קומפקטיות הדומות לאלה של דרכון. המסך החיצוני הינו בגודל 5.4 אינץ', בעוד שפתיחתו חשפה צג Super Retina XDR בגודל 7.6 אינץ'. שני המסכים הציגו יחס ממדים זהה, קצב ריענון מסוג ProMotion, תצוגה תמידית ובהירות שיא חיצונית של 3,000 ניטים.

חיזוק לכך מגיע מעצם אי פרסום המחירים עד כה. אמנם חברות כמו פלאפון ופרטנר הודיעו על מחירים דומים (8,200 שקל מחיר התחלתי, ועד 12,200 שקלים עבור הדגם עם שטח האחסון הגדול ביותר), אבל ישנן מספר רשתות שלא פרסמו עדיין את המחירים, גם לא בהשקה שקטה באתר. דוגמאות לכך הן iStore ודינמיקה, חברות שממהרות לפרסם מחירים כשיש השקה חדשה. יש להזכיר את iDigital שאצלה המחירים יקרים יותר מהמתחרים - דגם הבסיס יתחיל ב-9,000 שקל, ואף יצמח ויטפס עד 14 אלף שקל עבור הדגם עם שטח אחסון הגבוה ביותר.

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