תסמונת הדור הראשון: בדקנו את ה-iPhone Duo המתקפל

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השקת המכשירים המתקפלים החדשים של אפל, ה-iPhone Duo, עוררה סקרנות רבה בעולם כיוון שמדובר בקטגוריה חדשה עבור ענקית הטכנולוגיה. בישראל יש אלמנט נוסף: כפי שחשפנו בגלובס, לארץ הגיעו בשלב זה 500 מכשירים בלבד.

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לצד ההתלהבות והביקוש הגבוה, בימים האחרונים החלו לצוץ בעיות ראשונות. ברחבי העולם מדווחים משתמשים על תקלות בתצוגת המסך ימים ספורים בלבד לאחר פתיחת הקופסה, מה שמציב סימן שאלה גדול סביב הכניסה של אפל לקטגוריה.

למי בעצם המתקפל החדש של אפל מיועד? באיזה תרחיש הוא עדיף על פני טאבלט? במשך כשבוע בדקנו את המכשיר, וחזרנו עם תובנות ראשונות.

החידוש העיקרי: הקיפול

בכל חדר שה-iPhone Duo נכנס אליו, הוא מסובב ראשים ברגע הראשון שפותחים אותו. ברמת הגימור והחומרים מדובר באפל במיטבה: שלדת טיטניום מהודקת, זכוכית Ceramic Shield מהדור השני ועמידות מלאה למים ואבק בתקן IP68. תחושת הפרימיום מורגשת במיוחד, והמכשיר נראה מעולה.

עם זאת, יש חיסרון מאוד משמעותי. המכשיר מרגיש מסיבי, עבה ומגושם. בעובי של 11.3 מ"מ במצב סגור, ומשקל שמגרד מלמטה את ה-254 גרם, מדובר בסמארטפון כבד שמורגש היטב בכיס, ולא רק בגלל המחיר.

במצב פתוח הוא מצטמצם לעובי של 5.2 מ"מ בלבד, אך קשה להשתחרר מהתחושה שאפל הייתה יכולה, וצריכה, לכוון לקווי מתאר דקים ומאופקים יותר כבר בדור הראשון - בטח אם בשוק, למשל אצל סמסונג, יש מוצרים דקים יותר.

אפל הצליחה עם מנגנון הציר של המכשיר המתקפל - פעולת הפתיחה והסגירה חלקה וחזקה, כשהמנגנון מספיק חזק כדי להעמיד את המכשיר במגוון זוויות. התכנון הזה מתגלה כפתרון מעולה כשמניחים את המכשיר על שולחן לצילום קבוצתי, ללא צורך בחצובה. החיבור בין החומרה לתוכנה ניכר גם במעברים, כמו אפקט ה-Fade שמטשטש את התצוגה במסך השמאלי בעת הקיפול.

היתרון הבולט: המסך הפנימי

היתרון הבולט של ה-Duo מתגלה ברגע שפותחים אותו. אפל ציידה את המכשיר במסך פנימי מתקפל בגודל 7.6 אינץ' מסוג Super Retina XDR, הכולל קצב ריענון דינמי ובהירות שיא שמגיעה עד ל-3,000 ניטים - והמסך מצליח להתמודד עם השמש החזקה.

השילוב של שולי המסך הדקים ביותר שנראו באייפון יחד עם יחס תצוגה רחב וקצר יותר מהמקובל של 1.4:1, מייצר חוויית צפייה נוחה עבור סרטים ואפילו ספרים אלקטרוניים. אחד החידושים הוא ציפוי המסך עם גימור מט שנועד לצמצם השתקפויות ולטשטש את קו הקיפול. זה עובד בחלקו, כי הקפל עדיין מורגש היטב באצבע וניכר לעין בזוויות מסוימות ובמצבים שונים - אך הוא מוצלח יחסית למתחרים בעולם האנדרואיד.

החיסרון המרכזי מגיע מכיוון המסך החיצוני. מדובר בצג בגודל 5.4 אינץ', ששומר על אותו יחס תצוגה ותופס כ-90% משטח המסך של אייפון 18 פרו. בפועל, התצוגה מרגישה צפופה ומוגבלת, וקשה לצפות ביותר משלוש הודעות במקביל. במקרים רבים, אפליקציות שלא עברו אופטימיזציה מציגות פס שחור קבוע בצד.

