ענקית הטכנולוגיה אפל מפרסמת בשעה זו את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2026, לפי החלוקה הפיסקלית שלה. אפל דיווחה על הכנסות של 114.48 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים, שעמדו על 113.39 מיליארד דולר - צמיחה של 12% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

● המניות שצנחו בעד 70% והמסר של השוק

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בשורת הרווח למניה, דיווחה החברה על 2.10 דולר למניה, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים, שעמדו על 1.99 דולר למניה. מניית אפל מגיבה במסחר המאוחר בירידה של כ-1%. מתחילת השנה עלתה מניית אפל בכ-24.5%.

נכון לכתיבת שורות אלה, אפל תפסה את המקום הראשון במונחי שווי שוק, לאחר שעקפה את ענקית השבבים אנבידיה. שווי השוק של אפל עומד כעת על 4.938 טריליון דולר, לעומת 4.879 טריליון דולר של אנבידיה. לשם השוואה, בשנה שעברה עלתה השאלה אם תוצאותיה הכספיות של אפל יסייעו לה לחצות את רף שווי השוק של 4 טריליון דולר.

למעשה, הרבעון המדווח הוא אחד הרבעונים החזקים של אפל, בשל העובדה שבמהלכו מושקים מכשירי האייפון החדשים. בוול סטריט עוקבים אחר יכולתה של אפל לחזק את עסקי הליבה שלה, גם לנוכח הצמיחה החלשה, ולכן המשקיעים בוחנים מקרוב את ההכנסות ממכירות האייפונים. אפל דיווחה על הכנסות של 57.58 מיליארד דולר ממכירות האייפונים, ובכך עקפה/פספסה את תחזיות האנליסטים, שעמדו על 56.54 מיליארד דולר.

לצד הנתונים החזקים והרווחיות שהגיעה לשיא, אפל לא עמדה בציפיות האנליסטים בכמה סגמנטים. הבולט שבהם הוא ההכנסות ממכירות בסין, שם ציפו האנליסטים לכ-18.5 מיליארד דולר. הנתון בפועל עמד על 17.5 מיליארד - קפיצה של 21% בתוך שנה. גם ההכנסות מאייפדים התכווצו במעל 10% לעומת התקופה המקבילה, כאשר המכירות נעמדו על 6.22 מיליארד דולר.

נציין כי אפל השיקה החודש את מכשיר ה-iPhone Duo, המכשיר המתקפל שלה, אך התוצאות הנוכחיות אינן כוללות את מכירותיו, שיבואו לידי ביטוי רק בדוח הבא.

עידן חדש באפל

הרבעון הנוכחי מסמן עידן חדש באפל, עם כניסתו לתפקיד של המנכ"ל החדש, ג’ון טרנוס, שהחליף את טים קוק. טרנוס לא בזבז זמן וכבר הספיק להוביל שורת השקות אסטרטגיות, ובהן האייפון המתקפל, מקבוק עם מסך מגע ומכשיר ביתי שנועד לשמש מרכז מידע (Hub) ורמקול עם עוזרת קולית.

אחת הבשורות המעניינות מצד אפל מגיעה דווקא בצל המחלוקות עם מטא. ברבעון האחרון הכריזו אפל ומטא על שיתוף פעולה שיאפשר למפתחים להריץ את מודל הבינה המלאכותית הפתוח של מטא ישירות על גבי מחשבי Mac Studio. ברבעון הזה ספגה אפל גם מהלומה: חבר מושבעים פדרלי בקליפורניה חייב את החברה לשלם יותר מ-5.7 מיליארד דולר לחברת Taction Technology, לאחר שקבע כי מנוע הרטט במכשיריה מפר שני פטנטים. בעוד שהתובעת בירכה על ההכרעה, אפל דחתה בתוקף את הטענות, הדגישה כי המנגנון שלה שונה מהותית והודיעה כי תערער על פסק הדין. לצד זאת, גם ברבעון הזה ניסה ממשל טראמפ ללחוץ על אפל להימנע מרכישת שבבי זיכרון מסין, על רקע המחסור בשרשרת האספקה.

ברבעון הקודם האשימה אפל את OpenAI בריגול תעשייתי ובגניבת סודות מסחריים, לרבות שימוש במידע פנימי ובאבות טיפוס שהביאו עמם עובדים לשעבר שעברו לשורותיה. אפל הגישה תביעה פדרלית בחודש יולי, ואף טענה כי עובדים הונחו לחשוף מידע חסוי ולהציג רכיבים טכנולוגיים של החברה כחלק מתהליך קבלתם לעבודה. ב-OpenAI דחו ברבעון האחרון את הטענות, ואף כינו את המהלך רשלני ומיותר. בחברת הבינה המלאכותית טענו כי אין לה כל עניין במידע של אפל, וכי הגישה לקבצים נבעה מניהול הרשאות לקוי של אפל עצמה, ולא מאיסוף מידע מכוון.