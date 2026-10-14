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טכנולוגיה האייפון המתקפל מגיע לישראל. מתי זה קורה, וכמה הוא יעלה?
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iPhone (אייפון)

האייפון המתקפל מגיע לישראל. מתי זה קורה, וכמה הוא יעלה?

המכירה המוקדמת של האייפון המתקפל הראשון של אפל תיפתח בישראל ביום שישי, 16 באוקטובר, בשעה 15:00 • המכשיר כולל מסך חיצוני בגודל 5.4 אינץ' ומסך פנימי בגודל 7.6 אינץ', גוף טיטניום ועמידות למים ולאבק • ומה טווח המחירים?

נבו טרבלסי 11:05
iPhone Duo, הסמארטפון המתקפל הראשון בתולדות אפל
iPhone Duo, הסמארטפון המתקפל הראשון בתולדות אפל

יבואניות ומשווקות אפל בישראל יפתחו את המכירה המוקדמת של מכשירי האייפון המתקפל הראשון של ביום שישי הקרוב, 16 באוקטובר. על-פי הודעת החברות, בשעה 15:00 תיפתח המכירה המוקדמת של iPhone Duo. על-פי החברות השונות, האייפון צפוי לנחות פה בישראל בדומה להשקתו בעולם, משמע ב-23 באוקטובר.

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כזכור, באירוע ההכרזה שקיימה אפל, חשפה ענקית הטכנולוגיה את המכשיר המתקפל הראשון בתולדותיה - ה-iPhone Duo. במצב פתוח הוא נחשב לאייפון הדק ביותר שיוצר אי-פעם, בעוד שבמצב סגור נשמרו מידות קומפקטיות הדומות לאלה של דרכון.

המסך החיצוני הגיע בגודל 5.4 אינץ', בעוד שפתיחתו חשפה צג Super Retina XDR בגודל 7.6 אינץ'. שני המסכים הציגו יחס ממדים זהה, קצב רענון מסוג ProMotion, תצוגה תמידית ובהירות שיא חיצונית של 3,000 ניטים.

אפל ויתרה על מנגנון ה-Face ID לטובת חיישן Touch ID, שהוטמע בכפתור ההפעלה הצידי. מבחינה מבנית, גוף ה-Duo נבנה מטיטניום, וציר הקיפול כלל למעלה מ-100 חלקים עם כיסוי בהדפסת תלת-ממד, שאיפשרו סגירה רציפה ועמידות מלאה במים ואבק בתקן IP68.

המסך הפנימי התבסס על מערך שכבות זכוכית ודבקים ייעודיים שנועדו להחליק בתנועת דפדוף בעת הקיפול - פתרון שנועד לצמצם עומסים מבניים ולשמור על פני שטח שטוחים לחלוטין.

כמה זה יעלה?

בחברת פלאפון עדכנו בין הראשונים כי המחיר אצלם יתחיל ב-8,200 שקל עבור דגם ה-256GB, ויגיע עד 12,200 שקל עבור דגם ה-2TB בשטח האחסון.

היום (ד') גם חברת פרטנר הודיעה על המחירים שלה, ואלה דומים לחלוטין למה שהכריזו בפלאפון כבר ביום ההשקה של המכשיר. בפרטנר ממשיכים את הקו שלהם מתחילת השנה עם הבטחה להתחרות במחירי KSP, משמע אם נמצא מכשיר ביבוא רשמי זול יותר ב-KSP - פרטנר תשווה את המחירים ללקוחות.

ב-iDigital המחירים יותר יקרים מאשר אצל המתחרים. דגם הבסיס, משמע בשטח האחסון הנמוך יותר, יעלה 9,000 שקל. המחיר יצמח ויטפס עד 14 אלף שקל עבור הדגם עם שטח אחסון של 2TB.

שאר הרשתות, כמו iStore ודינמיקה, טרם פרסמו את המחירים שלהן.