ביצועים: טובים אך לא בשלים

המכשיר כולל מעבד עצמאי של אפל, A20 Pro, המוכר מסדרת 18 Pro, עם מאיץ גרפי משודרג ומנוע נוירוני כפול. מהבחינה הזו, הוא מתמודד בקלות עם עומסים. לצד זאת, למרות שילוב של תא אידוי שמיועד לקרר את המכשיר, תחת עומסים כבדים מורגשת התחממות בגב המכשיר.

למרות הביצועים הטובים, עדיין יש כמה דברים לא בשלים. למשל, האפליקציות עלולות להיות לא מעודכנות, ולכלול שיבושי תצוגה. גם ההקלדה מסורבלת - המסך החיצוני בנוי בצורה שעשויה להקשות על הקלדה ביד אחת ובהתאם לגודל הידיים שלכם, בעוד שהקלדה כשהמתקפל פתוח הופכת לפעולה כבדה ומאתגרת אפילו בשתי ידיים.

מצלמה: לא מצטיינת

אפל ציידה את המכשיר במערך צילום כפול של 48 מגה-פיקסל, עדשה אחת רחבה ועדשה אחת אולטרה-רחבה. התמונות בתאורת יום עשירות בצבעים, חדות ומלאות בפרטים מדויקים, גם אם הן לא הכי איכותיות. בתאורה חלשה התמונות אמנם סבירות, אך רחוקות מלהתחרות במובילי השוק.

חסרונה של עדשת טלפוטו ייעודית מורגש במיוחד, ותקריב של פי 10 ויותר מניב תוצאות מאכזבות. מצלמת הסלפי במסך החיצוני, 12 מגה-פיקסל, מספקת תוצאות בינוניות בלבד, בעוד שבמסך הפנימי מותקן חיישן 4 מגה-פיקסל חלש עוד יותר המיועד בעיקר לשיחות וידאו בסיסיות.

הסוללה: מחזיקה יממה

ה-iPhone Duo מגיע עם סוללה בקיבולת של 4,883 מיליאמפר/שעה, שבשימוש מעורב שגרתי מפגינה עמידות מרשימה של כמעט יממה מלאה. עם זאת, ככל שמשתמשים יותר בצג הפנימי, צריכת החשמל תעלה בהתאם. משתמשים כבדים שירבו בעבודה משרדית, גיימינג או צפייה במסך הפתוח, ימצאו את עצמם מחפשים שקע כבר בשעות אחר הצהריים. הפיצוי מגיע בגזרת מהירות הטעינה: אפל עומדת בהבטחה שלה לטעינה מלאה בתוך כ-40 דקות בלבד, ובטעינה אלחוטית ב-MagSafe מקבלים תוך חצי שעה מחצית סוללה.

המחיר: יקר מאוד

כל מה שתיארנו בטור מתכנס לשאלת התמורה להשקעה, וכאן מדובר בסכום שקשה לעכל. מחיר ה-iPhone Duo בישראל מתחיל ב-8,200 שקל. ברשת דינמיקה, למשל, הוא עומד כעת על 8,500 שקל, ומזנק עד ל-13,300 שקל עבור גרסת שטח האחסון הגבוה ביותר. מדובר בתוספת של כמה אלפי שקלים מעל מחירו של ה-iPhone 18 Pro החדש - סכום שבו ניתן לרכוש בקלות מקבוק חזק במיוחד או אייפד פרו מהשורה הראשונה, לצד סמארטפון דגל סטנדרטי.

המתחרים העיקריים: סמסונג, גוגל והסיניים בזמן שאפל נכנסת לראשונה לזירה עם ה-iPhone Duo, סמסונג הוותיקה בחרה לחשב מסלול מחדש בשוק המתקפלים. המתחרה הישיר של ה-Duo הוא דגם ה-Fold, שעבר מיתוג ועיצוב מחדש: אם בעבר הוא הזכיר סמארטפון רגיל שנפתח, כעת מדובר במבנה כמעט ריבועי עם מסך חיצוני קומפקטי של 5.5 אינץ', ומסך פנימי של 7.6 אינץ' ביחס 4:3. לצד דגם זה, סמסונג ממשיכה להציע את סדרת ה-Flip בתצורת צדפה, ואת דגם ה-Galaxy Z Fold Ultra המקביל למכשיר הדגל המוכר, אך כולל מסך גדול יותר ומערך צילום משולש. בשוק נמצאים גם המתקפל Pixel Fold של גוגל והמתקפלים הסיניים, וכל חברה צריכה "להצדיק" את המכשיר שלה.

***גילוי מלא: חברת דינמיקה, יבואנית רשמית של מוצרי אפל בישראל, סיפקה לגלובס את המכשיר לסקירה