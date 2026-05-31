מה השלב הבא? רשת ויקטורי תמכור דירות

בעקבות מבצע מכירת המכוניות באושר עד היום (א'), שמכרה ביום אחד מלאי של מאות מכוניות קיה ספורטאז' ב-13 מסניפיה במחיר שנמוך בעשרות אלפי שקלים ממחיר המחירון של הדגם, כעת ברשת ויקטורי של איש העסקים איל רביד משווים ומעלים.

רשת ויקטורי הודיעה כי היא נמצאת במגעים מתקדמים עם מספר חברות קבלן שיאפשרו ללקוחותיהם לקנות דירה במחירים שוברי שוק בסופרמרקטים - בטווח מחירים של בין 1.3 מיליון שקל ל-1.8 מיליון שקל, כך על פי גורמים ברשת.

עוד נמסר כי הדירות שיוצעו למכירה יהיו ביישוביי הביקוש, בין גדרה לחדרה, וכי הקבלנים שייבחרו הם קבלנים עם רקורד מוכח. עם זאת, התוכנית טרם יצאה לדרך ותושק בסניפים בעתיד הקרוב.