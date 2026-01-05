פרטנר במהלך חדש: תציע סמארטפונים במחירי KSP

התחרות בשוק הסלולר עולה מדרגה: קבוצת התקשורת פרטנר תתחרה ישירות במחירי KSP, מהחברות הזולות בשוק הטלפונים הסלולריים, ותשווה אליהם את מחירי המכשירים שהיא מוכרת - עבור כלל הלקוחות. למעשה, בפרטנר מבטיחים שאם לקוח ימצא מכשיר ביבוא רשמי זול יותר באתר KSP, היא תשווה את המחיר - כולל בשני הסניפים באילת.

● ביצים, חלב ואייפון: הסיבות לכך שרשתות המזון מוכרות סמארטפונים

● ברקת משיק את "הסל של המדינה"; ברשתות טוענים: אין כאן בשורה

ההבדל, אומרים בפרטנר, יהיה בתחום האחריות והשירות: החברה מציעה שלוש שנות אחריות ללא תוספת תשלום (לעומת שנה ב-KSP) וכן פריסה ארצית של 27 מעבדות עם טכנאים שעברו הכשרה של אפל וסמסונג. לצד תיקונים מהירים במקום, הלקוחות יקבלו מכשיר חלופי בתיקון שמתארך, משלוח מהיר עד הבית ועוד.

מדובר בשינוי אסטרטגיה מהותי עבור פרטנר, שנתפסת בעיני רבים כרשת פרימיום, ומחזיקה ב-39 סניפים ודוכנים. בחברה מסבירים כי זיהו שבאופן מסורתי ישראלים רבים אינם רוכשים ציוד קצה מחברות הסלולר בכללותן. אך בעוד לסלקום, למשל, יש את רשת דינמיקה הנתפסת כזולה יותר, לפרטנר אין מותג נפרד. לכן, המהלך נועד לשנות את התדמית ואת תפיסת המחיר.

"כל חברות התקשורת ממותגות היום כפרימיום בעיני הלקוח ופחות אטרקטיביות במחיר, ואנחנו בחרנו לצאת מהתדמית הזו, שאולי משרתת אותנו בדברים אחרים", מסבירה סמנכ"לית החטיבה הקמעונאית בפרטנר, רוני אראל-גינזבורג. "לפני שיצאנו לדרך היה הרבה חשש, כי אנחנו מורידים מחיר בעולם שהרווחיות בו לא גבוהה, אבל החלטנו שאנחנו שחקן מספיק חזק ומשמעותי, ואנחנו בטוחים שמהלך כזה יכניס לקוחות נוספים לחנויות".

"מהלך אמיץ"

על הבחירה לשים את KSP בפרונט אומרת אראל-גינזבורג כי מדובר ב"שחקן מחיר הוגן שאחראי למכירות של רבע מהשוק, ולכן החלטנו לתת ללקוחות הבטחה חזקה שמבוססת על משהו שהם מכירים במכשירים כמו סמסונג, אפל ושיאומי.

"היתרון התחרותי שהיה ל-KSP נמצא היום גם בפרטנר. זה מהלך אמיץ, כי בסוף להזכיר מתחרה בקמפיין זה לא משהו שחברה אוהבת לעשות, בגלל משחקי אגו כאלה ואחרים. אנחנו מאמינים שיש לנו יתרון חזק שאין למתחרים, וזה האחריות ושירות התיקונים, שיורחב עוד יותר בהמשך השנה".

אם המחיר דומה אצל כולם, על מה התחרות?

"רק על שירות ואחריות. בסוף ההבדל בין החברות הוא של 150-50 שקל על מכשירים שעולים 4,000-5,000 שקל, זה לא מה שמשנה את החלטת הלקוח. אבל תפיסת המחיר שלנו הייתה גבוהה, ולכן החלטנו לשנות את זה. כבר היינו תחרותיים, אבל עכשיו אנחנו פשוט מודיעים ללקוחות שהם יכולים לבטוח בנו. זה מהלך נועז להזכיר את המתחרה, אבל זה על-מנת להראות שמשהו גדול פה השתנה. זה לא מהלך של שבוע, ולא מבצע".

איך את מנתחת את המהלך של מכירת אייפונים ברשתות שיווק, כמו אושר עד וויקטורי?

"כשחקן שהוא יבואן רשמי שמוכר מאות אלפי טלפונים בשנה, אנחנו לא מתרגשים, כי זה יבוא מקביל, פחות אחריות, מלאי מוגבל ולפעמים תדרים שלא עובדים. גם KSP לא התייחסו למהלך הסופרמרקטים. לכן, גם אם הם יורידו מחירים, אין להם מלאים שוטפים ואחריות שוטפת".

מה ייחשב בעיניכם כהצלחה?

"סגרנו שנה חזקה במכשירי סלולר, ואנחנו צופים גידול במכירות. אנחנו גם ערוכים להגיב לכל תרחיש".