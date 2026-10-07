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אושר עד

הנחה של יותר מאלף שקל על אייפון. המבצע החדש של אושר עד ולמה היא עושה את זה

אושר עד הובילה את טרנד מכירת האייפונים בסופר, וכעת מציעה את דגם ה־256GB  בהנחה של יותר מאלף שקל ממחיר השוק • כך רשתות השיווק נוקטות בטקטיקת ״לוס לידר״ ומוכרות מוצרים מבוקשים במחיר נמוך ובמלאי מוגבל כדי למשוך לקוחות ולהגדיל את הקניות בסניף

נבו שפיר 11:10
רשת מזון אושר עד סגולה פתח תקוה / צילום: בר - אל
רשת מזון אושר עד סגולה פתח תקוה / צילום: בר - אל

תופעת האייפונים ברשתות השיווק לא מפסיקה להסעיר את הצרכנים ואת הקמעונאים כאחד. מאז ההכרזה על שיווק דגמי האייפון 18 החדשים בחודש שעבר, המרוץ למקם את המכשיר החדיש על המדף החל באופן טבעי אצל כל רשתות הסלולר, שהיו המשווקות הרשמיות כבר בימים הראשונים. אבל גם כפי שהתרגל הצרכן הישראלי בשנים האחרונות, המרוץ מתחולל גם בין מעברי הסופר.

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רשת הסופרים הראשונה שהציעה את דגם האייפון החדש למכירה היא זו שגם התחילה את הטרנד בעצמה - רשת אושר עד. בתחילה שווק שם דגם ה-256GB במחיר של 4,499 ליחידה, כ-500 שקלים פחות ממחיר השוק הממוצע. אחרי אושר עד הציעו גם רשתות יוחננוף, ויקטורי ואחרות את מכשירי האייפון במחירים זהים לאושר עד. עם זאת, היום מציעה אושר עד הנחה נוספת על המכשיר - ומציגה אותו למכירה ב-4 סניפים שלה במחיר של 3,999 שקלים - יותר מ-1,000 שקלים הנחה.

על שיטת מכירת מוצרי הטכנולוגיה במלאי מוגבל ובמחיר אטרקטיבי הרחבנו בעבר בגלובס. מדובר בפרקטיקה מוכרת בעולם הקמעונאות, שמעדיפה משיכת לקוחות על פני שורת רווח - ובעגה המקצועית "לוס לידר". המטרה היא ברורה - למצב את רשת אושר עד כזו שמאפשרת לצרכן ליהנות לזמן מוגבל מהמוצרים המבוקשים ביותר תוך ספיגת נתח ההנחה על פני ההכנסות ממכירתם.

לאחר שהבינו באושר עד כי הטרנד התרחב לרשתות השיווק האחרות, החליטו להוזיל את הדגם החדש עוד יותר כדי למשוך לקוחות נוספים ולהוביל את טבלאות המחירים של האייפון החדש. עם זאת, חשוב לזכור כי מדובר במלאי מוגבל, שנמצא במספר סניפים מצומצם של הרשת (שמונה כ-35 סניפים ברחבי הארץ). למרות זאת, לרוכשים מוצעת אחריות של מעבדה רשמית וכל הרכיבים שמגיעים עם הקופסה המקורית של האייפון 18.

גודל העגלה של הלקוח הוא המפתח

בחודשים האחרונים ניסתה אושר עד להרחיב עוד את סל המוצרים שמוצעים בהנחות משמעותיות ללקוחותיה. בסניפיה השונים הוצעו למכירה מגוון מוצרים ממסכי טלוויזיה, דרך שואבי אבק רובוטיים מבוקשים של היצרנים המובילים, ועד מכוניות מדגם KIA SPORTAGE במחיר של עשרות אחוזים מתחת למחירון. רשתות השיווק השונות נאבקות בהצעות הערך האלו במבצעים משלהן, וארסנל ההנחות ללקוחות מתרחב עוד יותר. לפני מספר חודשים הציעה רשת ויקטורי ללקוחותיה, למשל, לקנות אפילו דירה במחיר אטרקטיבי הנמוך במאות אלפי שקלים מתחת למחיר השוק.

בענף הקמעונאות גודל העגלה של הלקוח הוא המפתח. אם לקוח מחליט לקנות מכשיר אלקטרוני בנוסף לעגלת הסופר, הפריון של הסניפים הולך וגדל. חוץ מזה, הרווח של הרשתות מתגלם בעיקר במיתוג כרשת הזולה ביותר, כזו שמפתיעה את הקונים בהנחות גרנדיוזיות שלא ניתן למצוא אצל המתחרים. הסיכוי, אם כך, שלקוח ישוב לקנות באותה הרשת גדל - כי הרושם שנוצר אצלו הוא שייתכן שימצא "מציאה" חדשה בשיטוט בסופר, שלא היה יכול למצוא במקום אחר.